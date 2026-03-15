Финалистка юниорского AO из России выиграла два трофея за неделю! Котов тоже вновь победил

Ни одно воскресенье не может пройти без финалов с участием российских теннисистов на уровне ITF и ATP! 15 марта сразу несколько наших игроков добрались до трофеев. Рассказываем, кто порадовал нас на этой неделе.

Главная звезда минувших турниров – 17-летняя россиянка Екатерина Тупицына. В конце января спортсменка сыграла финал юниорского Australian Open, а после – стала адаптироваться во взрослом туре.

После Мельбурна в интервью для «Чемпионата» Екатерина призналась, что запланировала выступление на турнирах категории W15. Именно на соревнованиях этой серии в Шарм-Эль-Шейхе теннисистка и добилась успеха – она одержала победу и в одиночке, и в паре!

В одиночном разряде Тупицына взяла первый взрослый трофей. В финале молодая россиянка одолела Денису Золдакову – 6:0, 6:7 (6:8), 6:4. 18-летняя чешка на прошлой неделе в Египте выиграла парный турнир с Дарьей Зелинской.

Теперь же в дуэте до трофея добралась Тупицына. Она вместе с 19-летней француженкой Алиссой Реге одолела пару китаянок Йиру Чен/Ма Руокси – 1:6, 7:5, [10:6].

Вот что Екатерина рассказала сразу после финалов о своём успешном выступлении:

«Меня поддерживали семья и моя команда, помогали мне настроиться и собраться на каждый матч. Каждый день созванивалась с тренерами и обсуждала ключевые моменты в матче, разбирали мои ошибки. Очень рада, что удалось удачно выступить на этой неделе! Показала очень хороший уровень игры, поэтому очень рада, что смогла одержать победу», – сказала Тупицына в интервью «Чемпионату».

Екатерина Тупицына на турнире в Шарм-Эль-Шейхе Фото: Из личного архива Тупицыной

На грунтовом женском турнире категории WTA-125 в Анталье до парного трофея добралась 26-летняя россиянка Мария Козырева. Спортсменка с прошлого сезона обретает долгожданные заметные результаты. На минувшем Australian Open – 2026 Мария впервые в карьере сыграла в основе «Шлема»: вместе с американкой Сабриной Сантамарией они даже прошли первый круг.

В активе у Козыревой на про-уровне один трофей в одиночке (W50 в Сан-Паулу два года назад) и 22 – в паре. В парном рейтинге WTA Мария уже занимала 61-ю строчку, а со следующей недели она поднимется на наивысшую для себя 54-ю позицию. Всё благодаря победе в дуэте с Ириной Шиманович над парой Майя Хвалинска/Джесика Малечкова в финале Антальи – 7:6 (9:7), 6:4.

Успеха в паре на этой неделе добилась и 25-летняя Софья Лансере. Она вместе с бельгийкой Софией Костулас в финале турнира категории W75 в Киото прошла хозяек корта Хаю Киносита/Сару Саито – 6:2, 6:4.

Лансере была очень заметной юниоркой: занимала 14-ю строчку рейтинга, играла в полуфинале Уимблдона-2017 в одиночке и US Open – 2017 в паре. На взрослом уровне она в дуэте завоевала 16 трофеев. Софья продолжает базироваться в Москве, но при этом путешествовать и играть разные турниры по миру.

София Костулас и Софья Лансере в Киото Фото: Из личного архива Лансере

Большой успех пришёл и к 23-летней россиянке Милане Жабраиловой. И в одиночном, и в парном рейтингах она входит в топ-700. Однако на этой неделе спортсменка одержала победу только в паре.

Милана в дуэте с 20-летней немкой Йози Демс завоевала трофей на турнире категории W35 в Монастире (Тунис). В решающем матче они одолели тандем Астрид Ванья Бруне-Ольсен/Катя Виерсхольм – 6:2, 6:3. Текущий сезон россиянка, кстати, начала с успеха в этом же городе. На соревнованиях серии W15 она победила в паре с француженкой Мари Вилле.

Мужчины тоже подарили нам приятные новости. 23-летний Егор Агафонов и 21-летний Максим Жуков выиграли турнир серии M15 в Мааньшане (Китай). Перед парнями не устояли хозяева кортов Сун Цянь/Шэн Тан – 4:6, 2:6. Этот турнир россиянам хорошо знаком – и Егор, и Максим в прошлом сезоне побеждали там в одиночке. И если для Агафонова этот парный трофей стал 15-м на про-уровне, то для Жукова – первым.

Красивую точку на этой неделе поставил Павел Котов (№402). 27-летний россиянин в финале «челленджера» в Шербуре переиграл 20-летнего итальянца Филиппо Романо (6:2, 7:5) и завоевал восьмой трофей в карьере и второй – в текущем сезоне. Благодаря этому успеху Павел уже в ближайший понедельник взлетит на 119 позиций и вернётся в топ-290 рейтинга ATP.

