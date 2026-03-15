«Он вернулся! Гроссмейстер, магия!» Реакция на победу Медведева над первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв первую ракетку мира Карлоса Алькараса (6:3, 7:6).

Для Даниила это будет 11-й финал «Мастерса» в карьере и третий решающий матч ATP в этом сезоне. Медведев вернётся в топ-10 мирового рейтинга благодаря результату в Калифорнии. За третий титул в сезоне и седьмой трофей на «Мастерсах» Даниил поборется со второй ракеткой мира Янником Синнером.

Медведев стал первым в этом сезоне, кто смог победить испанца. Алькарас начал 2026-й с 16 побед подряд. Теперь счёт личных встреч – 6-3 в пользу Карлоса. Конечно, успех Даниила воспринимается как сенсация, но не такая уж громкая, учитывая прекрасную форму россиянина в последнее время.

У Даниила теперь 50% побед в противостояниях с лидерами мирового рейтинга – 8 в 16 матчах. Это четвёртый лучший результат в истории после Рихарда Крайчека – 58% (7/12), Рафаэля Надаля – 55% (23/42) и Бориса Беккера – 55% (12/22), даже Новак Джокович идёт далеко позади – 42% (16/38). Медведев в третий раз в своей карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс», не проиграв ни сета, после Монреаля и Шанхая в 2019 году.

Даниил Медведев обыграл Карлоса Алькараса в Индиан-Уэллсе Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Создаётся впечатление, что Медведев стремительно приближается к тому уровню, который позволил ему выиграть US Open – 2021, а чуть позже стать первой ракеткой мира. В активе Даниила 18 подряд выигранных сетов с учётом «пятисотника» в Дубае – вторая по длине за карьеру серия после Санкт-Петербурга – Парижа в 2019 году (19). Даниил Медведев стал первым игроком, победившим действующего чемпиона (Джек Дрейпер) и первую ракетку мира (Алькарас) на одном турнире серии «Мастерс» с тех пор, как это сделал Хольгер Руне в Париже в 2022 году.

С такой игрой Медведев вполне может одолеть и Синнера, которому уступил в восьми из последних девяти личных встреч. Хотя Янник тоже сейчас в хорошей форме. Медведев и Синнер – первые финалисты Индиан-Уэллса с 2015 года, не отдавшие к моменту битвы за титул ни сета. До них это в последний раз делали Новак Джокович и Роджер Федерер.

Пока же Даниил может сполна наслаждаться абсолютно заслуженными комплиментами теннисного сообщества.

«От беспомощного и безвольного выступления в Австралии до победы над, казалось бы, непобедимым Карлосом Алькарасом в Индиан-Уэллсе всего два месяца спустя. Позвольте Даниилу Медведеву заявить о себе заново. Какой поворот событий! Какой чемпион! Новак Джокович одержал 27 побед подряд на турнирах «Большого шлема», стремясь завоевать календарный «Шлем». Даниил Медведев остановил его в трёх сетах. Карлос Алькарас одержал 34 победы подряд на открытых кортах с хардовым покрытием. Даниил Медведев остановил его в двух сетах», — отметил французский обозреватель Бастиан Фашан.

«Какое выступление! Даниил Медведев одержал первую победу над первой ракеткой мира в этом году и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе! Шахматный гроссмейстер прервал беспроигрышную серию Алькараса», — констатировал Tennis TV.

«Магия Медди! Даниил выбивает первую ракетку мира Алькараса и выходит в третий финал турнира в Индиан-Уэллсе!» — поздравил россиянина официальный аккаунт «Мастерса».

«Выступление, возглавившее чарты. Медведев вышел в свой 11-й финал турнира серии «Мастерс» после блестящей победы над Алькарасом», — добавил профиль ATP.

«Великолепный Медведев наносит Карлосу Алькарасу первое поражение в сезоне. Алькарас был шокирован сегодняшней игрой россиянина, который провёл невероятный первый сет и мастерски отвечал на смэши Карлоса во втором сете. Он отыграл два сетбола! Медведев вернулся! После всех жалоб на постоянные встречи с соперниками, напоминающими ему Роджера Федерера… В итоге Карлос сегодня нашёл противника, которого поцеловали боги! Выступление Медведева войдёт в историю! В 2025 году Алькарас и Синнер встречались друг с другом в шести из восьми турниров, в которых оба принимали участие. В 2026 году — ни одной личной встречи из трёх турниров!» — написал итальянский обозреватель Джорджо Спаллутто.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Какая победа! Даниил Медведев стал первым теннисистом, победившим первую ракетку мира Карлоса Алькараса в 2026 году, обыграв 22-летнего двукратного чемпиона Индиан-Уэллса и выйдя в третий финал турнира за четыре года. 10 побед подряд, 11 финалов турниров серии «Мастерс» для Даниила. Медведев вернётся в топ-10 рейтинга ATP в понедельник. Большую часть года он выступал на уровне топ-5. Сейчас он занимает второе место в чемпионской гонке», — подчеркнул португальский обозреватель Жозе Моргаду.

«Это было поистине выдающееся выступление Даниила Медведева. То, как он вдохнул новую жизнь в свою карьеру за последние несколько месяцев, просто невероятно впечатляет, и такая победа, должно быть, приносит ему огромное удовлетворение. Но сможет ли он завтра дойти до конца?!» — заинтригован британский обозреватель Скотт Баркли.

«Медведев полностью заслужил эту победу. Лучший теннис, который он показал за последние годы. Алькарас проиграл свой первый матч в сезоне», — написал аккаунт Tennis Connected.

«Даниил Медведев, находящийся в отличной форме после довольно неудачного 2025 года, наносит лидеру мирового рейтинга Карлосу Алькарасу первое поражение. Финалисты турнира в Индиан-Уэллсе теперь определены: Арина Соболенко – Елена Рыбакина, Даниил Медведев – Янник Синнер», — констатировал американский журналист Бен Ротенберг.

«Алькарас не проигрывал на открытых хардовых кортах почти год. Остановить его смог только неудержимый Медведев, показавший свой лучший теннис за последние два года. Даниил выходит в финал, не проиграв ни одного сета. Просто невероятно! История Медведева: после титула в Дубае он оказался в ловушке, не имея возможности уехать и скрываясь от ракетных обстрелов после начала боевых действий. Ему пришлось несколько часов ехать в сторону Омана, чтобы вылететь из этого района. Он задавался вопросом, доберётся ли до Индиан-Уэллса, хватит ли у него времени на подготовку. Но Даниил не только добрался сюда, но и вышел в финал. Потрясающий турнир от россиянина», — отметил испанский обозреватель Хосе Морон.

«Винтажный Медди. Медведев в третий раз в своей карьере побеждает Алькараса, при этом испанец выглядит несколько вялым по сравнению с последними матчами. Россиянин явно доминировал на тай-брейке второго сета. Первый финал 2026 года между Синнером и Алькарасом снова отложен: в финале встретятся Янник и Даниил», — пишет портал Ubi Tennis.

«Даниил почти не допускал ошибок, обыгрывая Карлоса Алькараса. Он совсем не устал, но испанец выглядел измотанным из-за жары и допустил много ошибок на тай-брейке. Медведев играл очень разнообразно. В финале ему предстоит встретиться с Синнером», — отмечает американский журналист Мэтт Кронин.

«Медди приложил огромные усилия, его агрессивная игра на корте и выбор позиции во время розыгрышей сегодня сыграли решающую роль», — подчеркнул знаменитый тренер Брэд Гилберт.