Медведев — в 1/4 финала Индиан-Уэллса! У него уже 16 побед в сезоне — больше нет ни у кого

В ночь с 11 на 12 марта мск в Индиан-Уэллсе проходили заключительные матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде. Сегодня в 1/8 финала выступил единственный российский теннисист, добравшийся до этой стадии, — Даниил Медведев. В предыдущие три сезона Медведев, несмотря на спад в карьере, демонстрировал хорошие результаты в Индиан-Уэллсе: 2023 и 2024 годы — финал, 2025-й — полуфинал. Поэтому изначальные ожидания и в этот раз были высоки.

На пути к четвёртому кругу Даниил, 11-й сеяный, за два матча не отдал ни сета, обыграв Алехандро Табило и Себастьяна Баэса. В 1/8 финала в соперниках у него оказался 21-летний американец Алекс Михельсен, 44-я ракетка мира. Михельсена не ожидали увидеть на этой стадии, но он из сетки выбил сразу двух сеяных: Уго Умбера (32) и — главный сюрприз — Тейлора Фрица (7).

Медведев и Михельсен в четвёртый раз играли друг с другом. Россиянин не отдал американцу ни партии в предыдущих трёх встречах. Впервые они встретились год назад здесь же, в Индиан-Уэллсе, и тогда Алекс снялся в начале первого сета. А последняя встреча состоялась в полуфинале Брисбена в этом году, и тогда Даниил победил 6:4, 6:2.

Медведев считался фаворитом противостояния, но к Михельсену следовало отнестись со всей серьёзностью, если учесть, что до этого он выбил Фрица. Первые два гейма остались за подающим, без шансов для принимающего — 1:1. А затем Медведев прибавил на приёме — и сделал брейк под ноль, добившись его в атакующем стиле. Михельсену нужно было что-то предпринимать, но россиянин не дал ему такой возможности и подтвердил брейк — 3:1. Напор и стабильность Даниила выбили Алекса из колеи, и он ничего не мог поделать. Медведев собирал активно выигранные очки, чётко укладывая мячи по углам, — так он добился второго брейка.

В эти минуты Даниил просто сметал соперника с корта. Но бесконечно так продолжаться не могло. Ведя 4:1, 40-0, россиянин вдруг стал допускать невынужденные ошибки и неожиданно позволил американцу заработать брейк-пойнт. В этом напряжённом гейме, продолжавшемся восемь минут, неточности Медведева всё же привели к тому, что он не удержал подачу, закончив гейм смэшем в аут на втором брейк-пойнте. И Михельсен сократил отставание — 2:4.

Однако эта удача Алекса осталась локальной. В оставшихся двух геймах Даниил вернулся к привычному по этой партии доминированию, переигрывая соперника буквально во всех компонентах. На сет он подал со второго сетбола — 6:2 за 33 минуты. По виннерсам Медведев более чем втрое превзошёл оппонента (10 против 3), а вот невынужденных у них оказалось поровну (по 8).

В начале второй партии Медведев сразу же заработал двойной брейк-пойнт, Михельсен отыграл его за счёт подачи, но нацеленность россиянина на ранний брейк принесла свои плоды — 1:0. Алекс выглядел тяжеловато, а вот у Даниила с физикой всё было в порядке. Россиянин подтвердил брейк, а вот в четвёртом гейме чуть было не упустил преимущество, но ушёл с брейк-пойнта (в основном за счёт подачи) и сохранил отрыв — 3:1.

Украшением всего матча стал пятый гейм. Медведев, как в лучшие годы, блистал на задней линии, но и Михельсен в целом был хорош — россиянин тоже порой не обходился без неточностей. Американец, который после одного из отданных очков не выдержал и швырнул ракетку, всё же не позволил сопернику добиться второго брейка, отыграв все три брейк-пойнта. В заключительной части матча Даниил собрал несколько эйсов, до поры до времени спокойно держал подачу (а между делом ещё и скрытый матчбол упустил — Михельсен не брезговал укороченными, но далеко не всегда они приносили ему успех) и в 10-м гейме подал на матч — 6:2, 6:4 за 1 час 28 минут. В последнем гейме, правда, пришлось поволноваться: две двойные ошибки, два упущенных матчбола, два брейк-пойнта… Однако третьего матчбола Даниилу хватило для победы.

Вот так Медведев в четвёртый раз подряд вышел в 1/4 финала Индиан-Уэллса. Россиянин одержал уже 16-ю победу в сезоне — по этому показателю он лидирует в туре. Даниил выиграл седьмой матч подряд (после титула в Дубае) и в 26-й раз в карьере вышел в четвертьфинал на уровне «Мастерсов», в том числе в третий раз подряд (после Шанхая и Парижа в прошлом году).

В 1/4 финала Медведев сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 3) — Джек Дрейпер (Великобритания, 14). Дрейпер, напомним, является действующим чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

