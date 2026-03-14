«Устала проигрывать в решающих матчах». Соболенко — о настрое перед финалом Индиан-Уэллса

Первая ракетка мира Арина Соболенко уверенно прошла путь к возвращению в финал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Белоруска поочерёдно обыграла Химено Сакацумэ, Жаклин Кристиан, Наоми Осаку, Викторию Мбоко, Линду Носкову и заработала своим трудом путёвку в титульный матч, не отдав при этом ни одного сета соперницам. Теперь лидер рейтинга поборется с Еленой Рыбакиной за трофей американского «тысячника».

Для Арины это будет уже 43-е выступление в финале турнира WTA, а также 14-й выход в решающий матч на «тысячнике». Кроме того, Соболенко третий раз пробилась в титульное сражение в Индиан-Уэллсе, однако пока ей не удалось завоевать там трофей.

А ещё первая ракетка мира обошла Игу Швёнтек и Петру Квитову по количеству финалов ранга WTA-1000 (с момента создания серии таких турниров в 2009 году). По этому показателю белоруска уступает теперь только соотечественнице Виктории Азаренко (15), россиянке Марии Шараповой (16), американке Серене Уильямс и румынке Симоне Халеп (по 18).

Арина Соболенко второй год подряд вышла в решающий матч в Индиан-Уэллсе, что большая редкость для этого турнира в последнее время. В предыдущий раз подобное достижение покорилось бывшей первой ракетке мира Марии Шараповой (2012-2013).

За трофей американского «тысячника» лидер рейтинга поборется с Рыбакиной, с которой она до этого играла уже 15 раз! Микроскопическое преимущество по счёту личных встреч пока принадлежит Соболенко – 8-7, однако последние два их сражения остались за Еленой. Представительница Казахстана тогда оказалась сильнее белоруски в титульном матче на Итоговом турнире WTA – 2025 и в финале Australian Open – 2026 (6:4, 4:6, 6:4).

Турнир Результат 1 Ухань-2019, 1/4 финала 6:3, 1:6, 6:1 в пользу Соболенко 2 Абу-Даби-2021, 1/4 финала 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Соболенко 3 Уимблдон-2021, четвёртый круг 6:3, 4:6, 6:3 в пользу Соболенко 4 Australian Open – 2023, финал 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Соболенко 5 Индиан-Уэллс-2023, финал 7:6, 6:4 в пользу Рыбакиной 6 Пекин-2023, 1/4 финала 7:5, 6:2 в пользу Рыбакиной 7 Итоговый турнир WTA – 2023, групповой этап 6:2, 3:6, 6:3 в пользу Соболенко 8 Брисбен-2024, финал 6:0, 6:3 в пользу Рыбакиной 9 Мадрид-2024, 1/2 финала 1:6, 7:5, 7:6 в пользу Соболенко 10 Итоговый турнир WTA – 2024, групповой этап 6:4, 3:6, 6:1 в пользу Рыбакиной 11 Берлин-2025, 1/4 финала 7:6, 3:6, 7:6 в пользу Соболенко 12 Цинциннати-2025, 1/4 финала 6:1, 6:4 в пользу Рыбакиной 13 Ухань-2025, 1/4 финала 6:3, 6:3 в пользу Соболенко 14 Итоговый турнир WTA – 2025, финал 6:3, 7:6 в пользу Рыбакиной 15 Australian Open – 2026, финал 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной 16 Индиан-Уэллс-2026, финал ?

Перед финалом Соболенко пришла на пресс-конференцию, где поделилась воспоминаниями о решающем матче в Индиан-Уэллсе-2023 с Рыбакиной, мыслями о своём выступлении в матче с Носковой и мнением о видеоповторах в теннисе.

— Поздравляем с победой. Поделитесь мыслями о выходе в свой третий финал Индиан-Уэллса.

— Очень довольна игрой. Думаю, я действительно провела отличный матч. Я хорошо подавала и хорошо действовала на корте. Мне понравилось, как я оказывала давление на её подаче [Линды Носковой], и, конечно, рада завершению этого поединка в двух сетах.

— Вы провели 80 недель на первом месте в рейтинге, завоевали четыре ТБШ, часто участвуете в финалах крупных турниров. Как думаете, что вам необходимо делать, чтобы лучше реализовывать себя в решающих матчах, особенно на крупных турнирах?

