Медведев — в 4-й раз подряд в полуфинале Индиан-Уэллса! И теперь сразится с Алькарасом

В ночь с 12 на 13 марта мск в Индиан-Уэллсе состоялись все четвертьфинальные матчи в мужской и женской одиночных сетках. Для российских болельщиков наибольший интерес представляла встреча с участием Даниила Медведева. Также за выход в полуфинал сражались такие мировые звёзды, как Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Карлос Алькарас и Янник Синнер.

Соперником Медведева, имевшего 11-й номер посева, был британец Джек Дрейпер (14), прошлогодний чемпион Индиан-Уэллса. Дрейпер, успевший побывать четвёртой ракеткой мира, пропустил полгода из-за травмы, но потихоньку возвращается к прежним кондициям. Одним из доказательств служит то, что в четвёртом круге он одержал волевую победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5). Что касается Медведева, то он в предыдущих трёх матчах на турнире не проиграл ни сета.

Ранее Даниил и Джек лишь однажды играли друг с другом. В 2024 году россиянин оказался сильнее на грунтовом «Мастерсе» в Риме — 7:5, 6:4. Но тот матч не так много значил в разрезе отчётного противостояния. Кроме того, Дрейпер — левша, а с ними у Медведева порой возникают проблемы.

Но не в этот раз. В первом сете Медведев продемонстрировал феноменальный уровень. Дрейпер не заработал ни одного брейк-пойнта за партию и смог взять лишь один гейм, когда уже уступал 0:5. В седьмом гейме россиянин подал на сет — 6:1 за 25 минут.

Вторую партию Даниил провёл чуть слабее (но всё равно тоже на высоком уровне) — в частности, допустил довольно много невынужденных ошибок с бэкхенда. Тем не менее подачу он держал — как и Дрейпер. До 5:5 теннисисты дошли, упустив по одному брейк-пойнту. В 11-м гейме при счёте 0:15 на подаче британца возникла пауза. Джек во время розыгрыша поднял руки вверх, Медведев запросил видеоповтор, и судья на вышке сочла это движение Дрейпера за помеху. Очко ушло россиянину, который в итоге в этом гейме сделал брейк, после чего подал на матч — 6:1, 7:5 за 1 час 17 минут. После матча теннисисты побеседовали о том инциденте у сетки и пожали друг другу руки.

В этой встрече Медведев 10 раз подал навылет, показав хороший процент попадания первым мячом (72%). И на первой подаче взял 85% очков (33 из 39).

Так Медведев одержал 17-ю победу в сезоне (в том числе восьмую подряд). По этому показателю он лидирует в туре. Даниил стал четвёртым игроком, который не менее четырёх раз подряд смог выйти в полуфинал Индиан-Уэллса (в 2023 и 2024 годах он доходил до финала), — после Рафаэля Надаля (2006 — 2013), Новака Джоковича (2011 — 2016) и Карлоса Алькараса (2022 — 2026). Для россиянина это будет 17-й полуфинал «Мастерса» в карьере. И теперь Медведев в одной победе от возвращения в топ-10.

Четырёхкратный победитель мэйджоров Янник Синнер (2) вышел на корт с 20-летним Лёнером Тьеном (25). В этой встрече Тьен лишь в отдельных геймах навязывал Синнеру борьбу. В целом же итальянец был явно сильнее и быстро победил — 6:1, 6:2 за 1 час 7 минут. Во второй партии Янник, сделавший по два брейка в каждом из сетов, отыграл все четыре брейк-пойнта.

Так Синнер в третий раз в карьере вышел в полуфинал Индиан-Уэллса. Итальянец одержал девятую победу подряд на «Мастерсах», причём в этой серии, начавшейся на «Мастерсе» в Париже в 2025-м, у него 18:0 по сетам. Янник в 14-й раз в карьере сыграет в полуфинале на турнире соответствующей категории.

Семикратный чемпион ТБШ первая ракетка мира Карлос Алькарас (1) играл с британцем Кэмероном Норри (27). В личных встречах счёт был 5-3 в пользу Алькараса, однако последнюю встречу, на «Мастерсе» в Париже в 2025 году, сенсационно выиграл Норри — 4:6, 6:3, 6:4.

В первом сете после счёта 3:2 в пользу Алькараса состоялся небольшой парад брейков, победителем из которого вышел испанец. В восьмом гейме Карлос во второй раз взял подачу соперника, после чего подал на партию — 6:3.

Второй сет Алькарас начал с 0:2, но затем прибавил и выиграл четыре гейма подряд — 4:2. У Норри был шанс сравнять счёт, но в восьмом гейме он не использовал брейк-пойнт. В девятом гейме испанец упустил два матчбола, однако в 10-м со второго матчбола подал на матч — 6:3, 6:4 за 1 час 34 минуты.

Алькарас одержал уже 34-ю победу подряд на открытом харде. Последнее поражение в таких условиях случилось у него во втором круге Майами-2025 (от Давида Гоффена). В этом сезоне испанец одержал 16 побед в 16 матчах.

В ещё одном четвертьфинале Александр Зверев (Германия, 4) прошёл Артюра Фиса (Франция, 30) — 6:2, 6:3. Он стал пятым игроком в истории (с 1990 года), выходившим в полуфинал на всех девяти «Мастерсах», — после Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Роджера Федерера и Энди Маррея. Для Зверева этот полуфинал станет 80-м в ATP, в том числе 24-м на «Мастерсах».

В мужской сетке полуфинальные пары сложились следующим образом: Медведев сыграет с Алькарасом, а Синнер — со Зверевым.

В женской сетке четырёхкратная чемпионка ТБШ первая ракетка мира Арина Соболенко (1) встретилась с 19-летней канадкой Викторией Мбоко (10). В первом сете соперницы не реализовали семь брейк-пойнтов на двоих, причём у Соболенко в одном случае это был скрытый сетбол. На тай-брейке же Арина не отдала ни очка — 7:6 (7:0). Во второй партии Соболенко в пятом гейме взяла подачу соперницы и сумела удержать это преимущество. Ключевым стал восьмой гейм, в котором Арина ушла с двух брейк-пойнтов. В 10-м гейме она подала на матч — 7:6 (7:0), 6:4 за 1 час 51 минуту.

Двукратная победительница мэйджоров Елена Рыбакина (3) сражалась с американкой Джессикой Пегулой (5). В первом сете Рыбакина отдала лишь один гейм. После 1:1 она отыграла брейк-пойнт, а потом дважды брала чужую подачу и в седьмом гейме подала на партию — 6:1. Во втором сете преимущество было уже у Пегулы, которая вела 4:1 с брейком. Однако Елена отыгралась, после чего в затяжном гейме с тремя брейк-пойнтами сравняла счёт — 4:4. Концовку казахстанская теннисистка провела стабильнее и дожала соперницу на тай-брейке — 6:1, 7:6 (7:4) за 1 час 30 минут.

Так Рыбакина в 12-й раз в карьере вышла в полуфинал на уровне WTA-1000. В ближайший понедельник она впервые в карьере станет второй ракеткой мира. Это случится в том числе и потому, что шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек в своём четвертьфинале уступила Элине Свитолиной — 6:2, 4:6, 6:4 в пользу украинки.

В ещё одном четвертьфинале Линда Носкова (Чехия, 14) оказалась сильнее Талии Гибсон (Австралия, Q) — 6:2, 4:6, 6:2. И в женском турнире получились вот такие полуфиналы: Соболенко — Носкова, Рыбакина — Свитолина.

Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 15 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».