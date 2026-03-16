Индиан-Уэллс-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Даниил Медведев проиграл в финале Яннику Синнеру

Медведев дал бой Синнеру, но проиграл. Янник — новый чемпион Индиан-Уэллса
Александр Насонов
Даниил Медведев
Комментарии
Итальянец взял все хардовые «Мастерсы». Подобным достижением могут похвастать лишь Федерер и Джокович.

В ночь с 15 на 16 марта мск на супертурнире в Индиан-Уэллсе, США, состоялся финал в мужском одиночном разряде. За титул на «Мастерсе» сражались чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, и четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Янник Синнер, вторая ракетка мира. Ранее ни один из них не брал титул в Индиан-Уэллсе. Синнер и вовсе не играл здесь в финалах, а Медведев в 2023 и 2024 годах уступил Карлосу Алькарасу.

Медведев шикарен! Сенсационно выбил Алькараса и сразится с Синнером за титул Индиан-Уэллса
Медведев шикарен! Сенсационно выбил Алькараса и сразится с Синнером за титул Индиан-Уэллса

В этот раз Алькарас достался россиянину в полуфинале, и Даниил одержал сенсационную победу — 6:3, 7:6 (7:3). Синнер же в своём матче 1/2 финала спокойно расправился с Александром Зверевым – 6:2, 6:4. Итальянец в любом случае считался фаворитом матча за титул, даже если учесть отличный теннис в исполнении Медведева в противостоянии с первой ракеткой мира.

Даниил же сохранял боевой настрой. «Когда ты играешь турнир, где оба этих парня [Синнер и Алькарас] в сетке, велика вероятность, что хотя бы одного из них придётся обыграть, чтобы выиграть титул. А если я смогу удержать тот уровень, который был сегодня, то у меня будут шансы. Я попробую победить», — говорил он в интервью на корте после победы в полуфинале.

И добавил в видео на YouTube-канале «Больше!»: «Все, я в том числе, ждут матч Янника и Карлоса. Все хотят посмотреть эти финалы. Но, понятное дело, когда я на корте, то стараюсь выигрывать. Так что в этот раз хорошо, что так испортил матч-попкорн. Но будет другой матч-попкорн».

«Он вернулся! Гроссмейстер, магия!» Реакция на победу Медведева над первой ракеткой мира
«Он вернулся! Гроссмейстер, магия!» Реакция на победу Медведева над первой ракеткой мира

Синнер, со своей стороны, не преминул отметить высокий уровень соперника. «Он вернулся к игре на действительно высоком уровне. Он подаёт с большой силой, блестяще принимает подачу и играет очень глубоко. Думаю, он стремится быть более агрессивным, оказывать больше давления своими ударами. У меня такое чувство, что он снова нашёл хороший баланс на корте, что подтвердили победа на турнире в Дубае и отличное выступление здесь. Прошло довольно много времени с нашей последней встречи, так что посмотрим, что будет», — приводит его слова Punto de Break.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков выдал осторожный прогноз на игру.

«Если Медведев будет продолжать играть так же, как против Алькараса, матч с Синнером должен быть хорошим. Когда обыгрываешь первого игрока в мире, потом со вторым игроком в мире не так просто держать внимание и уверенность. Медведев играл Уимблдон, обыграл Синнера. Потом ему достался Алькарас — он ему проиграл. Непросто играть каждый матч в напряжении. Даже если Медведев проиграет, то потенциально Даня находится на высоком уровне. Он может показывать хорошие результаты», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский предположил, что у Медведева есть шансы, если он сыграет так же хорошо, как с Алькарасом.

«Следовало ожидать, что Медведев сыграет с Синнером за титул. Даня сейчас в очень хорошей форме. Думаю, есть шансы. При том качестве игры, что показывает Медведев, есть шансы на победу», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

А глава ФТР Шамиль Тарпищев спрогнозировал, как, по его мнению, может проходить поединок.

«Синнер выигрывает за счёт хорошей моторности и цепкости, эти качества у него не хуже, чем у Медведева. Новых аргументов у игроков не будет, и очень многое будет зависеть от того, как Медведев будет держать свою подачу. Розыгрыши будут долгие и нудные. Нужно будет «перетерпеть» оппонента», — цитирует Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Индиан-Уэллс-2026. Мужчины. Турнирная сетка

По личным встречам Синнер был впереди с минимальным преимуществом — 8-7 (8-6 на харде). Медведев выиграл первые шесть матчей, с Марселя-2020 по Майами-2023, затем потерпел пять поражений подряд, в том числе в финале Australian Open — 2024 с 2:0 по сетам, потом взял верх в четвертьфинале Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, проиграл в четвертьфинале US Open — 2:6, 6:1, 1:6, 4:6, в четвертьфинале Шанхая — 1:6, 4:6 и на групповом этапе Итогового чемпионата ATP — 3:6, 4:6. Все эти встречи были в 2024 году, и с тех пор пути теннисистов на протяжении почти полутора лет не пересекались.

