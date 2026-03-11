«Делаю двойную — они радуются». В Индиан-Уэллсе у Медведева с фанатами сложные отношения

Даниил часто выходил из себя на калифорнийском «Мастерсе» не только из-за кортов, но при этом показывал здесь солидный результат.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе – один из немногих крупных хардовых турниров, которые не выигрывал Даниил Медведев. Ещё в этот список входит мэйджор Australian Open.

Медведев долгое время критиковал корты в Индиан-Уэллсе, называя их «медленными», «ужасными» и не соответствующими определению «хард».

Даниил не скрывал свою неприязнь к калифорнийскому «Мастерсу», но при этом показывал здесь солидные результаты, включая два подряд выхода в финал (2023, 2024) с поражениями от Карлоса Алькараса и полуфинал в прошлом году.

Тип покрытия в Индиан-Уэллсе действительно может доставлять некоторым теннисистам дискомфорт из-за высокого отскока и медленного движения мяча, но Медведев как-то сумел приспособиться к условиям. Даже с учётом того, что Даниил здесь часто выходит из себя не только по причине неудобных кортов. Показательным является случай из 2024 года.

Пару лет назад в Индиан-Уэллсе Медведев традиционно жаловался на хард, называя его самым медленным покрытием в своей жизни. А во время четвертьфинала в придачу к этому жёстко досталось его сопернику датчанину Хольгеру Руне.

В первом розыгрыше второго сета Руне пробил в корпус вышедшего к сетке Медведева. Даниил не увидел извинение Хольгера, который поднял вверх руку, как это принято в теннисе. Россиянин не на шутку разозлился. Медведев подошёл к сетке, всё ещё ожидая извинений, которых не увидел (нужно отметить, что датчанин держал руку поднятой не очень долго). А затем жестком показал Руне, что следит за ним.

Хольгер Руне и Даниил Медведев на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2024-м Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Далее Даниил задрал шорты, пародируя привычку Хольгера. После этого уже Руне подошёл к судье с претензией: «Он надо мной издевается, и ему за это ничего не будет?» Рефери видел, что Хольгер принёс извинения, сообщил об этом Даниилу и решил подождать, когда эмоции улягутся. После матча, закончившегося победой Медведева в двух сетах со счётом 7:5, 6:4, теннисисты вышли к сетке и пожали руки, уладив возникшие разногласия, но кое-какая принципиальность в их соперничестве всё-таки зародилась. Через год Руне взял реванш у Медведева, обыграв его с тем же счётом 7:5, 6:4 в полуфинале и помешав россиянину третий год подряд выйти в финал.

Нервным для Медведева выдался и финал Индиан-Уэллса-2024, где он проиграл Карлосу Алькарасу (6:7, 1:6). При счёте 2:3 на тай-брейке стартовой партии удар испанца в середине розыгрыша задел заднюю линию на пять миллиметров. После завершения розыгрыша Медведев попросил показать повтор, но судья на вышке Мохамед Лайани ему отказал из-за того, что удар не был завершающим в размене.

«2024-й год, чёртовы корабли в космос летают, а ты не можешь показать мне отметку. Покажи отметку. Я знаю, что мяч был в корте, но просто покажи мне отметку. Теннис – такой дерьмовый спорт», – сказал в ответ Медведев.

Даниил Медведев во время финала Индиан-Уэллса-2025 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В этом матче Даниил также жестко обругал болельщиков. Во втором сете при счете 0:2 после двойной ошибки соперника Медведев в резкой форме выразил недовольство поведением публики.

«Просто конченые утырки. Делаю двойную — они радуются, а когда он подаёт двойную – нет. Конченые утырки», – сказал Медведев (представлена довольно смягчённая версия его слов).

Может показаться, что Индиан-Уэллс является едва ли не самым ненавистным местом для Медведева, но здесь он выиграл 71% матчей (20-8). Это вполне ожидаемо лучше показателей всех грунтовых «Мастерсов», но также превосходит результаты хардовых турниров данной категории в Канаде (67%, 14-7), Цинциннати (65%, 15-8), Париже (63%, 12-7), при том что на всех из них Даниил брал титул.

Пока в коллекции Даниила не хватает кубка калифорнийского «Мастерса». Может ли он взять его в этом году? Россиянин пребывает в отличной форме. В этом сезоне он выиграл турниры в Брисбене и Дубае, а также идёт на третьем месте в чемпионской гонке ATP, уступая только Карлосу Алькарасу и Новаку Джоковичу.

Для начала Медведеву нужно в ближайших двух матчах разобраться с Алексом Михельсеном и Новаком Джоковичем или Джеком Дрейпером, а затем выложиться в полуфинале, где ему светит очередная встреча с Алькарасом. В случае успеха Медведев определённо сможет замахнуться на титул в Калифорнии, будь его соперником вторая ракетка мира Янник Синнер или кто-либо ещё. Даже если в процессе он снова не сможет держать эмоции при себе.