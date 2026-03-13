«Корт стал быстрее, и мячи другие». Может ли Медведев одолеть Алькараса в Индиан-Уэллсе?

Сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе сократилась до четырёх участников, а это значит, что настало время полуфинальных поединков. В одном из матчей за выход в решающую стадию поборются лидер рейтинга Карлос Алькарас и первая ракетка России Даниил Медведев. Парни не встречались на корте с сезона-2024. Чем же закончится их новое противостояние?

Для Медведева выход в полуфинал Индиан-Уэллса стал уже четвёртым подряд. В эту стадию в розыгрыше-2026 Даниил пробился после победы над экс четвёртой ракеткой мира Джеком Дрейпером, который завоевал титул на американском «Мастерсе» в прошлом году — 6:1, 7:5. Таким образом, россиянин укрепил лидерство по счёту личных встреч с британцем — 2-0.

После выигранного матча наш теннисист поделился впечатлениями от исхода сражения. «Было очень круто. Я считаю, что очень хорошо играл. Чуть-чуть на 4:4 была неприятная ошибка, но мячи были очень старые. Он немного сорвался и полетел вниз на брейк-пойнте. Обидно, потому что я хорошо принял и мог там… Но, в принципе, я очень хорошо играл. Очень приятно летел мяч, я [хорошо] двигался по корту и так далее. Поэтому такого сильного соперника обыграть в таком стиле приятно. Надеюсь, что буду продолжать в том же духе», — заявил Даниил в интервью «Больше!»

По ходу сражения с Дрейпером произошёл небольшой инцидент: во время одного из розыгрышей Медведев сказал судье о помехе со стороны Джека. Британец с этим не согласился, однако рефери приняла решение в пользу Даниила, отдав ему очко. В беседе с «Больше!» россиянин поделился мыслями о случившемся. «Тут вообще тяжёлая ситуация. Теперь после матча я знаю, что видеоповтор я должен был брать сразу. Если бы я точно знал правило, что его надо брать сразу, — я бы взял. Я, если честно, сам думал, что мой мяч летит в аут, но он приземлился и оказался внутри. Он делает этот жест, и, если посмотреть мой первый удар справа – я мог сыграть его лучше. Отвлёкся ли я сам или на его жест – не знаю. Отвлёк ли жест меня сильно? Нет. Отвлёк ли чуть-чуть? Да. Иначе я бы вообще этого жеста не увидел и никто бы про него не услышал. Поэтому я сразу сказал судье: «И что, мне в следующий раз сразу говорить?» Она сказала: «Нет, ты можешь взять видеоповтор». Я ответил: «Ну, тогда давайте видеоповтор». Дальше это было полностью её решение. Я не имел на неё никакого влияния. Она приняла его в мою сторону, что, в принципе, редко бывает», — подчеркнул спортсмен.

Отметим, что наш теннисист второй раз в жизни обыграл на «Мастерсе» действующего чемпиона турнира! Последний раз Даниилу такое удалось в 1/2 финала Цинциннати-2019, когда он одолел Новака Джоковича, победившего в титульном матче за год до этого. Впоследствии Медведев дошёл до решающего противостояния и завоевал трофей.

Беседуя с «Больше!», Даниил поделился мнением об условиях на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. «Наверное, турнир уже становится чуть более любимым (улыбается). Как раз в первый год, когда я вышел здесь в финал, я и сказал, что играть тут мне не очень нравится. Но это был, кажется, второй год, когда я действительно почувствовал, что мне нравится сюда приезжать. Сначала, когда я только приезжал, мне не нравилось по различным причинам. Потом я привык, начал искать вещи, которые мне здесь нравятся, и мне действительно стало нравиться приезжать. Необычный для турнира вайб: живёшь в доме, кушаешь дома. И с этого момента у меня намного лучше пошёл здесь теннис. До этого я вообще еле проходил круги, что бывает у многих игроков в Индиан-Уэллсе — специфичном месте в плане игры. В этом году другие мячи, другой корт», — отметил россиянин.

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков положительно прокомментировал игру Медведева в матче с Дрейпером. Финалист Кубка Дэвиса (1995) также отметил, что ему было бы интересно посмотреть противостояние Даниила с Новаком Джоковичем, которого Джек выбил из сетки Индиан-Уэллса за круг до этого. «Дрейпер отдал всего себя, чтобы обыграть Джоковича. Мне хотелось увидеть матч Медведева с Джоковичем в Индиан-Уэллсе. Дрейпер в прошлом году выиграл Индиан-Уэллс. Сейчас ему нужно приходить в себя и возвращаться на тот уровень, который у него был в прошлом году. Что касается Дани, мне нравится, как он играет: хорошо, стабильно, уверенно. Он заслуженно победил Дрейпера. До этого был очень хороший матч с Михельсеном. Сейчас сыграл очень уверенно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 и Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский тоже не удержался от комплиментов в адрес Медведева. «Даня сейчас в хорошей форме, для него достаточно удачно складывается турнир — приличная серия без поражений. Медведев реально уверен в своей игре, стал играть быстрее, ближе в корте, давит соперника по темпу и смотрится очень достойно», — отметил Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Для Даниила полуфинал на турнирах серии «Мастерс» станет 17-м в карьере, причём баланс побед и поражений на этой стадии у россиянина положительный — 10-6. В сезоне-2026 Медведев уже третий раз добрался до битвы за решающий поединок, и все предыдущие матчи он неизменно выигрывал. Любопытен и тот факт, что наш спортсмен потом обязательно завоёвывал трофей (Брисбен и Дубай).

