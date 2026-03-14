Елена Рыбакина в Индиан-Уэллсе-2026: соперница Арина Соболенко в финале, статистика, что сказала, сетка, расписание, где смотреть

«Моя цель —- первое место». Рыбакина сыграет в финале турнира WTA-1000 впервые с 2024 года
Анна Агапова
Елена Рыбакина
Елена подходит к решающему матчу Индиан-Уэллса с феноменальной серией: 12 побед подряд над игроками топ-10. Остановит ли её Арина Соболенко?

Стали известны финалистки одиночного разряда женского «тысячника» в Индиан-Уэллсе. В воскресенье, 15 марта, за трофей поборются белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Теннисистки сыграют друг с другом уже в третьем финале подряд за последние пять месяцев после Итогового чемпионата WTA в Эр-Рияде-2025 и Australian Open – 2026.

Елена Рыбакина подходит к финалу с 12-матчевой победной серией в поединках с теннисистками из топ-10 мирового рейтинга. Общий баланс встреч с игроками первой десятки теперь составляет 36-27 в её пользу. Помимо этого, Индиан-Уэллс стал для казахстанской спортсменки третьим самым успешным турниром по выигранным встречам. В полуфинале «тысячника» в Калифорнии Елена одолела украинку Элину Свитолину (7:5, 6:4). Эта победа стала для Рыбакиной 16-й на этих соревнованиях. Большее количество побед в рамках одного турнира Рыбакина одерживала только на Уимблдоне и Открытом чемпионате Австралии — по 21 на обоих «Шлемах». А 16 также ещё было на «Ролан Гаррос».

На прошедшем ТБШ в Австралии Елена впервые с 2023 года сыграла в решающей встрече турнира «Большого шлема». А финал в Индиан-Уэллсе — первый для Рыбакиной финал турнира WTA-1000 с 2024-го. В последний раз она сражалась на этой стадии «тысячника» в Майами два года назад.

На пресс-конференции по окончании полуфинального матча с Элиной Свитолиной теннисистка рассказала, за счёт чего в последнее время ей удаётся добиваться высоких результатов. «Мы очень хорошо работаем с командой, и уже в прошлом году начали появляться хорошие результаты. Конечно, уверенность пришла после нескольких побед над игроками более высокого рейтинга. Мы просто продолжаем работать. Сейчас у меня очень хорошая команда вокруг, и я этому очень рада. Мы стараемся каждый день становиться лучше, и постепенно результаты тоже начинают проявляться на корте».

Спортсменка отреагировала и на свою беспроигрышную серию с теннисистками из топ-10: «Я всегда хорошо играла против топ-игроков. Возможно, статистика раньше была хуже, потому что я чаще проигрывала такие напряжённые матчи. Но с годами и с опытом приходит стабильность. Надеюсь, что смогу продолжать в том же духе. К тому же со временем лучше узнаёшь соперниц — играешь против одних и тех же игроков много раз и понимаешь, чего ожидать. Так что это совокупность факторов», — сказала она.

Перед стартом турнира Рыбакина также отметила условия в Индиан-Уэллсе, сказав, что корты здесь довольно медленные, и из-за этого становится не так просто получать лёгкие очки: «Условия могут быть немного сложными, особенно из-за перемен погоды и разницы между дневными и вечерними матчами. Для меня, я бы сказала, корты довольно медленные (улыбается), но всё равно на них можно играть и выигрывать. Просто розыгрыши становятся немного длиннее. Не так легко получать короткие мячи или лёгкие очки. Нужно работать за каждое очко, играть длинные розыгрыши. Но, думаю, условия хорошие и я всё равно могу показывать хороший теннис, даже если корты медленные», – сказала она на пресс-конференции.

Кроме того, после матча со Свитолиной Елена заявила, что её цель на 2026 год — подняться на первое место в рейтинге WTA: «Чтобы долго оставаться на первом месте, нужно быть очень стабильной. Последние пару лет Арина показывала отличный теннис, так что, моя цель, конечно, подняться ещё выше в рейтинге и занять первое место. Но я понимаю, что впереди ещё много работы и многое ещё зависит от других игроков. Да, это моя следующая большая цель. Постараюсь добиться её в этом году и надеюсь, что получится».

