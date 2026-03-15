«Будет другой матч-попкорн». Сотворит ли Медведев ещё одну сенсацию в Индиан-Уэллсе?

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе стали известны имена финалистов в одиночном разряде. В решающем матче за трофей поборются итальянец Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев. В полуфинальной встрече Медведев сенсационно одолел испанца Карлоса Алькараса (6:3, 7:6), оказавшись пока единственным в 2026 году теннисистом, которому удалось одолеть лидера рейтинга ATP. Россиянин также стал первым теннисистом, обыгравшим действующего чемпиона и первую ракетку мира на одном турнире серии ATP-1000 с тех пор, как датчанин Хольгер Руне сделал это в Париже в 2022-м — в матчах с разными соперниками. Кроме того, по окончании «Мастерса» Даниил Медведев гарантированно войдёт в топ-10 мирового рейтинга.

«Шахматный мастер прерывает беспроигрышную серию Алькараса», – написала пресс-служба АТР-тура в социальных сетях.

«Отличный матч. Когда играешь с Карлосом много раз, много раз будешь проигрывать. Но всегда, когда выходишь на корт, нужно верить в победу, верить, что это возможно. Я его обыгрывал уже несколько раз, поэтому рад, что сегодня всё хорошо работало. Всё было на моей стороне, корт быстрее, чем в предыдущие два раза. Можно было быстрее заканчивать розыгрыши, что, естественно, плюс в борьбе с ним. Поэтому очень рад такой победе и, надеюсь, хорошо сыграю в финале», — сказал Медведев в интервью на корте.

В интервью изданию «Больше!» Даниил отметил, что ему удалось хорошо сыграть в важных моментах: «Было очень хорошее ощущение во время нахождения на корте, хороший теннис, крутые очки, розыгрыши. Случился, я, кстати, помню, один минимальный момент во втором сете: у обоих были ошибки, оба физически подустали. И как раз таки в этот момент у него были брейк-пойнты, сетболы, но я смог отыграть очень хорошо важные моменты. Поэтому просто было круто находиться на таком матче в качестве игрока и, конечно, выиграть его было ещё лучше».

Россиянин также рассказал, за счёт чего ему удалось победить: «Всё вместе. Физически с Карлосом нужно быть достаточно сильным: он тебе постоянно делает укороченные, свечки, меняет вращение, ритм и так далее. Морально публику заводит, всегда нужно быть сконцентрированным до конца. Ну и, понятное дело, самое главное — это удары, подача чтобы летела и так далее. Сегодня всё сработало на высшем уровне, и за счёт этого удалось победить».

Уровень игры россиянина оценил и сам Карлос Алькарас: «Прежде всего я должен отдать должное Даниилу. Думаю, он провёл потрясающий матч. С самого начала и до конца он играл невероятно. Честно говоря, я никогда не видел, чтобы Даниил играл на таком уровне. Он полностью заслужил эту победу. Он полностью заслужил выйти в финал здесь. Всё, что я могу сказать — поздравляю его», — сказал испанец на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.

Победа Медведева впечатлила и многих теннисных экспертов. Так высказалась о результатах россиянина олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде и победительница Индиан-Уэллса-2017 в одиночке Елена Веснина: «Даня на этой неделе гораздо ближе стоит в корте. Он стал играть быстрее, активнее, вышел из своей зоны комфорта. Ну и подача — она у него все две недели летит очень точно. Плюс Медведев разнообразно играет. Даня модернизировал и улучшил многие аспекты своей игры. Матч с Алькарасом был сказкой! Приятно было наблюдать, как Даня борется, старается. При этом он держит свои эмоции под контролем», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Индиан-Уэллса-1992 Андрей Чесноков тоже прокомментировал победу Даниила над Карлосом Алькарасом: «Даня играл очень хорошо! За последние полтора года это был лучший матч Медведева. Он не сломался психологически. Хорошо подавал, стабильно. Были моменты, где можно было ошибиться, но он сыграл идеально. Заслужил победу. Алькараса давил темпом. Карлос не успевал, задыхался. Молодец! Не ожидал, что Даня одолеет Карлоса. Медведев повзрослел, показал зрелый теннис. По сетке в первых двух матчах было видно, что он в хорошей форме. С такой игрой заслуживает вернуться в топ-10», — отметил Чесноков в интервью «Чемпионату».

