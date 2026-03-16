Медведев дал бой Синнеру, но проиграл. Янник — новый чемпион Индиан-Уэллса

В ночь с 15 на 16 марта мск на супертурнире в Индиан-Уэллсе, США, состоялся финал в мужском одиночном разряде. За титул на «Мастерсе» сражались чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, и четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Янник Синнер, вторая ракетка мира. Ранее ни один из них не брал титул в Индиан-Уэллсе. Синнер и вовсе не играл здесь в финалах, а Медведев в 2023 и 2024 годах уступил Карлосу Алькарасу.

В этот раз Алькарас достался россиянину в полуфинале, и Даниил одержал сенсационную победу — 6:3, 7:6 (7:3). Синнер же в своём матче 1/2 финала спокойно расправился с Александром Зверевым – 6:2, 6:4. Итальянец в любом случае считался фаворитом матча за титул, даже если учесть отличный теннис в исполнении Медведева в противостоянии с первой ракеткой мира.

Даниил же сохранял боевой настрой. «Когда ты играешь турнир, где оба этих парня [Синнер и Алькарас] в сетке, велика вероятность, что хотя бы одного из них придётся обыграть, чтобы выиграть титул. А если я смогу удержать тот уровень, который был сегодня, то у меня будут шансы. Я попробую победить», — говорил он в интервью на корте после победы в полуфинале.

И добавил в видео на YouTube-канале «Больше!»: «Все, я в том числе, ждут матч Янника и Карлоса. Все хотят посмотреть эти финалы. Но, понятное дело, когда я на корте, то стараюсь выигрывать. Так что в этот раз хорошо, что так испортил матч-попкорн. Но будет другой матч-попкорн».

Синнер, со своей стороны, не преминул отметить высокий уровень соперника. «Он вернулся к игре на действительно высоком уровне. Он подаёт с большой силой, блестяще принимает подачу и играет очень глубоко. Думаю, он стремится быть более агрессивным, оказывать больше давления своими ударами. У меня такое чувство, что он снова нашёл хороший баланс на корте, что подтвердили победа на турнире в Дубае и отличное выступление здесь. Прошло довольно много времени с нашей последней встречи, так что посмотрим, что будет», — приводит его слова Punto de Break.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков выдал осторожный прогноз на игру.

«Если Медведев будет продолжать играть так же, как против Алькараса, матч с Синнером должен быть хорошим. Когда обыгрываешь первого игрока в мире, потом со вторым игроком в мире не так просто держать внимание и уверенность. Медведев играл Уимблдон, обыграл Синнера. Потом ему достался Алькарас — он ему проиграл. Непросто играть каждый матч в напряжении. Даже если Медведев проиграет, то потенциально Даня находится на высоком уровне. Он может показывать хорошие результаты», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский предположил, что у Медведева есть шансы, если он сыграет так же хорошо, как с Алькарасом.

«Следовало ожидать, что Медведев сыграет с Синнером за титул. Даня сейчас в очень хорошей форме. Думаю, есть шансы. При том качестве игры, что показывает Медведев, есть шансы на победу», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

А глава ФТР Шамиль Тарпищев спрогнозировал, как, по его мнению, может проходить поединок.

«Синнер выигрывает за счёт хорошей моторности и цепкости, эти качества у него не хуже, чем у Медведева. Новых аргументов у игроков не будет, и очень многое будет зависеть от того, как Медведев будет держать свою подачу. Розыгрыши будут долгие и нудные. Нужно будет «перетерпеть» оппонента», — цитирует Тарпищева «РИА Новости Спорт».

По личным встречам Синнер был впереди с минимальным преимуществом — 8-7 (8-6 на харде). Медведев выиграл первые шесть матчей, с Марселя-2020 по Майами-2023, затем потерпел пять поражений подряд, в том числе в финале Australian Open — 2024 с 2:0 по сетам, потом взял верх в четвертьфинале Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, проиграл в четвертьфинале US Open — 2:6, 6:1, 1:6, 4:6, в четвертьфинале Шанхая — 1:6, 4:6 и на групповом этапе Итогового чемпионата ATP — 3:6, 4:6. Все эти встречи были в 2024 году, и с тех пор пути теннисистов на протяжении почти полутора лет не пересекались.

