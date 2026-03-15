Соболенко — новая чемпионка Индиан-Уэллса! Арина взяла реванш у Рыбакиной за финал 2023-го

В воскресенье, 15 марта, на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе прошёл финал в одиночном разряде. За трофей американского «тысячника» боролись лидер рейтинга Арина Соболенко и третья ракетка мира Елена Рыбакина. Но обо всём по порядку.

На пути к решающему поединку Соболенко не проиграла ни одного сета! Во втором круге Индиан-Уэллса белоруска оказалась сильнее японки Химено Сакацумэ (6:4, 6:2), следом справилась с румынкой Жаклин Кристиан (6:4, 6:1), после чего выбила из сетки четырёхкратную чемпионку ТБШ Наоми Осаку (6:2, 6:4), в четвертьфинале обыграла канадку Викторию Мбоко (7:6 (7:0), 6:4) и затем победила чешку Линду Носкову (6:3, 6:4).

После выхода в титульный матч Арина высказалась о своих выступлениях на этой стадии на крупных турнирах, отметив, что ей уже надоело проигрывать. «Я просто хочу сосредоточиться на том, что если дохожу до финала, то должна выиграть его. Знаете, я так устала проигрывать в решающих матчах на крупных турнирах. Даже если соперницы играли невероятно в этих встречах, я чувствую, что у меня было очень много неиспользованных возможностей. И прямо сейчас мой настрой такой: если я дошла до финала, то выйду на корт и сделаю всё возможное и невозможное, чтобы завоевать трофей», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Первая ракетка мира также поделилась ожиданиями от финала с представительницей Казахстана. «Знаете, в матчах с Еленой всегда играешь в очень агрессивный теннис, и многое зависит от первых нескольких мячей в каждом розыгрыше. Если ты доминируешь в этих двух ударах, то, скорее всего, ты выиграешь очко. Это очень атакующий и быстрый теннис. Я очень жду нашей предстоящей встречи. Думаю, если ты сосредоточишься на своём плане игры и на маленьких деталях в каждом розыгрыше, то это поможет тебе оставаться спокойной и в то же время быть готовой к действию. Я думаю, что это лучший способ подхода к таким матчам», — заявила теннисистка.

В отличие от Соболенко, Рыбакина не смогла пройти дистанцию на американском «тысячнике» без потери партии. На старте турнира Елена одолела 43-ю ракетку мира Хейли Баптист (7:6 (7:5), 2:6, 6:2), в третьем круге закрыла украинку Марту Костюк (6:4, 6:4), после чего прошла в следующий круг на отказе британки Сонай Картал (6:4, 4:3), в четвертьфинале поборола представительницу пятёрки лучших Джессику Пегулу (6:1, 7:6 (7:4) и следом выбила из сетки ещё одну украинку Элину Свитолину (7:5, 6:4).

Двукратная чемпионка ТБШ одержала уже 17 побед в этом году! На пресс-конференции в Индиан-Уэллсе теннисистка прокомментировала свою уверенную игру, начавшуюся в концовке предыдущего сезона. «Мы очень хорошо работаем с командой, и уже в прошлом году начали появляться хорошие результаты. Конечно, уверенность пришла после нескольких побед над игроками более высокого рейтинга. Мы просто продолжаем работать. Сейчас у меня очень хорошая команда вокруг, и я этому очень рада. Мы стараемся каждый день становиться лучше, и постепенно результаты тоже начинают проявляться на корте», — сказала Елена.

О битве с первой ракеткой мира в финале калифорнийского «тысячника» теннисистка тоже поделилась мыслями. «Я всегда говорю: каждый день разный, каждый турнир разный. Можно сыграть отлично в один день, а на следующий проснуться и чувствовать себя не лучшим образом. Поэтому всегда нужно искать способ выиграть. Мы очень хорошо знаем игру друг друга. Здесь многое будет зависеть от физической формы, потому что мяч тяжёлый, розыгрыши немного длиннее, чем на других, более быстрых хард-кортах. Это будет сложный матч: мы обе будем стараться хорошо подавать и давить друг на друга. Посмотрим, что произойдёт», — подчеркнула спортсменка.