Матч проходил в сильную жару, и в таких условиях Синнер, как известно, чувствует себя не очень хорошо. Медведев спокойно взял свой гейм, а вот его соперник начал с 0:30 на подаче, после того как не выдержал напряжённое ралли из 28 ударов — россиянин прекрасно чувствовал себя на задней линии и успешно атаковал. Тем не менее Даниил в этом гейме даже до брейк-пойнтов не добрался, и Янник сравнял счёт — 1:1.

В целом борьба была равная, хотя Синнер ошибался всё-таки чуть чаще, особенно с бэкхенда. Вот и шестой гейм он начал с 0:30, но, как и в предыдущем случае, больше ничего Медведеву не позволил — 3:3. Подача у обоих теннисистов работала хорошо. В седьмом гейме она, правда, несколько засбоила у Даниила, и ему пришлось отыгрывать двойной брейк-пойнт. Россиянин справился с задачей и не дал оппоненту сделать брейк. А на переходе к итальянцу вышел физиотерапевт — Янник по ходу турнира не раз жаловался на проблемы с поясницей. Полноценного медицинского перерыва, впрочем, не понадобилось — ему просто перетейпировали правую ногу.

Пауза пошла Синнеру на пользу. Следующий гейм он взял под ноль, а на приёме потом изрядно помучил Медведева, но тот всё же удержал подачу, уйдя с 0:30. Больше таких острых моментов не было, и сет плавно прикатился к тай-брейку. Там многое решала подача, и до второго перехода (6:6) игроки добрались без единого мини-брейка; при этом россиянин при счёте 5:4 решил пропустить мяч у сетки, полагая, что будет аут, однако его надежды не сбылись. А потом, уже подавая при 5:6, отыграл сетбол. После второго перехода итальянец забрал два очка, а с ними и всю партию. Сначала Медведев ошибся в обмене, потом – не смог как следует принять подачу — 7:6 (8:6) в пользу Янника за 1 час 3 минуты.

В начале второго сета также доминировали подающие, причём большинство очков игроки забирали не благодаря своим действиям, а за счёт ошибок соперника. За исключением второго гейма, в котором Медведеву пришлось дожимать с «ровно» на подаче, у принимающей стороны было не так много шансов. У россиянина разладилась первая подача (было меньше 50% попадания первым мячом), однако свои геймы он всё-таки забирал, хотя Синнеру аналогичная задача давалась легче.

Янник, подававший в нечётных геймах, всё время был чуть впереди, и Даниилу приходилось догонять. Россиянин не дрогнул и в 12-м гейме обеспечил себе тай-брейк. Синнер провалил его начало — 0:4 с двойной ошибкой. Однако потом и Медведев дважды неуверенно действовал на подаче (итальянцу ещё и трос помог), и соперник восстановил равенство — 4:4. На этом Янник не остановился и, забрав ещё три очка, завоевал титул — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) за 1 час 58 минут. В конце тай-брейка Медведев отдал семь очков подряд.

Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Так Синнер взял первый трофей в сезоне и 25-й — в карьере. Он в шестой раз выиграл «Мастерс», причём все разные и все хардовые. Итальянец стал третьим игроком в истории, который как минимум по разу выиграл каждый из хардовых «Мастерсов» (в Индиан-Уэллсе, Майами, Канаде, Цинциннати, Шанхае и Париже), — после Роджера Федерера и Новака Джоковича. Янник победил в пятом финале подряд, в котором принимал участие — эта серия началась у него в Пекине в прошлом году. Он выиграл у Медведева в девятый раз при семи поражениях.

Также Синнер взял 11-й матч подряд на «Мастерсах» (после Парижа-2025). И стал первым в истории «Мастерсов» (с 1990 года), кто выиграл два турнира соответствующей категории подряд без потери сета. Сегодняшняя победа стала для Янника 100-й на «Мастерсах» (при 29 поражениях). Медведев же, несмотря на поражение в финале, вернётся в топ-10 — это было известно ещё после его победы в полуфинале.

Кроме того, Синнер за титул заработал $ 1 151 380 призовых, а Медведев за выход в финал — $ 612 340.

Теперь всё внимание будет приковано к Майами, второму супертурниру «Солнечного дубля». Жеребьёвка женской сетки уже состоялась.

