«Сидят на спине у мужчин». Скандал из-за слов босса Индиан-Уэллса о теннисистках в 2016-м

В 2016 году в Индиан-Уэллсе случился крупный скандал с директором турнира, который ушёл в отставку после резких слов о женском теннисе. Рэймонд Мур многое сделал для превращения Индиан-Уэллса в лучшие соревнования после «Больших шлемов», однако это всё равно его не спасло.

На пресс-конференции перед финалом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где Новак Джокович легко обыграл Милоша Раонича (6:2, 6:0), директор турнира Рэймонд Мур в своеобразной форме решил порассуждать о статусе мужского и женского тенниса.

«Если бы я вернулся на землю в своей следующей жизни, то хотел бы быть игроком WTA. Потому что они в принципе не принимают никаких решений, всё делают мужчины, а женщины сидят у них на спине. В этом им очень, очень повезло. Если бы я был теннисисткой, то каждый вечер становился бы на колени перед богом и благодарил его за рождение Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Потому что они подняли теннис на тот уровень, на котором этот спорт находится сейчас», — заявил Мур.

Рэймонд Мур разозлил Серену Уильямс своими словами в Индиан-Уэллсе Фото: Julian Finney/Getty Images

Вполне ожидаемо Мур нарвался на жёсткую критику после этого заявления. Первая ракетка мира Серена Уильямс ранее долгое время бойкотировала турнир в Индиан-Уэллсе (2002-2013) из-за расистских выпадов со стороны болельщиков, а через пару лет после решения вернуться в Калифорнию её шокировали столь резкие слова Мура.

«Уверена, есть множество теннисисток, за игрой которых болельщикам нравится наблюдать. Точно так же есть и много теннисистов, чью игру любят смотреть. Есть интерес к каждому виду тенниса. Поэтому делать такие заявления – очень, очень опрометчивый поступок. Мур сказал, что им нужно стоять на коленях и благодарить мужчин. Эти слова нельзя трактовать двояко и заявить, что его не так поняли. Они оскорбительны. Я не считаю, что женщины должны перед кем-либо преклоняться в знак благодарности. Многие болельщики говорят, что смотрят теннис только из-за меня и моей сестры Винус.

Кроме этого, есть множество других теннисисток, на игру которых интересно смотреть так же, как на игру мужчин. В прошлом году билеты на женский финал US Open были проданы быстрее, чем на мужской. Я играю с двух лет и не могу представить себе ситуацию, в которой утверждала бы, что мой сын заслуживает большего, чем моя дочь. Это вообще не имеет никакого значения. Я бы никогда не призвала к борьбе между полами. Это неправильно. Среди теннисисток было много великих чемпионок, которые заставили взглянуть на спорт по-новому. Среди мужчин, понятно, тоже, но для женщин именно теннис – самый большой и успешный спорт. Самый. Мужской теннис очень успешен, но не так, как некоторые другие виды спорта: футбол, американский футбол, баскетбол. Все много работают. Однако всё упирается в то, как ты будешь объяснять положение дел своим детям», — заявила Серена.

Чемпионка Индиан-Уэллса-2016 Виктория Азаренко, победившая в финале Серену (6:4, 6:4), слова Мура тоже не одобрила.

«Я стараюсь об этом не думать. Не буду никого ругать. Останусь выше этого. Мы с Сереной провели отличный матч. Это был прекрасный день для женского спорта. Женщины должны быть выше таких заявлений. Мы никогда не жалуемся и не говорим ничего плохого о мужчинах. Мы лучше умеем использовать предоставляющиеся нам возможности, мы вежливее. И мы должны и дальше работать, несмотря ни на какие высказывания», — сказала Азаренко.

Мура раскритиковали даже суперзвёзды мужского тенниса Роджер Федерер и Энди Маррей, а вот Новак Джокович решил поддержать функционера.

«Это очень деликатная тема для обсуждения. Женщины заслуживают уважения и восхищения за то, что они делают. Вопрос равной суммы призовых обсуждается в теннисе уже лет семь-восемь. Я понимаю, сколько сил и энергии прикладывают все те, кто борется за одинаковые выплаты для WTA. Я им аплодирую, говорю это искренне. Они борются за то, что, по их мнению, заслуживают. Высказывания Рэймонда политически некорректны, однако при этом я считаю, что АТР-тур также должен бороться за большее. Потому что статистика показывает, что зрителей на мужских матчах больше.

Думаю, это может быть одной из причин, почему нам, пожалуй, стоит выплачивать бо́льшие суммы. О том, кто привлекает больше внимания, кто продаёт больше билетов, существуют данные, на основании которых и следует распределять призовые. Но мы и не можем жаловаться, потому что на данный момент в мужском теннисе отличные призовые. В свою очередь, женщинам приходится переживать много вещей, с которыми мы не сталкиваемся. Гормоны и всё такое – не будем вдаваться в детали. Дамы знают, о чём я. Я большой сторонник женщин», — заявил Джокович.

