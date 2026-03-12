Соперник Медведева снёс 4 топов и серию Алькараса. Как Дрейпер взял Индиан-Уэллс в 2025-м

В четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе британец Джек Дрейпер встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

14-я ракетка мира Дрейпер на предыдущей стадии прошёл легендарного Новака Джоковича (4:6, 6:4, 7:6) и продолжит защиту титула в Калифорнии. Как Джек сенсационно взял здесь кубок год назад?

Джек Дрейпер получил 13-й номер посева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2025-м. 23-летний британец уже сполна заявил о себе в ATP-туре осенью предыдущего года, дойдя до полуфинала US Open и выиграв «пятисотник» в Вене. Джек считался талантливым молодым игроком, но всё-таки его способность конкурировать с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером за крупные титулы многими ставилась под сомнения. В Индиан-Уэллсе он доказал поспешность данных суждений.

Дрейпер начал турнир с уверенного прохода перспективного бразильского таланта Жоао Фонсеки (6:4, 6:0). В тот момент Фонсеке выдавали множество авансов и называли чуть ли не главным претендентом на формирование новой «Большой тройки» с Алькарасом и Синнером, однако Джек дал понять, что до этого уровня бразильцу ещё очень далеко, если подобному вообще когда-либо суждено случиться.

Дрейпер продолжал уверенно продвигаться по турнирной сетке. В третьем круге он прошёл американца Дженсона Бруксби (7:5, 6:4), а затем с аналогичным счётом одолел куда более грозного представителя этой страны – тогдашнюю четвёртую ракетку мира Тейлора Фрица. В четвертьфинале Джек снова выбил сильного игрока из США – 11-го сеяного Бена Шелтона (6:4, 7:5). В очередной раз дело обошлось без тай-брейков или третьих сетов. Дрейпер просто брал чужую подачу в решающие моменты и уверенно держал свою.

Казалось, что путь Дрейпера в Индиан-Уэллсе закончится на стадии полуфинала, где ему в соперники достался чемпион последних двух розыгрышей этого турнира Карлос Алькарас. Но Джек преподнёс сенсацию, одолев испанца со счётом 6:1, 0:6, 6:4.

Джек Дрейпер после победы над Карлосом Алькарасом в Индиан-Уэллсе Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете Дрейпер получил «баранку», однако не сломался и скорее эмоционально перезагрузился, чтобы в решающей партии дожать Алькараса и прервать впечатляющую 16-матчевую беспроигрышную серию соперника на «Мастерсе» в Калифорнии.

«Для меня сегодня был трудный день. Я плохо тренировался. Не чувствовал себя хорошо на корте. Я много ошибался на разминке, не чувствовал удары. Был немного зол на себя из-за этого, поэтому разговаривал с тренером, когда крутил педали. Как я уже сказал, у меня не получилось подойти к матчу в наилучшем состоянии – потому я нервничал весь день и на тренировке перед игрой. Думаю, это повлияло на матч», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Возможно, у Карлоса действительно выдался не лучший день, но это никоим образом не отменяет заслуги Дрейпера, который действовал очень агрессивно и «добивал» испанца в решающие моменты встречи.

«Для молодого игрока важнее всего ощущать, что ты можешь быть на этом уровне. Когда приходишь в раздевалку и видишь всех этих парней, матчи которых ты смотрел по телевизору, которыми ты восхищался, то как бы задаёшься вопросом: достаточно ли я хорош, чтобы быть здесь? Ко мне приходит стабильность, игра постоянно улучшается. Это добавляет уверенности. Опыт игры на самом высоком уровне помог мне прийти к таким результатам», — отмечал Джек.

В финале Индиан-Уэллса-2025 Дрейпер буквально уничтожил 12-го сеяного Хольгера Руне (6:2, 6:2), который перед этим выбил Даниила Медведева. Джек справился с соперником всего за 70 минут. Это была самая быстрая победа в финале турнира с 2004-го – тогда Роджер Федерер взял титул, обыграв Тима Хенмана за 67 минут (6:3, 6:3).

Джек Дрейпер — чемпион Индиан-Уэллса-2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Титул Индиан-Уэллса позволил Дрейперу впервые ворваться в топ-10 рейтинга ATP – он стал седьмой ракеткой мира. Казалось, что игра Джека приспособлена только для успеха на харде и траве, однако британец доказал свою состоятельность во время грунтовой части сезона. Выход в финал «Мастерса» в Мадриде (проиграл Касперу Рууду) и четвёртый круг «Ролан Гаррос» позволили ему стать четвёртым в мировом рейтинге.

До статуса реального конкурента Алькараса и Синнера за титулы на турнирах «Большого шлема» Дрейперу было ещё далеко, но британец двигался в правильном направлении. К сожалению, продолжить дальнейшее восхождение ему помешали травмы. Раньше Джека регулярно беспокоило бедро, но на US Open – 2025 он снялся перед матчем второго круга из-за травмы левой руки. После турнира Джек выпустил заявление, что досрочно завершает сезон.

Важно отметить, что Джек в основном играет именно той самой левой рукой, хотя от природы правша. В этом плане он похож на Рафаэля Надаля, что доставляет соперникам немало неудобств.

«Я пишу правой рукой, бью по мячу правой ногой и всё делаю правой рукой. Когда я был помладше, то иногда бил по стене левой рукой и мог брать ей какие-то вещи. Но не мог ничего бросить левой рукой лет до 15. Мне пришлось много над этим работать, что странно, если учитывать мою подачу», — заявлял британец.

Джек Дрейпер победил Новака Джоковича в Индиан-Уэллсе Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Дрейпер пропустил почти полгода – его первым турниром (если не считать один матч за сборную Великобритании на Кубке Дэвиса) стал «пятисотник» в Дубае, где он с новой непривычно короткой стрижкой во втором круге уступил французу Артуру Риндеркнешу. Казалось, что Джеку ещё далеко до набора хорошей формы и он вылетит на ранней стадии Индиан-Уэллса, но британец победил Новака Джоковича и дошёл до четвертьфинала, где его соперником станет Даниил Медведев.

Дрейпер и Медведев сразятся всего второй раз после Рима-2024. Тогда сильнее оказался россиянин (6:4, 7:5). Сейчас у Даниила тоже есть хорошие шансы на успех. Медведев затратил относительно мало сил в четвёртом круге с американцем Алексом Михельсеном (6:2, 6:4), в то время как Джек более двух с половиной часов бился с Джоковичем.

Даниил сейчас в прекрасной форме и идёт третьим в Чемпионской гонке ATP с 16 победами за сезон, являясь лидером тура по данному показателю. Да, за счёт участия в большем количестве турниров, чем Алькарас, Джокович и Синнер, однако результат всё равно впечатляет и заслуживает уважения. Медведеву в любом случае нужно быть готовым к ожесточённому сопротивлению Дрейпера – британец защищает в Индиан-Уэллсе самый важный титул в своей карьере и просто так сдаваться не собирается.