За путёвку в титульное сражение Медведев поборется с лидером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом. Испанец по ходу Индиан-Уэллса обыграл болгарина Григора Димитрова (6:2, 6:3), француза Артура Риндеркнеша (6:7 (6:8), 6:3, 6:2), норвежца Каспера Рууда (6:1, 7:6 (7:2) и британца Кэмерона Норри (6:3, 6:4). Отметим, что Даниил за весь турнир не уступил ни одного сета противникам, а вот Карлос потерял партию в матче с Риндеркнешем.

Благодаря выходу в полуфинал Индиан-Уэллса Алькарас в возрасте 22 лет 303 дней стал самым молодым теннисистом, которому удалось пять раз подряд добраться до этой стадии на одном «Мастерсе». Ранее подобный рекорд принадлежал испанцу Рафаэлю Надалю (22 года 313 дней) на турнире аналогичной категории в Монте-Карло.

По счёту личных встреч с Медведевым у Алькараса большое преимущество — 6-2. Россиянин всего дважды оказывался сильнее испанца: во втором круге Уимблдона-2021 и в 1/2 финала US Open — 2023. А Карлос выиграл остальные шесть противостояний, в том числе и решающие матчи на турнире в Индиан-Уэллсе в 2023 и 2024 годах.

Турнир Результат 1 Уимблдон-2021, второй круг 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Медведева 2 Индиан-Уэллс-2023, финал 6:3, 6:2 в пользу Алькараса 3 Уимблдон-2023, 1/2 финала 6:3, 6:3, 6:3 в пользу Алькараса 4 US Open — 2023, 1/2 финала 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Медведева 5 Итоговый турнир – 2023, матч группового этапа 6:4, 6:4 в пользу Алькараса 6 Индиан-Уэллс-2024, финал 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Алькараса 7 Уимблдон-2024, 1/2 финала 7:6 (7:1), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Алькараса 8 Пекин-2024, 1/2 финала 7:5, 6:3 в пользу Алькараса 9 Индиан-Уэллс-2026, 1/2 финала ?

На пресс-конференции после победы над Дрейпером Медведев заявил, что увеличившаяся скорость корта в Индиан-Уэллсе может помочь ему победить Алькараса. «Я чувствую, что играю хорошо, показываю прекрасный теннис. Не хочу делать выводы типа «это лучший теннис в моей жизни» и всё в таком роде. Я играю хорошо. Ощущаю, что корт стал быстрее с момента, когда я играл с ним дважды. Да и мячи другие. Думаю, это хороший шанс, чтобы вновь показать свою лучшую игру с ним. Но он и Синнер – сильнейшие соперники, которые сейчас у нас есть. И спорно, кто из них более сложный. В общем, это мощный оппонент, нужно выложиться на полную и постараться победить его», — заявил Даниил.

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко поделился мнением о предстоящем сражении испанца и россиянина. «Даниил в Индиан-Уэллсе играет в свой привычный теннис, который приносит ему успех и доставляет удовольствие. Понятно, что Карлос Алькарас сейчас чрезвычайно силён, но в теннисе нет непобедимых», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Андрей Ольховский заявил, что Даниил может победить Карлоса и выйти в решающий поединок. «Шансы обыграть Алькараса в полуфинале есть. И у Карлоса бывают не такие хорошие матчи. Будет очень интересно посмотреть на Даниила в этом матче. Его игра позволяет оказать серьёзное сопротивление Алькарасу», — подчеркнул Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

А вот двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников настроен менее оптимистично по поводу исхода матча для нашего теннисиста. «У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса. Карлоса очень сложно обыграть сейчас любому, практически невозможно. Я не знаю, что нужно сделать Даниилу, чтобы обыграть Алькараса. Наверное, включить силу воли или что-то ещё. Честно говоря, не особо вижу, за счёт чего он может это сделать», — подчеркнул Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Андрей Чесноков тоже отметил, что Даниилу придётся непросто в битве с Карлосом. «Медведеву предстоит тяжёлое испытание. Если все находятся на земле, то Алькарас играет на облаках. Медведеву будет очень сложно противостоять Алькарасу. По крайней мере, Даниил сейчас находится в очень хорошей форме. Может, он покажет что-то интересное. Они уже встречались в Индиан-Уэллсе — там вообще было без шансов. У Алькараса сейчас такая уверенность… Он с любой точки попадает куда хочет и как хочет. Уже хорошо, что Медведев защитил свои очки. Даже в случае поражения от Алькараса, если он продолжит играть так уверенно в дальнейшем, у Дани есть хорошие шансы вернуться в топ-10», — сообщил Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

