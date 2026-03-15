Медведев шикарен! Сенсационно выбил Алькараса и сразится с Синнером за титул Индиан-Уэллса

В ночь с 14 на 15 марта мск на супертурнире в Индиан-Уэллсе состоялись полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Состав участников полуфиналов вышел весьма представительным: Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Александр Зверев и Янник Синнер. И если Алькарас и Медведев до этого уже дважды встречались в титульном матче Индиан-Уэллса (в 2023 и 2024 годах оба раза сильнее оказался испанец), то Зверев и Синнер сражались за свой первый финал здесь.

В этот раз Медведев, посеянный под 11-м номером, и Алькарас, первая ракетка мира, пересеклись в полуфинале. Россиянин, в отличие от испанца, в предыдущих четырёх матчах не потерял ни сета. Однако Карлос, который по ходу турнира одержал волевую победу над Артуром Риндеркнешем, всё равно считался безоговорочным фаворитом. С учётом похода по сетке в Индиан-Уэллсе на его счету было 16 побед в 16 матчах в этом сезоне.

Заранее Даниил, конечно, не собирался сдаваться в матче с семикратным чемпионом ТБШ. «Это мощный оппонент, нужно выложиться на полную и постараться победить его», — говорил он на пресс-конференции. А вот двукратный победитель мэйджоров Евгений Кафельников скептически оценивал шансы соотечественника. «У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса. Карлоса очень сложно обыграть сейчас любому, практически невозможно. Я не знаю, что нужно сделать Даниилу, чтобы обыграть Алькараса. Наверное, включить силу воли или что-то ещё. Честно говоря, не особо вижу, за счёт чего он может это сделать», — сказал он в интервью «Чемпионату».

В схожем ключе высказался финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков, пусть и не столь категорично. «Медведеву предстоит тяжёлое испытание. Если все находятся на земле, то Алькарас играет на облаках. Медведеву будет очень сложно противостоять Алькарасу. По крайней мере, Даниил сейчас находится в очень хорошей форме. Может, он покажет что-то интересное. Они уже встречались в Индиан-Уэллсе — там вообще было без шансов. У Алькараса сейчас такая уверенность… Он с любой точки попадает куда хочет и как хочет», — рассказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В тоже время у двукратного чемпиона ТБШ в миксте Андрея Ольховского проскальзывал осторожный оптимизм. «Даня сейчас в хорошей форме, для него достаточно удачно складывается турнир — приличная серия без поражений. Медведев реально уверен в своей игре, стал играть быстрее, ближе в корте, давит соперника по темпу и смотрится очень достойно. Шансы обыграть Алькараса в полуфинале есть. И у Карлоса бывают не такие хорошие матчи. Будет очень интересно посмотреть на Даниила в этом матче, его игра позволяет оказать серьёзное сопротивление Алькарасу», — такое мнение высказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

А Рик Макки, бывший тренер Марии Шараповой, сестёр Уильямс, Энди Роддика и Дженнифер Каприати, дал Медведеву совет. «Есть ли у Медведева шанс против Карлоса? Да, если он будет играть агрессивно, чаще брать инициативу на себя и не принимать его подачу, уходя в Лос-Анджелес (то есть становиться далеко за задней линией. — Прим. «Чемпионата»). Его глубокая позиция на приёме даёт Алькарасу слишком много вариантов для перехода в атаку. Но Русский Паук — настоящий боец, так что матч вполне может получиться очень напряжённым», — написал он в соцсетях.

В личных встречах Алькарас вёл со счётом 6-2, в том числе 4-1 на харде. Он выигрывал в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2023, в полуфинале Уимблдона-2023, на групповом раунде Итогового чемпионата — 2023, в финале Индиан-Уэллса-2024, в полуфинале Уимблдона-2024 и в полуфинале Пекина-2024. Медведев же был сильнее во втором круге Уимблдона-2021 и в полуфинале US Open — 2023.

У Медведева сразу же пошла подача. Без ошибок в первом гейме не обошлось, но брейк-пойнтов он сопернику не подарил. Алькарас в своём гейме рисковал упустить инициативу, после того как допустил двойную ошибку, но тоже удержал подачу — 1:1. А в четвёртом гейме несколько опрометчивых решений испанца и срывов в его исполнении привели к тому, что россиянин заработал брейк-пойнт. В последнем розыгрыше Даниил перетерпел Карлоса на задней линии и повёл с брейком — 3:1.

Брейк этот Медведев подтвердил. Даниил смотрелся здорово, чего нельзя было сказать о его сопернике (11 невынужденных ошибок за сет). Россиянин сумел сохранить этот уровень до конца партии, допуская минимум неточностей в своих геймах, и скорее сам мог сделать ещё один брейк (в одном из геймов было было 0:30 на подаче Алькараса), чем упустить перевес. Карлос на приёме даже до «ровно» не добирался, и в девятом гейме Медведев подал на сет — 6:3 за 34 минуты.