Соболенко и Рыбакина уже играли в финале турнира в Индиан-Уэллсе в 2023-м. Тогда победу одержала Елена со счётом 7:6, 6:4. Казахстанская теннисистка рассказала, какие воспоминания у неё остались от того поединка: «Это был тяжёлый матч, как и все матчи, которые я играю против Арины, и я хорошо подавала. Я помню ту встречу, но, опять же, мы играли много раз, и я думаю, что всё зависит от таких моментов, когда кто-то из нас выходит вперёд и играет более агрессивно и уверенно. Так что да, это будет очень сложный матч».

Индиан-Уэллс (ж). Финал
19 марта 2023, воскресенье. 23:10 МСК
История встреч Арины Соболенко и Елены Рыбакиной

ТурнирРезультат
1Ухань-2019, 1/4 финала6:3, 1:6, 6:1 в пользу Соболенко
2Абу-Даби-2021, 1/4 финала6:4, 4:6, 6:3 в пользу Соболенко
3Уимблдон-2021, четвёртый круг6:3, 4:6, 6:3 в пользу Соболенко
4Australian Open – 2023, финал4:6, 6:3, 6:4 в пользу Соболенко
5Индиан-Уэллс-2023, финал7:6, 6:4 в пользу Рыбакиной
6Пекин-2023, 1/4 финала7:5, 6:2 в пользу Рыбакиной
7Итоговый турнир WTA – 2023, групповой этап6:2, 3:6, 6:3 в пользу Соболенко
8Брисбен-2024, финал6:0, 6:3 в пользу Рыбакиной
9Мадрид-2024, 1/2 финала1:6, 7:5, 7:6 в пользу Соболенко
10Итоговый турнир WTA – 2024, групповой этап6:4, 3:6, 6:1 в пользу Рыбакиной
11Берлин-2025, 1/4 финала7:6, 3:6, 7:6 в пользу Соболенко
12Цинциннати-2025, 1/4 финала6:1, 6:4 в пользу Рыбакиной
13Ухань-2025, 1/4 финала6:3, 6:3 в пользу Соболенко
14Итоговый турнир WTA – 2025, финал6:3, 7:6 в пользу Рыбакиной
15Australian Open – 2026, финал6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной
16Индиан-Уэллс-2026, финал?

По личным встречам теннисисток со счётом 8-7 пока лидирует Арина Соболенко. Из 15 матчей было сыграно пять финалов. Однако только в одном из них победила белоруска (Australian Open – 2023). Четыре последних финальных поединка — в Индиан-Уэллсе (2023), Брисбене (2024), на Итоговом турнире WTA (2025) и Australian Open (2026) — остались за Рыбакиной.

«Я всегда говорю: каждый день разный, каждый турнир разный. Можно сыграть отлично в один день, а на следующий — проснуться и чувствовать себя не лучшим образом. Поэтому всегда нужно искать способ выиграть. Мы очень хорошо знаем игру друг друга. Здесь многое будет зависеть от физической формы, потому что мяч тяжёлый, розыгрыши немного длиннее, чем на других, более быстрых хард-кортах. Это будет сложный матч: мы обе будем стараться хорошо подавать и давить друг на друга. Посмотрим, что произойдёт», — поделилась своими ожиданиями от предстоящего поединка в Индиан-Уэллсе Рыбакина на пресс-конференции.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Она также рассказала, как будет готовиться к финалу: «Нам ещё предстоит поработать на корте, однако я определённо постараюсь отдохнуть и быть как можно более свежей. Немного сложно играть поздние матчи. Тогда вам нужно просыпаться, чтобы успеть на ранний поединок. Даже если он состоится в 11:00, вы всё равно проснётесь на много часов раньше. Так что это трудно, но мы посмотрим, что можно сделать. Надеюсь, я смогу хорошо подготовиться», — отметила Елена.

