Джокович не добрался до Медведева в Индиан-Уэллсе. Серба выбил действующий чемпион

Дрейпер продолжает защиту трофея в Калифорнии. А вот Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Мирра Андреева завершили выступление в паре.

Ещё один насыщенный игровой день подошёл к концу на супертурнире в Индиан-Уэллсе. В ночь на четверг, 12 марта, одиночники разыграли путёвки в четвертьфинал, а парники – в полуфинал.

У девушек ночные матчи завершились стремительно. Сначала всего 40 минут на площадке провели Элина Свитолина (№9) и Катержина Синякова (№44). Чешская теннисистка снялась при счёте 1:6, 1:1 из-за травмы правой ноги. В перерыве между партиями Катержина брала медицинский тайм-аут, но боль в начале второго сета оказалась сильнее.

Так девятая ракетка мира одержала пятую победу над Синяковой и вышла в четвертьфинал калифорнийского «тысячника» на Игу Швёнтек. Лучшим результатом Свитолиной в Индиан-Уэллсе был полуфинал в сезоне-2019.

Заключительный женский поединок тоже завершился отказом. Елена Рыбакина (№3) встретилась с Сонай Картал (№54). Девушки проводили первую очную встречу, но закончить её британка не смогла. Картал, прихрамывая, снялась при счёте 4:6, 3:4 из-за болей в ноге.

Рыбакина остаётся непобеждённой в противостояниях с британскими теннисистками. Теперь она будет ожидать четвертьфинального матча с Джессикой Пегулой.

У мужчин этой ночью матчи выдались более затяжными. Сначала сыграл Карлос Алькарас (№1). Ему в соперники по четвёртому кругу достался Каспер Рууд (13). Испанцу против норвежца всегда было комфортно играть. Отражает это и счёт личных встреч 5-1 в пользу Карлоса.

Даже сета в этом матче Алькарас не потерял. Стартовая партия выдалась очень динамичной и безнадёжной для Рууда. 38 минут, три брейка у Карлоса, ноль брейков у Каспера и счёт 6:1.

Второй сет прошёл без брейков и для Рууда, и для Алькараса. Карлос всё также действовал активно, но теперь играл грязнее по сравнению с прошлой партией (четыре – в первой, 14 – во второй). Всё решилось на тай-брейке, где игра испанца не вызывала никаких вопросов.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Как итог: Алькарас одержал очередную победу над Руудом со счётом 6:1, 7:6 (7:2) и одержал 15-ю победу кряду! А ещё стал первым игроком в истории, кто до достижения 23 лет пять раз сыграл в четвертьфинале Индиан-Уэллса. Следующий соперник Карлоса – британец Кэмерон Норри.

Завершился игровой день как нельзя лучше. Новак Джокович (№3) сразился с Джеком Дрейпером (№14), и это получился невероятный матч! До этого парни встречались лишь раз, в первом круге Уимблдона-2021. Тогда ожидаемо победу одержал серб (4:6, 6:1, 6:2, 6:2). Тот турнир Новак, кстати, тоже выиграл.

Дрейпер только-только возвращается в тур после долгой паузы из-за травмы руки, но уже на этой неделе перед ним встала сложная задача: защитить трофей на турнире категории ATP-1000. Сначала в Индиан-Уэллсе Джек стойко справлялся с этой задачей: прошёл Роберто Баутисту-Агута (3:6, 6:3, 6:2) и Франсиско Серундоло (6:1, 7:5), а в четвёртом круге вышел на Джоковича. Новак же до этой стадии одолел Камиля Майхшака (4:6, 6:1, 6:2) и Александра Ковачевича (6:4, 1:6, 6:4). Непростой путь для 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема».

Встреча Дрейпера и Джоковича выдалась космической: полные трибуны, два игрока суперкласса, вечерняя сессия и три упорнейших сета. Первая партия за 35 минут и со счётом 6:4 осталась за Новаком. Вторая – с тем же счётом, но за 38 минут – за Дрейпером. И всё внимание – на решающий сет.

В нём Джоковичу было очень тяжело физически, а Дрейпер задачу не облегчал: гонял серба и не ленился бегать сам. Весь драматизм пришёлся на период с 10-го гейма до конца встречи. При счёте 5:4 по геймам Джека всего зажало, он взял лишь один розыгрыш и не подал на матч. Через несколько минут британец вновь вышел на подачу и начал со счёта 0:15, рисковав вообще отдать встречу в руки сербу.

Но Дрейпер собрался, надёжно подал и довёл дело до тай-брейка. Тут начались качели. Джек повёл 3:1 – Новак отыгрался и повёл 4:3. В воздухе царило такое напряжение, что британец даже в моменте забыл, какой счёт. Пришлось уточнять у судьи на вышке.

При счёте 5:5 парни провели обмен надёжными ударами на задней, тут Джокович попробовал отправить косой удар с бэкхенда, но отправил его в коридор и подарил матчбол Дрейперу! Джеку в следующем розыгрыше оставалось только чуть-чуть подержать мяч и дождаться ошибки Новака.

Титаническими усилиями Дрейпер добыл себе эту победу. Джек за 2 часа 35 минут взял верх над Новаком (4:6, 6:4, 7:6 (7:5)) и сравнял счёт в их противостоянии. В четвертьфинале британец встретится с Даниилом Медведевым.

На соседних кортах в это время проходили парные матчи с участием российских теннисистов. Чуть ранее свой четвертьфинальный поединок провела Мирра Андреева в дуэте с Викторией Мбоко. Девушки классно смотрелись в первых матчах на турнире, но этой ночью в двух партиях уступили пятым сеяным Анне Данилиной/Александре Крунич. Итоговый счёт: 6:7 (5:7), 2:6.

Сыграли минувшей ночью и Андрей Рублёв с Кареном Хачановым. В парном четвертьфинале они боролись с Артуром Риндеркнешем/Валантеном Вашеро, но потерпели поражение со счётом 3:6, 4:6. Кузены сначала прошли пару Новак Джокович/Стефанос Циципас, а следом выбили из борьбы и Рублёва с Хачановым.

Андрей в этот игровой день также выступил и в миксте. Вместе с Николь Меликар-Мартинес они провели один сет против первых сеяных Габриэлы Дабровски/Ллойда Гласспула (5:7), после чего снялись.

Выходит, из россиян только Даниил Медведев продолжает борьбу в Индиан-Уэллсе. Турнир пройдёт до воскресенья, 15 марта. За всеми событиями следите вместе с нами на «Чемпионате».