«Даниил сыграл безукоризненно и держал весь матч нить игры в своих руках. Он был стабильнее, свежее и увереннее. Карлоса можно обыгрывать, если ты сам играешь в свой лучший теннис, так что при такой игре Даниила результат в принципе закономерен», — сказал «Чемпионату» член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко.

Высказался о прошедшем поединке и двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников: «Шикарно, что Даня вышел в финал в Индиан-Уэллсе. Порадовали с утра. Если говорить про финал с Синнером, то шансы есть всегда. Возвращение Даниила в топ-10 реально. Он уже рядом», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев тоже не остался в стороне от комментариев: «Я угадал, сказал до матча, что Медведев выиграет. Он сохранил свежесть и эмоционально сейчас очень хорош. В матче с Алькарасом важно было то, что Медведев не допускал двойных ошибок и уверенно разыгрывал вторую подачу, имел видимое преимущество. То есть был хороший психологический фон, его не лихорадило, и он играл практически в свой лучший теннис. На брейк-пойнтах он действовал уверенно, что свидетельствует о психологической стойкости. Всё это говорит о том, что Медведев вернулся», — отметил Тарпищев в интервью «РИА Новости».

«Отличный теннис от обоих теннисистов. Очень радостно за Даниила. Как же здорово видеть, как он входит в корт, играет близко к линии, выходит дальше вперёд, завершает розыгрыш у сетки, играет классно и разнообразно. Матч был физически сложный. Невероятные розыгрыши! Ждём финальной игры. Надеюсь, Даниил сможет сломать проклятие Индиан-Уэллса и наконец-то на этом турнире у нас будет российский чемпион», — написала на своей странице в социальных сетях экс третья ракетка мира Надежда Петрова.

«Я всегда говорил, что теннисист Медведев своё снова возьмёт и форму наберёт! И вот победа над Алькарасом и выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе! С возвращением, Медведев!» — высказался известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

«Даня – красавец! Победил 6:3, 7:6 (7:3) Карлоса, который в этом сезоне ещё никому не проигрывал. Провёл шикарный матч от начала до конца, и даже во втором сете, когда могло показаться, что наступил перелом, Даня тут же сделал обратный брейк. Был собран и сфокусирован на протяжении всей игры, а какие потрясающие бэкхенды пробивал, просто загляденье. Уже сегодня финал с Янником, лишь бы хватило сил и физических, и эмоциональных, верим», — написала победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова у себя в телеграм-канале.

А чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 и Australian Open — 1994 в миксте российский теннисист Андрей Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев обыграл Алькараса в полуфинале Индиан-Уэллса: «Медведев победил Алькараса в очень уверенном стиле. Даня стал играть быстрее. Это решает во время поединка. Алькарас даже не справлялся где-то с темпом Даниила, что ему несвойственно. Стабильность и скорость решили исход матча», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Очень неожиданный для меня финал. Если Даниил будет так продолжать, то вот вам и топ-3: Синнер, Алькарас, Медведев», — отметила на своей странице в социальных сетях российская теннисистка Наталья Вихлянцева.

За трофей на «Мастерсе» Даниил поборется со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. В Индиан-Уэллсе Янник ещё ни разу не добирался до финала, в отличие от Медведева, для которого этот решающий матч станет третьим на «тысячнике» в Калифорнии (два предыдущих финала он проиграл Карлосу Алькарасу в 2023-м и 2024-м). В 2025 году Синнер не принимал участия в турнире из-за дисквалификации, в 2023-м и 2024-м останавливался на стадии полуфинала, а в 2021-м и 2022-м завершал выступление в четвёртом круге.

