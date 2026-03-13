Рыбакина и Соболенко в шаге от повторения финала АО. Состоится их битва в Индиан-Уэллсе?

На женском «тысячнике» в Индиан-Уэллсе стали известны все участницы полуфиналов в одиночном разряде. За трофей продолжают сражаться белоруска Арина Соболенко, казахстанка Елена Рыбакина, украинка Элина Свитолина и чешка Линда Носкова. В борьбе за выход в финал сформировались следующие пары:

Теоретически нас может ждать повторение финала Australian Open — 2026 Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Тогда победила казахстанская теннисистка. Но чтобы им снова встретиться в решающем матче уже в Индиан-Уэллсе, Рыбакиной нужно победить Свитолину, а Соболенко — Носкову. Рассказываем о пути каждой из теннисисток до 1/2 финала первого из турниров «Солнечного дубля».

Арина Соболенко (Беларусь, 1)

Арина Соболенко Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Лидер женского рейтинга пока ещё не побеждала в Индиан-Уэллсе, но два раза боролась за трофей в финале — в 2023-м и 2025-м. В 2023 году турнир выиграла Елена Рыбакина, а два года спустя — Мирра Андреева.

В 2026-м белоруска уверенно двигалась к полуфиналу, не проиграв ни одного сета и отдав в сумме всего 27 геймов за четыре матча. На старте Арина победила японку Химено Сакацумэ – 6:4, 6:2, а затем – румынку Жаклин Кристиан – 6:4, 6:1. В четвёртом круге Соболенко оказалась сильнее четырёхкратной чемпионки ТБШ Наоми Осаки — 6:2, 6:4. За место в 1/2 финала Арина боролась с молодой канадкой Викторией Мбоко и обыграла её со счётом 7:6, 6:4. Теперь белоруска встретится с ещё одной молодой и перспективной теннисисткой — Линдой Носковой. Соболенко и Носкова уже однажды играли друг с другом. Это произошло в финале «пятисотника» в Аделаиде в 2023 году. Тогда трофей забрала Арина.

На пресс-конференции перед стартом турнира Соболенко высказалась о состоянии кортов и скорости мячей в Индиан-Уэллсе. По её мнению, розыгрыши здесь получаются довольно длинными, и поэтому ей приходится бороться за каждый мяч: «Условия могут быть немного сложными, особенно в связи с изменением погоды и разницей между дневными и ночными матчами. Честно скажу, для меня корты довольно медленные (улыбается), но всё же играть можно — и можно побеждать. Просто розыгрыши немного длиннее, и не так легко взять некоторые очки. Так что приходится бороться за каждый гейм. Однако это нормальные условия, и да – я всё ещё могу хорошо играть, даже если корты медленные».

Елена Рыбакина (Казахстан, 3)

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На пути к полуфиналу представительница Казахстана победила американку Хейли Баптист — 7:6, 2:6, 6:2, украинку Марту Костюк – 6:4, 6:4, а в четвёртом круге на отказе соперницы — британки Сонай Картал при счёте 6:4, 4:3 — прошла в четвертьфинал. В 1/4 финала Рыбакина играла с американкой Джессикой Пегулой, которую одолела в двух сетах – 6:1, 7:6. За место в финале Елена поборется с украинкой Элиной Свитолиной. Теннисистки провели уже шесть очных матчей, и счёт в их противостоянии пока равный: 3-3. Но вне зависимости от результата их следующей встречи Рыбакина по завершении турнира впервые в карьере станет второй ракеткой мира.

На пресс-конференции после матча с Пегулой Елена поделилась впечатлениями от условий на турнире и рассказала, влияет ли на её самочувствие жара, которая стоит в эти дни в Индиан-Уэллсе: «В жару мяч летит получше, как мне и нравится. Но, честно говоря, когда я сегодня разминалась, было сильное солнце и было не так приятно. И нам повезло, что в момент выхода на корт легла тень. Да, это было немного трудно. Я играла и несколько матчей на солнце, и вечерние матчи. Следующий матч снова запланирован на вечер, что меня радует. Посмотрим, как это будет, однако сейчас определённо чуть жарко, и в таких условиях непросто», — сказала она.

На «тысячнике» в Калифорнии казахстанская теннисистка во второй раз добралась до полуфинала. Ранее она играла на этой стадии в 2023-м, вышла тогда в финал и завоевала титул. А вот в прошлом году Рыбакина завершила свои выступления в Индиан-Уэллсе в четвёртом круге.

Элина Свитолина (Украина, 9)

Элина Свитолина Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Элина Свитолина стартовала в Индиан-Уэллсе с победы в поединке с немкой Лаурой Зигемунд — 7:6, 4:6, 6:3, а затем обыграла американку Эшлин Крюгер – 6:4, 6:2. Далее украинка прошла в четвертьфинал на отказе чешки Катержины Синяковой при счёте 6:1, 1:1. А в четвертьфинале Элина выбила из сетки многократную чемпионку ТБШ Игу Швёнтек – 6:2, 4:6, 6:4.

Элина уже однажды доходила до полуфинала на «тысячнике» в Калифорнии — в 2019 году, однако добраться до решающего матча ей пока не удавалось.

Линда Носкова (Чехия, 14)

Линда Носкова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

21-летняя чешка — самая молодая из четвёрки полуфиналисток Индиан-Уэллса в этом году. Носкова, как и все сеяные, стартовала на турнире со второго круга и в своём первом матче одолела испанку Джессику Бузас Манейро – 6:3, 6:3, далее – румынку Сорану Кырстю, которая проводит свой последний сезон в WTA-туре, – 6:7, 6:4, 6:4. В четвёртом круге Линда с «баранкой» победила представительницу Филиппин Александру Эалу — 6:2, 6:0, а в четвертьфинале – австралийку Талию Гибсон – 6:2, 4:6, 6:2. Но дальше юной теннисистке придётся непросто, потому что на её пути к финалу стоит лидер рейтинга Арина Соболенко.

Носкова ещё ни разу не добиралась до 1/2 финала в Индиан-Уэллсе. До этого года её наилучшим результатом был третий круг. Однако это уже второй полуфинал турнира WTA-1000 для чешки: в сентябре 2025-го она дошла до такой же стадии на «тысячнике» в Пекине и сыграла затем в финале. Если Линда в Индиан-Уэллсе выиграет два матча подряд — полуфинал и финал, то вытеснит россиянку Мирру Андрееву из топ-10 рейтинга WTA.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 15 марта. За всеми событиями и успехами теннисистов следите на «Чемпионате».