Индиан-Уэллс-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Медведев, Соболенко, Рыбакина, Алькарас, Синнер

Медведев — в 4-й раз подряд в полуфинале Индиан-Уэллса! И теперь сразится с Алькарасом
Александр Насонов
Индиан-Уэллс-2026: результаты 12 марта
Даниил повторил достижение Карлоса, Надаля и Джоковича. А Елена Рыбакина впервые в карьере станет второй ракеткой мира.

В ночь с 12 на 13 марта мск в Индиан-Уэллсе состоялись все четвертьфинальные матчи в мужской и женской одиночных сетках. Для российских болельщиков наибольший интерес представляла встреча с участием Даниила Медведева. Также за выход в полуфинал сражались такие мировые звёзды, как Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Карлос Алькарас и Янник Синнер.

Соперником Медведева, имевшего 11-й номер посева, был британец Джек Дрейпер (14), прошлогодний чемпион Индиан-Уэллса. Дрейпер, успевший побывать четвёртой ракеткой мира, пропустил полгода из-за травмы, но потихоньку возвращается к прежним кондициям. Одним из доказательств служит то, что в четвёртом круге он одержал волевую победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5). Что касается Медведева, то он в предыдущих трёх матчах на турнире не проиграл ни сета.

Медведев — в 1/4 финала Индиан-Уэллса! У него уже 16 побед в сезоне — больше нет ни у кого
Ранее Даниил и Джек лишь однажды играли друг с другом. В 2024 году россиянин оказался сильнее на грунтовом «Мастерсе» в Риме — 7:5, 6:4. Но тот матч не так много значил в разрезе отчётного противостояния. Кроме того, Дрейпер — левша, а с ними у Медведева порой возникают проблемы.

Но не в этот раз. В первом сете Медведев продемонстрировал феноменальный уровень. Дрейпер не заработал ни одного брейк-пойнта за партию и смог взять лишь один гейм, когда уже уступал 0:5. В седьмом гейме россиянин подал на сет — 6:1 за 25 минут.

Вторую партию Даниил провёл чуть слабее (но всё равно тоже на высоком уровне) — в частности, допустил довольно много невынужденных ошибок с бэкхенда. Тем не менее подачу он держал — как и Дрейпер. До 5:5 теннисисты дошли, упустив по одному брейк-пойнту. В 11-м гейме при счёте 0:15 на подаче британца возникла пауза. Джек во время розыгрыша поднял руки вверх, Медведев запросил видеоповтор, и судья на вышке сочла это движение Дрейпера за помеху. Очко ушло россиянину, который в итоге в этом гейме сделал брейк, после чего подал на матч — 6:1, 7:5 за 1 час 17 минут. После матча теннисисты побеседовали о том инциденте у сетки и пожали друг другу руки.

В этой встрече Медведев 10 раз подал навылет, показав хороший процент попадания первым мячом (72%). И на первой подаче взял 85% очков (33 из 39).

Так Медведев одержал 17-ю победу в сезоне (в том числе восьмую подряд). По этому показателю он лидирует в туре. Даниил стал четвёртым игроком, который не менее четырёх раз подряд смог выйти в полуфинал Индиан-Уэллса (в 2023 и 2024 годах он доходил до финала), — после Рафаэля Надаля (2006 — 2013), Новака Джоковича (2011 — 2016) и Карлоса Алькараса (2022 — 2026). Для россиянина это будет 17-й полуфинал «Мастерса» в карьере. И теперь Медведев в одной победе от возвращения в топ-10.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 03:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Четырёхкратный победитель мэйджоров Янник Синнер (2) вышел на корт с 20-летним Лёнером Тьеном (25). В этой встрече Тьен лишь в отдельных геймах навязывал Синнеру борьбу. В целом же итальянец был явно сильнее и быстро победил — 6:1, 6:2 за 1 час 7 минут. Во второй партии Янник, сделавший по два брейка в каждом из сетов, отыграл все четыре брейк-пойнта.

Так Синнер в третий раз в карьере вышел в полуфинал Индиан-Уэллса. Итальянец одержал девятую победу подряд на «Мастерсах», причём в этой серии, начавшейся на «Мастерсе» в Париже в 2025-м, у него 18:0 по сетам. Янник в 14-й раз в карьере сыграет в полуфинале на турнире соответствующей категории.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 23:25 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Семикратный чемпион ТБШ первая ракетка мира Карлос Алькарас (1) играл с британцем Кэмероном Норри (27). В личных встречах счёт был 5-3 в пользу Алькараса, однако последнюю встречу, на «Мастерсе» в Париже в 2025 году, сенсационно выиграл Норри — 4:6, 6:3, 6:4.

В первом сете после счёта 3:2 в пользу Алькараса состоялся небольшой парад брейков, победителем из которого вышел испанец. В восьмом гейме Карлос во второй раз взял подачу соперника, после чего подал на партию — 6:3.

Второй сет Алькарас начал с 0:2, но затем прибавил и выиграл четыре гейма подряд — 4:2. У Норри был шанс сравнять счёт, но в восьмом гейме он не использовал брейк-пойнт. В девятом гейме испанец упустил два матчбола, однако в 10-м со второго матчбола подал на матч — 6:3, 6:4 за 1 час 34 минуты.

Алькарас одержал уже 34-ю победу подряд на открытом харде. Последнее поражение в таких условиях случилось у него во втором круге Майами-2025 (от Давида Гоффена). В этом сезоне испанец одержал 16 побед в 16 матчах.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 05:15 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

В ещё одном четвертьфинале Александр Зверев (Германия, 4) прошёл Артюра Фиса (Франция, 30) — 6:2, 6:3. Он стал пятым игроком в истории (с 1990 года), выходившим в полуфинал на всех девяти «Мастерсах», — после Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Роджера Федерера и Энди Маррея. Для Зверева этот полуфинал станет 80-м в ATP, в том числе 24-м на «Мастерсах».

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 21:10 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В мужской сетке полуфинальные пары сложились следующим образом: Медведев сыграет с Алькарасом, а Синнер — со Зверевым.

Индиан-Уэллс-2026. Мужчины. Турнирная сетка

В женской сетке четырёхкратная чемпионка ТБШ первая ракетка мира Арина Соболенко (1) встретилась с 19-летней канадкой Викторией Мбоко (10). В первом сете соперницы не реализовали семь брейк-пойнтов на двоих, причём у Соболенко в одном случае это был скрытый сетбол. На тай-брейке же Арина не отдала ни очка — 7:6 (7:0). Во второй партии Соболенко в пятом гейме взяла подачу соперницы и сумела удержать это преимущество. Ключевым стал восьмой гейм, в котором Арина ушла с двух брейк-пойнтов. В 10-м гейме она подала на матч — 7:6 (7:0), 6:4 за 1 час 51 минуту.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 21:05 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 0 		4
         
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Двукратная победительница мэйджоров Елена Рыбакина (3) сражалась с американкой Джессикой Пегулой (5). В первом сете Рыбакина отдала лишь один гейм. После 1:1 она отыграла брейк-пойнт, а потом дважды брала чужую подачу и в седьмом гейме подала на партию — 6:1. Во втором сете преимущество было уже у Пегулы, которая вела 4:1 с брейком. Однако Елена отыгралась, после чего в затяжном гейме с тремя брейк-пойнтами сравняла счёт — 4:4. Концовку казахстанская теннисистка провела стабильнее и дожала соперницу на тай-брейке — 6:1, 7:6 (7:4) за 1 час 30 минут.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 03:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Так Рыбакина в 12-й раз в карьере вышла в полуфинал на уровне WTA-1000. В ближайший понедельник она впервые в карьере станет второй ракеткой мира. Это случится в том числе и потому, что шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек в своём четвертьфинале уступила Элине Свитолиной — 6:2, 4:6, 6:4 в пользу украинки.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 01:15 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 4
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В ещё одном четвертьфинале Линда Носкова (Чехия, 14) оказалась сильнее Талии Гибсон (Австралия, Q) — 6:2, 4:6, 6:2. И в женском турнире получились вот такие полуфиналы: Соболенко — Носкова, Рыбакина — Свитолина.

Индиан-Уэллс-2026. Женщины. Турнирная сетка

Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 15 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

