«Не думаю, что я смухлевал». Скандальный момент в матче Медведева вызвал бурные обсуждения

Первая ракетка России Даниил Медведев победил действующего чемпиона Джека Дрэйпера (6:1, 7:5) в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Медведев четвёртый раз подряд вышел в полуфинал калифорнийского турнира. Дальше его ждёт встреча с лидером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом.

Медведев с самого начала матча обозначил своё игровое преимущество над Дрейпером и буквально уничтожил британца в первом сете. Во второй партии Джек пришёл в себя и начал навязывать сопротивлении Даниилу. Дело было близко к тай-брейку, но его в значительной степени сорвал резонансный эпизод при счёте 5:5, 0:15 на подаче Дрейпера.

Британец махнул руками после удара. Медведев сказал судье на вышке Аурелии Турт, что это его отвлекло, и попросил посмотреть видеоповтор. В итоге рефери решила, что помеха была. Она отдала очко Даниилу, хотя изначально россиянин его проиграл, пробив в сетку. Счёт стал 0:30, в итоге Медведев сделал брейк, а потом подал на матч.

Даниил вполне мог взять подачу соперника, даже если бы счёт в 11-м гейме стал 15:15. В крайнем случае закрыл бы встречу на тай-брейке, однако всё-таки судья позволила ему заработать очко в очень важный момент и лидировать 30:0 на чужой подаче. Дрейпер пытался протестовать, хотя в конечном счёте довольно спокойно принял решение рефери. После матча между теннисистами состоялся диалог во время рукопожатия у сетки.

Медведев: Не злись на меня. Извини.

Дрейпер: Я не злюсь.

Медведев: Но я бы понял.

Дрейпер: Ты выиграл матч честно, но мне не кажется, что это настолько сильно тебе помешало.

Медведев: Чувствую себя виноватым. Я понимаю, — сказали теннисисты на корте.

Даниил Медведев и Джек Дрейпер обсуждают спорный момент после матча в Индиан-Уэллсе Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Важно отметить, что Медведев не назначал очко сам себе. Он в рамках правил указал судье на спорный момент, и та приняла решение в его пользу. Поэтому говорить о какой-то некорректности со стороны Даниила неуместно. Хотя Медведев признал, что в подобной ситуации сам реагировал бы куда жёстче, чем Дрейпер.

«После того как всё случилось и мне отдали очко, я подумал, что это не лучший способ выиграть мяч. С другой стороны, я бы не просил повтор, если бы меня это не отвлекло. Он сделал небольшой жест. Я сказал ему, что, если судья посчитает, что этого недостаточно – я не против, 15:15, продолжаем. Если посчитает, что достаточно, то это правила – 0:30. Окажись я на его месте, я бы, наверное, разозлился и взбесился. Но я много раз бывал на его месте – и приятно хоть раз оказаться в другом положении», – заявил Медведев в интервью Tennis TV после матча.

Медведев уточнил, что жесты Дрейпера отвлекли его не сильно, ведь он пробил в сетку не сразу после них, но всё-таки это помешало теннисисту действовать оптимальным образом в том розыгрыше.

«Тут вообще тяжёлая ситуация. Теперь после матча я знаю, что видеоповтор, скорее всего, нужно было брать сразу. Если бы я точно знал правило, что его надо брать именно в этот момент, думаю, я бы так и сделал. Получилось, что я, если честно, сам думал, что мой мяч летит в аут, однако он приземлился и оказался в корте. Он делает этот жест, и, если посмотреть мой первый удар справа – я мог сыграть его лучше. Отвлёкся ли я сам или из-за его жеста – не знаю. Отвлёк ли он меня сильно? Нет.

Отвлёк ли чуть-чуть? Да. Иначе я бы вообще этого жеста не увидел и никто бы про него не услышал. Поэтому я сразу спросил судью: «И что, мне в следующий раз сразу говорить?» Она сказала: «Нет, ты можешь взять видеоповтор». Я ответил: «Ну тогда давайте видеоповтор». Дальше это было полностью её решение. Я на него никак не влиял. Она приняла его в мою пользу, что, в принципе, бывает не так часто. Но такое тоже случается», — добавил Медведев в комментарии «Больше».

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Главное, что между теннисистами не случилось какого-то серьёзного конфликта.

«У нас с Джеком всё в порядке? Думаю, да. Но это скорее вопрос к нему, потому что со своей стороны не держу зла после того, что произошло. У нас хорошие отношения, поэтому не думаю, что один такой эпизод может на что-то повлиять. Тем более, как я сразу ему сказал: если судья решит, что этого недостаточно, будет 15:15 и мы продолжим играть. Если решит, что достаточно – тогда 0:30. Так в итоге и произошло. Как я уже говорил, если посмотреть на мой первый форхенд после этого момента, думаю, я мог бы сыграть его лучше, если бы не движение Джека.

Так что, как я сказал: отвлекло ли это меня сильно? Нет. Чувствую ли я себя из-за этого хорошо? Не особо. Однако и ощущения, что я как-то смухлевал или сделал что-то нечестное, у меня тоже нет. Я немного отвлёкся, но решил не вмешиваться и позволил судье принять решение. За карьеру выносилось много решений не в мою пользу – и обычно я реагировал на них не очень хорошо. Поэтому получить одно решение в свою пользу, наверное, тоже приятно», – сказал Медведев на пресс-конференции.

Сам Дрейпер после матча признал, что был заметно слабее россиянина на корте, хотя момент в 11-м гейме всё ещё вызывает у него неоднозначные чувства.

«Думаю, Даниил сегодня был намного сильнее. Однако мне всё же кажется, что со мной обошлись немного несправедливо – не думаю, что это отвлекло его настолько, что из-за этого он проиграл розыгрыш. Ситуация сложная, потому что я действительно сделал движение рукой и судье нужно было принять решение. Но всё равно немного обидно, что из-за этого я проиграл очко. При этом я понимаю, что могу быть необъективным.

Сегодня было тяжело. Это было видно по моей игре. Я не успел достаточно восстановиться – ни физически, ни эмоционально – чтобы выложиться на максимум и сыграть против Даниила так, как хотел. Конечно, он топ-игрок, а я уже давно не играл два матча подряд. Поэтому, с одной стороны, я горжусь тем, как провёл эту неделю, но в то же время понимаю, что мне ещё очень далеко до того уровня, на котором хочу быть», – заявил Дрейпер.

Джек Дрейпер сложил чемпионские полномочия в Индиан-Уэллсе Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Теннис – вид спорта, в котором исход встречи может решить любая мелочь. Определённую степень разочарования Джека можно понять – это нормально после поражения. При этом он объективно уступал Медведеву на корте и с вероятностью почти 100% проиграл бы этот матч, даже если бы счёт в 11-м гейме стал 15:15.

Обоим теннисистам нужно как можно скорее забывать об этом скандальном моменте и двигаться дальше. Особенно Медведеву, которого ждёт крайне сложное противостояние с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в полуфинале.