Новак Джокович выступил в поддержку Рэймонда Мура Фото: Matthew Stockman/Getty Images

У Новака нашёлся едва ли не единственный сторонник в лице украинского теннисиста Сергея Стаховского, сравнившего в соцсетях мужской теннис с Лигой плюща, а женский – с обычными университетами.

Джоковичу тоже немало досталось за своё высказывание. 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова осталась недовольна поведением серба не меньше, чем словами Мура.

«Новак Джокович при всей моей любви к нему, очевидно, не понимает, почему, когда женщины и мужчины играют вместе на турнире, они должны зарабатывать одинаково. Я думала, мы с этой проблемой разобрались много лет назад. Теннисистки могут начать бойкотировать турнир, если Рэймонд Мур будет оставаться на должности директора BNP Paribas Open», — сказала Навратилова.

Легендарная Билли Джин Кинг много лет боролась за равноправие в теннисе. В 1973 году она добилась того, чтобы на US Open – 1973 выплачивали одинаковые призовые мужчинам и женщинам. Только в 2000-х подобное наконец-то сделали на других мэйджорах — Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

«Разочарована комментариями Рэймонда Мура. Он неправ во многих отношениях. Все теннисистки, особенно топовые, вносят свой вклад в успех женщин», — написала Кинг в соцсетях.

На Мура и Джоковича оказывалось немалое давление. Новаку серьёзные последствия не грозили, однако ему пришлось смягчить свою позицию.

«СМИ, вероятно, опубликовали некоторые мои высказывания, которые были не очень правильно поняты людьми. Всем известно, что меня очень волнует то, что будет дальше с теннисом и игроками. Если бы не этот спорт, я не был бы сейчас тем, кем являюсь. Мне кажется, я могу высказывать своё мнение относительно повышения вознаграждения – и не только для мужчин, для женщин тоже. Нам должны давать то, чего мы заслуживаем. Мужчины и женщины не должны вести войну за призы. Теннис я обожаю больше, чем весь спорт в целом, и с помощью тенниса я могу помогать другим — помогать людям осуществлять мечты. Извиняюсь перед всеми, кто не так понял мои слова», — написал серб в соцсетях.

Кроме того, Джокович встретился с легендарными американскими теннисистками Крис Эверт и Билли Джин Кинг, чтобы убедить их в своей приверженности равноправию. Они приняли его объяснения.

Новак Джокович объяснился перед Крис Эверт и Билли Джин Кинг в Индиан-Уэллсе Фото: Из личного архива Билли Джин Кинг

Президент WTA и экс-директор Индиан-Уэллса Стив Саймон назвал слова своего сменщика нарушением кодекса и пригрозил дисциплинарными санкциями, но Рэймонд решил не усугублять скандал и покинул свою должность.

«У меня была возможность поговорить с Рэймондом Муром. Он поставил меня в известность, что принял решение покинуть пост директора турнира как можно быстрее. Полностью понимаю его желание. Я горд тем, что уже на протяжении десятилетия на нашем турнире выплачиваются одинаковые суммы призовых и для женщин, и для мужчин», — высказался об отставке владелец турнира в Индиан-Уэллсе Ларри Эллисон.

Мур мог иным образом донести свою мысль. Например, привести статистику, что в 2015 году ATP продала права на телетрансляции на $ 1,2 млрд, матчи с участниками мужского тура просмотрели 935 млн телезрителей, в то время как WTA за продажу прав получила только $ 500 млн, а телеаудитория составила 395 млн. Основная часть формирования призового фонда турниров осуществляется именно за счёт продажи прав на трансляции матчей телевизионным компаниям.

Женские матчи длятся меньше, чем у мужчин. Это касается не только ТБШ, где парням приходится сражаться пять сетов, а девушкам – три. В том же сезоне-2015 в ATP-туре состоялось 17 матчей длительностью менее часа, у WTA их количество равнялось 40 (причём пять из них – с двумя «баранками»). Нетрудно сделать вывод, что зрители женских матчей смотрят меньше рекламы, что прямо влияет на доходы. Да, Серена Уильямс и Мария Шарапова на пике практически не уступали в плане популярности Федереру, Надалю и Джоковичу, собирая полные стадионы, но в целом мужской теннис всё равно всегда пользовался бо́льшим спросом.

Мур мог выступить на языке сухих статистических показателей, особенно с учётом того, что Индиан-Уэллс вместе с другим турниром Солнечного дубля — Майами — первым после «Шлемов» начал выплачивать равные призовые мужчинам и женщинам. Вместо этого Рэймонд сделал довольно грубое заявление, которое посчитали сексистским и женоненавистническим.

Мур вовремя осознал ошибку и подал в отставку. На тот момент ему было почти 70 лет, что позволило спокойно уйти на пенсию. На посту директора Индиан-Уэллса его сменил немецкий экс-теннисист Томми Хаас, который выполняет эти обязанности по сей день. Турнир в Калифорнии не стал хуже в организационном плане, но отголоски скандала 10-летней давности периодически проявляются.