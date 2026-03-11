Медведев сражается за 1/4 финала Индиан-Уэллса! Ещё сыграют Джокович и Рыбакина. LIVE!

Лучшие теннисисты выходят на корты в Калифорнии, где продолжается объединённый «тысячник». Появятся перед публикой и россияне.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на объединённом «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. Будет доигран четвёртый круг, в рамках которого состоится восемь поединков – по четыре у мужчин из верхней половины сетки и у женщин из нижней половины. На корты выйдет и единственный россиянин, оставшийся в одиночном разряде – Даниил Медведев (11-й номер посева). Также проведут свои матчи и представители топ-10 посева – Елена Рыбакина (3), Новак Джокович (3), Карлос Алькарас (1) и другие. Следим со всеми подробностями.