Онлайн-трансляция Индиан-Уэллса-2026: Даниил Медведев, Рыбакина, Соболенко, Алькарас, сетка, расписание, результаты, где смотреть

Соболенко сражается за 1/2 финала Индиан-Уэллса! Ещё сыграют Медведев и Рыбакина. LIVE!
Даниил Сальников
Индиан-Уэллс-2026. LIVE!
Лучшие теннисисты выходят на корты в Калифорнии, где продолжается объединённый «тысячник». Появится перед публикой и последний россиянин.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на объединённом «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. Будут полностью сыграны четвертьфиналы у мужчин и у женщин. На корты выйдет и последний россиянин – как в одиночном, так и в парном разряде – Даниил Медведев (11-й номер посева). За место в полуфинале он сразится с действующим чемпионом турнира – Джеком Дрейпером (14). Также проведут свои матчи и представители топ-10 посева – Елена Рыбакина (3), Арина Соболенко (1), Карлос Алькарас (1), Янник Синнер (2) и другие. Следим за всеми подробностями.

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс-2026. Сетка
WTA-1000. Индиан-Уэллс-2026. Сетка
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 21:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Расписание четверга

Сегодня в Индиан-Уэллсе пройдут матчи с участием россиянина Даниила Медведева и топовых игроков. Вот как выглядит расписание дня.