История встреч Даниила Медведева и Янника Синнера

Турнир Результат 1 Марсель-2020, второй круг 1:6, 6:1, 6:2 в пользу Медведева 2 Марсель-2021, 1/4 финала 6:2, 6:4 в пользу Медведева 3 Итоговый турнир ATP – 2021, групповой этап 6:0, 6:7, 7:6 в пользу Медведева 4 Вена-2022, 1/4 финала 6:4, 6:2 в пользу Медведева 5 Роттердам-2023, финал 5:7, 6:2, 6:2 в пользу Медведева 6 Майами-2023, финал 7:5, 6:3 в пользу Медведева 7 Пекин-2023, финал 7:6, 7:6 в пользу Синнера 8 Вена-2023, финал 7:6, 4:6, 6:3 в пользу Синнера 9 Итоговый турнир ATP – 2023, 1/2 финала 6:3, 6:7, 6:1 в пользу Синнера 10 Australian Open – 2024, финал 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Синнера 11 Майами-2024, 1/2 финала 6:1, 6:2 в пользу Синнера 12 Уимблдон-2024, 1/4 финала 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3 в пользу Медведева 13 US Open – 2024, 1/4 финала 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Синнера 14 Шанхай-2024, 1/4 финала 6:1, 6:4 в пользу Синнера 15 Итоговый турнир ATP – 2024, групповой этап 6:3, 6:4 в пользу Синнера 16 Индиан-Уэллс-2026, финал ?

По личным встречам теннисистов со счётом 8-7 пока лидирует Янник Синнер. Из 15 матчей было сыграно пять финалов. Два из них забрал Даниил Медведев (Роттердам-2023, Майами-2023), три последних — Синнер (Пекин-2023, Вена-2023, Australian Open — 2024). В этом году Медведев вышел в финал одиночного разряда в Индиан-Уэллсе, не проиграв ни одного сета. Такой же результат показал и итальянец. В последний раз это удавалось сделать сербу Новаку Джоковичу и швейцарцу Роджеру Федереру в 2015 году.

Итальянский теннисист уже успел высказаться о предстоящем решающем матче с россиянином: «Он вернулся к игре на действительно высоком уровне. Он подаёт с большой силой, блестяще принимает подачу и играет очень глубоко. Думаю, он стремится быть более агрессивным, оказывать больше давления своими ударами. У меня такое чувство, что он снова нашёл хороший баланс на корте, что подтвердили его победа на турнире в Дубае и его отличное выступление здесь. Прошло довольно много времени с нашей последней встречи, так что посмотрим, что будет», — приводит слова Синнера Punto de Break.

А Даниил после встречи с Алькарасом в интервью на корте рассказал, за счёт чего может победить Янника: «Когда ты играешь турнир, где оба этих парня [Синнер и Алькарас] в сетке, большой шанс, что хотя бы одного из них придётся обыграть, чтобы выиграть титул. А если я смогу удержать тот уровень, который был у меня сегодня, то у меня будут шансы. Я попробую победить», — сказал Медведев в интервью на корте.

Россиянин также в шуточной форме отметил тот факт, что сорвал ещё один долгожданный финал Синнера и Алькараса: «Я даже в один момент, наоборот, подумал про это уже после матча. Кто-то меня что-то такое похожее спросил. Я подумал: «Блин, точно, я же реально кучу людей расстроил». Потому что все, я в том числе, ждут матч Янника и Карлоса. Все хотят посмотреть эти финалы. Но понятное дело, что когда я на корте, то стараюсь выигрывать, поэтому в этот раз хорошо, что так испортил матч-попкорн, однако будет другой матч-попкорн», — сказал Даниил в интервью изданию «Больше!».

Шансы на победу Медведева в финале оценил Андрей Чесноков: «Если Медведев будет продолжать играть так же, как он играл против Алькараса, матч с Синнером должен быть хорошим. Когда обыгрываешь первого игрока в мире, потом второго игрока в мире, это не так просто — держать внимание и уверенность. Непросто играть каждый матч в напряжении. Даже если Медведев проиграет, то потенциально Даня находится на высоком уровне. Он может показывать хорошие результаты», — сказал Чесноков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

«Следовало ожидать, что Медведев сыграет с Синнером за титул. Даня сейчас в очень хорошей форме. Думаю, что есть шансы. При том качестве игры, что показывает Медведев, есть шансы на победу», — также высказался Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату».