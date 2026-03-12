Соболенко сражается за 1/2 финала Индиан-Уэллса! Ещё сыграют Медведев и Рыбакина. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на объединённом «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. Будут полностью сыграны четвертьфиналы у мужчин и у женщин. На корты выйдет и последний россиянин – как в одиночном, так и в парном разряде – Даниил Медведев (11-й номер посева). За место в полуфинале он сразится с действующим чемпионом турнира – Джеком Дрейпером (14). Также проведут свои матчи и представители топ-10 посева – Елена Рыбакина (3), Арина Соболенко (1), Карлос Алькарас (1), Янник Синнер (2) и другие. Следим за всеми подробностями.
Расписание четверга
Сегодня в Индиан-Уэллсе пройдут матчи с участием россиянина Даниила Медведева и топовых игроков. Вот как выглядит расписание дня.