Перед стартом титульного поединка в Индиан-Уэллсе небольшое преимущество по счёту личных встреч между Соболенко и Рыбакиной принадлежало Арине — 8-7. При этом в двух последних их противостояниях победу праздновала Елена. Двукратная чемпионка ТБШ не дала лидеру рейтинга WTA завоевать трофеи в финалах Итогового турнира — 2025 (6:3, 7:6 (7:0) и Australian Open — 2026 (6:4, 4:6, 6:4). Кроме того, в 2023 году теннисистки сразились в решающем матче на калифорнийском «тысячнике», и тогда сильнее оказалась всё та же представительница Казахстана (7:6 (13:11), 6:4).

В начале встречи спортсменки уверенно действовали на своих подачах, не подпуская друг друга даже до брейк-пойнта. Однако при счёте 3:2 в пользу Рыбакиной Соболенко допустила несколько ошибок, которыми Елена сумела воспользоваться — 4:2, а затем представительница Казахстана подтвердила брейк и увеличила преимущество — 5:2. Довести сет до победы для Рыбакиной не составило труда — 6:3.

За первый отрезок матча Елена сделала четыре эйса, а Арина — два. Однако по проценту попадания первой подачи Соболенко обошла Рыбакину — 68% против 56%. При этом соотношение виннеров и невынужденных ошибок у представительницы Казахстана было лучше, чем у белоруски: 8/7 у Елены и 5/12 – у Арины.

Вторая партия началась с брейка в исполнении Рыбакиной — 1:0. Соболенко очень неудачно сыграла в своём первом гейме, закончив его двойной ошибкой, и позволила сопернице сразу получить преимущество. Однако Арина собрала все силы и заработала тройной брейк-пойнт, который Елены отыграть не смогла — 1:1. Третий гейм получился упорным и затяжным: у представительницы Казахстана было два шанса вырваться вперёд, но Соболенко в этот раз не дрогнула — 2:1. Следом у Рыбакиной случился очередной провал, которым воспользовалась соперница, с первой же попытки взяв подачу Елены — 3:1. Подтвердив брейк, Арина выиграла к этому моменту четыре гейма подряд и ушла в отрыв — 4:1. Следом представительница Казахстана чуть сократила отставание — 2:4. Затем Елена вцепилась в подачу Арины и получила шанс восстановить равновесие в партии, однако лидер рейтинга своего не отдала — 5:2. Дальше развернулась борьба во время подачи Соболенко на сет: два раза счёт был «ровно», белоруска смогла отыграть брейк-пойнт и со второго сетбола поставила победную точку в этом отрезке матча — 6:3.

Во второй партии картина поменялась: лидером по числу эйсов стала Соболенко, а не Рыбакина — четыре против 0. Представительница Казахстана оказалась лучше белоруски по количеству виннеров, но допустила больше невынужденных ошибок: 11/13 у Елены и 8/9 – у Арины.

Удивительный срыв случился у Рыбакиной в третьем гейме решающего сета. Ведя со счётом 40:0, Елена умудрилась отдать свою подачу. Соболенко повела на старте партии, а затем подтвердила брейк — 3:1. Однако на следующей подаче Арина чуть было не отдала должок сопернице: белоруска тоже со счётом 40:0 уступила три розыгрыша и дала Рыбакиной сделать «ровно». Правда, на большее Елены не хватило, и Соболенко удержала свой гейм — 4:2. Реальный шанс перевернуть ход игры представительница Казахстана получила в восьмом гейме: спортсменка добралась до двойного брейк-пойнта, но белоруска все угрозы отвела — 5:3. А вот на титул Арина не смогла подать. Рыбакина отыграла брейк и сравняла счёт в партии — 5:5. Пришлось девушкам начинать всё сначала. Соболенко тут же бросилась в атаку, но соперница отвела все пять угроз и как минимум обеспечила себе тай-брейк – 6:5. Однако там судьба поединка решилась в пользу Арины, которая даже ушла с матчбола – 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

Таким образом, Соболенко прервала двухматчевую серию поражений от Рыбакиной, а также взяла реванш у Елены за проигранный финал Индиан-Уэллса-2023. Кроме того, белоруска увеличила преимущество по счёту личных встреч с представительницей Казахстана – 9-7.

Для Арины этот титул стал вторым в сезоне, 10-м на «тысячнике» и 23-м – в карьере. А ещё четырёхкратная чемпионка ТБШ 58-й раз справилась с теннисисткой из топ-10 и 12-й раз оказалась сильнее представительницы тройки лучших. Напомним, в понедельник Елена Рыбакина впервые станет второй ракеткой мира.

Женский турнир в Индиан-Уэллсе проходил с 4 по 15 марта.