Матч проходил в сильную жару, и в таких условиях Синнер, как известно, чувствует себя не очень хорошо. Медведев спокойно взял свой гейм, а вот его соперник начал с 0:30 на подаче, после того как не выдержал напряжённое ралли из 28 ударов — россиянин прекрасно чувствовал себя на задней линии и успешно атаковал. Тем не менее Даниил в этом гейме даже до брейк-пойнтов не добрался, и Янник сравнял счёт — 1:1.

В целом борьба была равная, хотя Синнер ошибался всё-таки чуть чаще, особенно с бэкхенда. Вот и шестой гейм он начал с 0:30, но, как и в предыдущем случае, больше ничего Медведеву не позволил — 3:3. Подача у обоих теннисистов работала хорошо. В седьмом гейме она, правда, несколько засбоила у Даниила, и ему пришлось отыгрывать двойной брейк-пойнт. Россиянин справился с задачей и не дал оппоненту сделать брейк. А на переходе к итальянцу вышел физиотерапевт — Янник по ходу турнира не раз жаловался на проблемы с поясницей. Полноценного медицинского перерыва, впрочем, не понадобилось — ему просто перетейпировали правую ногу.

Пауза пошла Синнеру на пользу. Следующий гейм он взял под ноль, а на приёме потом изрядно помучил Медведева, но тот всё же удержал подачу, уйдя с 0:30. Больше таких острых моментов не было, и сет плавно прикатился к тай-брейку. Там многое решала подача, и до второго перехода (6:6) игроки добрались без единого мини-брейка; при этом россиянин при счёте 5:4 решил пропустить мяч у сетки, полагая, что будет аут, однако его надежды не сбылись. А потом, уже подавая при 5:6, отыграл сетбол. После второго перехода итальянец забрал два очка, а с ними и всю партию. Сначала Медведев ошибся в обмене, потом – не смог как следует принять подачу — 7:6 (8:6) в пользу Янника за 1 час 3 минуты.

В начале второго сета также доминировали подающие, причём большинство очков игроки забирали не благодаря своим действиям, а за счёт ошибок соперника. За исключением второго гейма, в котором Медведеву пришлось дожимать с «ровно» на подаче, у принимающей стороны было не так много шансов. У россиянина разладилась первая подача (было меньше 50% попадания первым мячом), однако свои геймы он всё-таки забирал, хотя Синнеру аналогичная задача давалась легче.

Янник, подававший в нечётных геймах, всё время был чуть впереди, и Даниилу приходилось догонять. Россиянин не дрогнул и в 12-м гейме обеспечил себе тай-брейк. Синнер провалил его начало — 0:4 с двойной ошибкой. Однако потом и Медведев дважды неуверенно действовал на подаче (итальянцу ещё и трос помог), и соперник восстановил равенство — 4:4. На этом Янник не остановился и, забрав ещё три очка, завоевал титул — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) за 1 час 58 минут. В конце тай-брейка Медведев отдал семь очков подряд.

Так Синнер взял первый трофей в сезоне и 25-й — в карьере. Он в шестой раз выиграл «Мастерс», причём все разные и все хардовые. Итальянец стал третьим игроком в истории, который как минимум по разу выиграл каждый из хардовых «Мастерсов» (в Индиан-Уэллсе, Майами, Канаде, Цинциннати, Шанхае и Париже), — после Роджера Федерера и Новака Джоковича. Янник победил в пятом финале подряд, в котором принимал участие — эта серия началась у него в Пекине в прошлом году. Он выиграл у Медведева в девятый раз при семи поражениях.

Также Синнер взял 11-й матч подряд на «Мастерсах» (после Парижа-2025). И стал первым в истории «Мастерсов» (с 1990 года), кто выиграл два турнира соответствующей категории подряд без потери сета. Сегодняшняя победа стала для Янника 100-й на «Мастерсах» (при 29 поражениях). Медведев же, несмотря на поражение в финале, вернётся в топ-10 — это было известно ещё после его победы в полуфинале.

Кроме того, Синнер за титул заработал $ 1 151 380 призовых, а Медведев за выход в финал — $ 612 340.

Теперь всё внимание будет приковано к Майами, второму супертурниру «Солнечного дубля». Жеребьёвка женской сетки уже состоялась.