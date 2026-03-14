Соболенко и Рыбакина снова в финале Индиан-Уэллса! Три года назад Елена победила Арину

В ночь с 13 на 14 марта мск в Индиан-Уэллсе (США) состоялись полуфиналы в женском одиночном разряде. Из всей четвёрки, добравшейся до этой стадии, — Арина Соболенко, Линда Носкова, Елена Рыбакина и Элина Свитолина, — титул здесь ранее завоёвывала лишь одна теннисистка, а именно Рыбакина — в 2023 году. Соболенко дважды уступала в финалах, а другие две участницы ни разу не доходили до матча за трофей. Так что мотивация у каждой была своя.

В первом полуфинале сошлись первая ракетка мира Арина Соболенко, посеянная под первым номером, и 21-летняя чешка Линда Носкова (14). Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» дошла до 1/2 финала без потери сета, хотя в соперницах у неё были такие сильные теннисистки, как Наоми Осака и Виктория Мбоко. Носкова же запомнилась в первую очередь тем, что в четвёртом круге разгромила Александру Эалу — 6:2, 6:0.

Ранее Соболенко и Носкова лишь однажды играли друг с другом. Было это в финале первого турнира в Аделаиде в 2023 году. Тогда белоруска взяла верх — 6:3, 7:6 (7:4). Сегодня Арина тоже победила.

Соболенко на высоком уровне провела этот матч и подтвердила свой статус фаворита. Поначалу её преимущество вообще было безоговорочным — 5:1 с двумя брейками. На этом отрезке белоруска на своей подаче проиграла лишь одно очко. Потом, правда, дело чуть застопорилось: Соболенко не подала на сет, а в восьмом гейме упустила сетбол на приёме. Однако в девятом гейме Арина ушла с 0-30 и подала на партию — 6:3 за 37 минут.

Второй сет Соболенко начала с брейка и в дальнейшем контролировала ход игры: в первой половине партии брейк-пойнты были только у неё. Белоруска упускала их и рисковала за это поплатиться. Носкова в восьмом гейме имела шанс сравнять счёт, но не использовала свой единственный брейк-пойнт в этой партии. Арина удержала подачу и в 10-м гейме подала на матч — 6:3, 6:4 за 1 час 29 минут. За всю игру она 11 раз подала навылет при всего двух двойных ошибках.

Так Соболенко стала первой в истории теннисисткой, которая именно в ранге первой ракетки мира смогла дважды подряд выйти в финал Индиан-Уэллса. До этого два выхода подряд в финал Индиан-Уэллса оформляла Мария Шарапова (2012 год — финал, 2013-й — титул). Арина стала второй действующей теннисисткой, на счету которой три выхода в финал этого турнира, — после Виктории Азаренко, другой белоруски. В этом сезоне у Соболенко уже 7-1 в матчах с теннисистками из топ-20; единственное поражение — от Елены Рыбакиной в финале Australian Open. Арина вышла в третий в финал в сезоне и в 43-й в карьере, в том числе в 14-й на «тысячниках».

Во втором полуфинале схлестнулись двукратная чемпионка ТБШ Елена Рыбакина (3) и украинка Элина Свитолина (9). Рыбакина в 1/4 финала обыграла Джессику Пегулу (6:1, 7:6 (7:4)), а Свитолина неожиданно выбила шестикратную победительницу мэйджоров Игу Швёнтек — 6:2, 4:6, 6:4. Эти результаты привели к тому, что Елена обеспечила себе второе место в рейтинге WTA по итогам турнира — впервые в карьере.

Ранее Рыбакина и Свитолина шесть раз вместе выходили на корт, и у них наблюдался паритет — 3-3. Причём лишь один из тех матчей проходил на харде. В матче за бронзу Олимпиады-2020 в Токио, проходившей в 2021 году, украинка победила со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4. Выиграла Элина и последнюю встречу, в Мадриде-2025 (6:3, 6:4).

Отчётный матч Рыбакина начала с 0:2, но провела обратный брейк, в дальнейшем наладила игру и постепенно перехватила инициативу. Брейк-пойнтов у Свитолиной больше не было, да и до «ровно» на приёме она добралась лишь однажды. Елена же в затяжном 11-м гейме с третьего брейк-пойнта добилась важнейшего брейка, а после этого подала на сет — 7:5 за 52 минуты.

Во второй партии Рыбакина повела 4:0. Свои геймы она брала без брейк-пойнтов, а на приёме пришлось потрудиться — особенно в третьем гейме, который Свитолина отдала с 40-0 на подаче. Украинке вообще в этом матче мешали двойные ошибки — восемь за всю встречу. В шестом гейме Рыбакина отыграла три брейк-пойнта и повела 5:1. Но быстро закончить игру ей не удалось. Элина не сдавалась и отыграла матчбол на приёме, а в восьмом гейме Елена ещё и не подала на матч, упустив ещё один матчбол. И только в 10-м гейме теннисистка из Казахстана закрыла игру на подаче — 7:5, 6:4 за 1 час 47 минут.

Так Рыбакина стала третьей теннисисткой с 2009 года, на счету которой не менее двух выходов в финал на обоих турнирах «Солнечного дубля» (Индиан-Уэллс и Майами), — после Марии Шараповой и Виктории Азаренко. Елена впервые за два года сыграет в финале «тысячника» — в Майами-2024 она уступила Даниэль Коллинз. Теперь у казахстанской теннисистки 5-0 в матчах с соперницами из топ-10 в этом сезоне. Всего же Рыбакина одержала 12 побед в последних 12 матчах с представительницами первой десятки. Елена вышла во второй финал в сезоне и в 24-й в карьере, в том числе в шестой на «тысячниках».

Таким образом, за титул сразятся Соболенко и Рыбакина. В личных встречах у них 8-7 в пользу Арины, однако последнюю встречу выиграла Елена — финал Australian Open (6:4, 4:6, 6:4). Кроме того, в титульном матче Индиан-Уэллса-2023 казахстанская теннисистка тоже обыграла белоруску — 7:6 (13:11), 6:4.