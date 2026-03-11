Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Индиан-Уэллса-2026: Даниил Медведев, Рыбакина, Джокович, Алькарас, сетка, расписание, результаты, где смотреть

Медведев сражается за 1/4 финала Индиан-Уэллса! Ещё сыграют Джокович и Рыбакина. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Индиан-Уэллса-2026
Комментарии
Лучшие теннисисты выходят на корты в Калифорнии, где продолжается объединённый «тысячник». Появятся перед публикой и россияне.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на объединённом «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. Будет доигран четвёртый круг, в рамках которого состоится восемь поединков – по четыре у мужчин из верхней половины сетки и у женщин из нижней половины. На корты выйдет и единственный россиянин, оставшийся в одиночном разряде – Даниил Медведев (11-й номер посева). Также проведут свои матчи и представители топ-10 посева – Елена Рыбакина (3), Новак Джокович (3), Карлос Алькарас (1) и другие. Следим со всеми подробностями.

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс-2026. Сетка
WTA-1000. Индиан-Уэллс-2026. Сетка
WTA-1000. Индиан-Уэллс-2026. Пары. Сетка
ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс-2026. Пары. Сетка
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2026, четверг. 00:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 00:00 МСК
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Александра Крунич
Сербия
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
М. Андреева В. Мбоко
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Сонай Картал
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2026, четверг. 04:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Индиан-Уэллс — парный разряд (м). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 04:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
А. Риндеркнеш В. Вашеро
Расписание среды
Live Даниил Сальников

Во вторник, 10 марта, на объединённом турнире в Индиан-Уэллсе (США) начались матчи четвёртого круга, то есть 1/8 финала. В женской сетке первой в программе стояла встреча с участием первой ракетки мира Арины Соболенко и 16-го номера рейтинга WTA Наоми Осаки. Особенность этого поединка заключалась в том, что друг с другом играли две четырёхкратные чемпионки турниров «Большого шлема» — нечасто увидишь такое противостояние.

Материалы по теме
Соболенко выиграла битву четырёхкратных чемпионок ТБШ! Арина — в 1/4 финала Индиан-Уэллса
Соболенко выиграла битву четырёхкратных чемпионок ТБШ! Арина — в 1/4 финала Индиан-Уэллса
15:01 Даниил Сальников

Расписание среды

Сегодня в Индиан-Уэллсе пройдут матчи с участием россиянина Даниила Медведева и топовых игроков. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android