Во второй партии поначалу ничего не поменялось, разве что очерёдность подачи. А вот в четвёртом гейме у Медведева впервые возникли проблемы. Россиянин пару раз неудачно сходил вперёд — то в сетку пробьёт, то обводящий от Алькараса получит — и в итоге не выдержал обмена на втором брейк-пойнте, снова пробив в сетку.

Карлос повёл 3:1 с брейком, но подтвердить его не смог. Испанец ответил своими ошибками (вкралась ещё одна двойная), и Медведев совершил обратный брейк. В следующем гейме Даниил не без труда, но сравнял счёт — 3:3. Особенно запомнились дуэль у сетки, оставшаяся за россиянином, и роскошный обводящий, благодаря которому он заработал геймбол.

В восьмом гейме Медведев оказался в сложном положении: Алькарас прибавил на приёме и вышел на брейк-пойнт — скрытый сетбол. К счастью, в этот критический момент Даниил не дрогнул, взял три очка подряд и снова сравнял счёт — 4:4. Испанец в эти минуты играл агрессивно, а россиянин в основном оборонялся. Правда, не всегда: в девятом гейме Медведев в одном из розыгрышей сам перешёл в атаку и так загонял Алькараса, что тот перед следующей подачей получил предупреждение за затяжку времени. Тем не менее Карлос удержал подачу, а в 10-м гейме дважды выходил на сетбол на приёме, но Даниил в обоих случаях был начеку и спасся — 5:5.

Последние два гейма тоже проходили при преимуществе Алькараса, но тай-брейка Медведев всё же смог добиться. Там всё резко изменилось: россиянин вёл 4:1 с двумя мини-брейками — соперник пробивал в сетку в розыгрышах, — а на переход ушёл, ведя 5:1. После этого Даниил заработал пятерной матчбол и с третьей попытки реализовал его, оформив сенсационную победу, — 6:3, 7:6 (7:3) за 1 час 38 минут.

Так прервалась 16-матчевая победная серия Алькараса со старта сезона. Медведев в третий раз в карьере вышел в финал Индиан-Уэллса. Россиянин вышел в крупнейший финал с Индиан-Уэллса-2024, где он проиграл как раз Алькарасу. Даниил впервые с июля-2025 вернётся в топ-10 рейтинга. Кроме того, он в восьмой раз в карьере обыграл действующую первую ракетку мира. Сегодняшняя победа стала для Медведева, взявшего перед этим титул в Дубае, девятой подряд. У него уже 18 выигранных матчей в сезоне, и по этому показателю он лидирует. Даниил в 11-й раз в карьере сыграет в финале «Мастерса», а всего в 43-й раз сразится за титул в ATP (в предыдущих матчах за трофей его статистика — 23 победы и 19 поражений).

* * *

В другом полуфинале четырёхкратный чемпион ТБШ Янник Синнер (2) противостоял Александру Звереву (4). Стартовый сет пролетел очень быстро. В первых четырёх геймах принимающая сторона взяла лишь одно очко — 2:2. Затем у Зверева разладилась первая подача, а на втором мяче он выиграл только два очка из восьми (10 невынужденных ошибок за сет, в том числе восемь с бэкхенда). Синнер же подобного себе не позволял и, чуть было не упустив тройной сетбол, в восьмом гейме подал на партию — 6:2 за 32 минуты.

Во втором сете Синнер нацелился на ранний брейк, но Зверев, отыграв три брейк-пойнта в 10-минутном гейме, ценой больших усилий смог удержать подачу. В середине партии у итальянца случился локальный спад, за счёт которого немец впервые в матче вышел на брейк-пойнт. Однако Александр не воспользовался этой возможностью, и Янник сравнял счёт — 3:3. Это надломило Зверева, и следующий гейм, на своей подаче, он провалил, чего делать было никак нельзя. Синнер добился брейка, подтвердил его, а в 10-м гейме подал на матч — 6:2, 6:4 за 1 час 24 минуты. Итальянцу даже не пришлось включать максимальные обороты — соперник, откровенно говоря, сыграл слабовато.

Синнер вышел в седьмой финал на последних восьми «Мастерсах», в которых принимал участие. При этом в титульный матч в Индиан-Уэллсе он вышел впервые в карьере. Также на его счету пока нет выходов в финалы Монте-Карло и Мадрида, а все остальные «Мастерсы» он уже выигрывал. Эта победа стала для итальянца 10-й подряд на уровне ATP Masters 1000 (с учётом прошлогоднего Парижа), причём в этой серии он не потерял ни партии — 20:0 по сетам. Янник в 10-й раз в карьере сыграет в финале «Мастерса», а всего для него это будет 34-й финал на уровне тура (в предыдущих титульных матчах у него 24 победы и девять поражений).

Таким образом, за титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе сразятся Медведев и Синнер. Финал состоится 15 марта по местному времени. А женский титул в тот же день, только чуть раньше, разыграют Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