— Я просто хочу сосредоточиться на том, что если дохожу до финала, то должна выиграть его. Знаете, я так устала проигрывать в решающих матчах на крупных турнирах. Даже если соперницы играли невероятно в этих встречах, я чувствую, что у меня было очень много неиспользованных возможностей. И прямо сейчас мой настрой такой: если я дошла до финала, то выйду на корт и сделаю всё возможное и невозможное, чтобы завоевать трофей.

— Возвращаясь к финалу Индиан-Уэллса-2023, вы больше помните свою игру или игру Рыбакиной?

— Дело в том, что я в моей памяти ничего не всплывает. Был очень напряжённый тай-брейк, и я помню, что у меня были сетболы, на которых я допустила двойную ошибку. Кажется, я вела у неё [Елены Рыбакиной] с брейком, а потом она забрала мою подачу. Далее был сумасшедший тай-брейк, после чего я проиграла первый сет. И во второй партии дела шли не очень хорошо. Вот что я помню.

Знаете, в матчах с Еленой всегда играешь в очень агрессивный теннис, и многое зависит от первых нескольких мячей в каждом розыгрыше. Если ты доминируешь в этих двух ударах, то, скорее всего, ты выиграешь очко. Это очень атакующий и быстрый теннис. Я очень жду нашей предстоящей встречи.

— Насколько сложно оставаться спокойной, но в то же время быть готовой выиграть розыгрыш в первые два или три удара во время матча с Еленой?

— Думаю, если ты сосредоточишься на своём плане игры и на маленьких деталях в каждом розыгрыше, то это поможет тебе оставаться спокойной и в то же время быть готовой к действию. Я думаю, что это лучший способ подхода к таким матчам.

— На этом турнире были странные и драматичные решения, связанные с помехами. У вас подобный эпизод возник на Australian Open (в полуфинале с Элиной Свитолиной украинке в результате видеоповтора присудили очко из-за крика Соболенко. — Прим. «Чемпионата»). Как думаете, почему в этом году они происходят так часто?

— Да, я видела, что произошло в матче Даниила [Медведева] и Джека [Дрейпера]. Не знаю даже, может быть, судья просто… Кажется, Даниил попросил видеоповтор после произошедшего? А в моём случае, думаю, судья хотела показать, что она работает там и в курсе всего этого. Я видела свой ролик, и мне показалось, что там ничего не было, даже Элина [Свитолина] удивилась. Она такая: «Что произошло?». Так что я не знаю. Это сложно. Считаю, что судье не нужно было делать видеоповтор в нашем матче. А здесь в теории он [Дрейпер] сделал то движение, но я не думаю, что это так сильно отвлекло Даниила.

— Что думаете по поводу того, что видеоповтор становится обыденной вещью для игроков?

— Что я нахожу действительно странным, это то, что ты можешь завершить розыгрыш и уже после попросить об этом. Если тебя это действительно беспокоило, то нужно немедленно остановиться и потребовать видеоповтор. Если бы он [Медведев] выиграл это очко, он, вероятно, не стал бы просить видеоповтор, верно? Я считаю, что такого не должно быть. Если игрока что-то беспокоит, то он должен сразу же говорить об этом.

— В чём вы улучшились за последний год? Есть ещё вещи, которые вы хотели бы добавить?

— Я хочу быть первоклассной во всех ударах, которые я улучшила за эти годы. Думаю, если ты хочешь быть на вершине, то всегда должен искать мелкие детали, которые можно добавить в свою игру для непредсказуемости. Обладание всеми этими инструментами в арсенале определённо даёт тебе огромное преимущество над другими игроками. По сравнению с собой пару лет назад, я стала лучше, более полноценной теннисисткой. И я знаю, что если мой план А не работает, то у меня есть планы «Б» и «В». Это то, над чем мы действительно много работали в последние пару лет.

Финал Индиан-Уэллса между Рыбакиной и Соболенко пройдёт поздно вечером по московскому времени в воскресенье, 15 марта. Двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от грядущего противостояния.

«В женской сетке Индиан-Уэллса нас ждёт повторение финала Australian Open – Арина Соболенко против Елены Рыбакиной. Как же ярко и стабильно девочки начали этот сезон, и пока не видно, кто бы мог составить им конкуренцию в борьбе за первую строчку. Теперь у них день отдыха перед главной битвой этого «тысячника». Как думаете, кто окажется сильнее на этот раз?» — написала Кузнецова на своей странице в соцсетях.

