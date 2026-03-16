Мирра попала в одну половину, Соболенко и Рыбакина — в другую. Жеребьёвка турнира в Майами

В воскресенье, 15 марта, в Майами состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000, второго в «Солнечном дубле» (после Индиан-Уэллса). На турнир заявились все сильнейшие теннисистки. Мирра Андреева, Арина Соболенко, Елена Рыбакина и многие другие узнали своих возможных соперниц на той или иной стадии. Теперь изучим сетку поподробнее.

В турнире принимает участие 96 теннисисток. Таким образом, все 32 сеяные спортсменки не играют в первом круге и начинают борьбу со второго. Посев осуществлялся в соответствии с рейтингом, опубликованным ещё 2 марта. Поэтому, в частности, Ига Швёнтек получила второй номер, Елена Рыбакина — третий, Мирра Андреева — восьмой. В новом рейтинге, который будет опубликован 16 марта, Рыбакина обойдёт Швёнтек, а Андреева опустится на 10-ю строчку.

Всё это означало 50-процентную вероятность, что Рыбакина попадёт в одну половину к Арине Соболенко. Хотя, вообще говоря, ситуации, когда первые две ракетки мира оказываются в одной части сетки, крайне редки. Но так в итоге и получилось! Рыбакина и Соболенко могут встретиться в полуфинале. А Андреева, которая шла в одну четверть к кому-то из топ-4, попала к Иге Швёнтек. Полька – её потенциальная соперница по 1/4 финала.

Вот как могут выглядеть четвертьфиналы в Майами:

Андреева начнёт турнир матчем с победительницей противостояния Маккартни Кесслер — Магдалена Френх. В третьем круге потенциальной соперницей 18-летней россиянки является Мари Боузкова (32), в четвёртом — Виктория Мбоко (10)/Анна Калинская (22), в четвертьфинале — Ига Швёнтек (2), в полуфинале — Кори Гауфф (4), в финале — Арина Соболенко (1)/Елена Рыбакина (3).

Соболенко и Рыбакина получили довольно интересные сетки. Белоруска в третьем круге может сыграть с Ван Синьюй (29), в четвёртом — с Мэдисон Киз (15), в 1/4 финала — с Жасмин Паолини (7)/Элиной Свитолиной (9), ну а в полуфинале — с Рыбакиной. Елене же для этого предстоит проделать вот какой возможный путь: третий круг — Марта Костюк (27), четвёртый — Наоми Осака (16)/Ива Йович (18), 1/4 финала — Джессика Пегула (5)/Екатерина Александрова (11).

Александрова, кстати, в третьем круге может пересечься с Эммой Радукану (24), а в четвёртом — с Джессикой Пегулой (5). Помимо Мирры и Екатерины, в посев попали ещё три россиянки: Людмила Самсонова (19) в третьем круге идёт на Элину Свитолину (9), Диана Шнайдер (20) — на Белинду Бенчич (12), Анна Калинская (22) — на Викторию Мбоко (10). Именно на этой стадии Калинская и Мбоко встретились в Индиан-Уэллсе.

Ещё две россиянки начнут борьбу с первого круга: Оксана Селехметьева сразится с колумбийкой Эмилианой Аранго, а Анна Блинкова — с чемпионкой Australian Open 2020 года американкой Софьей Кенин. Кроме того, Анастасия Захарова и Эрика Андреева попробуют пробиться через квалификацию, причём в основу выйдет максимум одна из них, так как в случае победы в первом круге отбора они выйдут друг на друга в финале.

Титул в Майами защищает Арина Соболенко, которая год назад в финале победила Джессику Пегулу – 7:5, 6:2. Турнир пройдёт с 17 по 28 марта. А жеребьёвка мужской сетки «Мастерса» состоится сегодня, 16 марта.