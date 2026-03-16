Соболенко и Рыбакина показали всю мощь женского тенниса. Россиянкам надо брать на заметку

Арина Соболенко в сумасшедшем финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе обыграла Елену Рыбакину (а как иначе может быть между этими девушками?), уйдя с матчбола на подаче уроженки Москвы в третьем сете тай-брейка. Два последних крупных турнира между ними выиграла Рыбакина: финал Итогового-2025 и Australian Open – 2026. Должна была Лена забирать и финал «Теннисного рая», как называют в теннисной среде шикарный калифорнийский турнир в США, но немного не сложилось. Так бывает, особенно у девушек.

«Это был очень сложный матч. Поздравляю Арину и её команду со всеми достижениями и, наконец, с этим титулом. Надеюсь, мы совсем скоро снова сыграем друг с другом на этой стадии турнира. Хочу поблагодарить свою команду. Сегодня мы не добились того результата, которого хотели, но всё равно это была хорошая пара недель. Постараемся взять из этого всё позитивное и двигаться дальше, к следующему турниру», — заявила после матча Рыбакина.

Главное, что мы увидели в этой битве – тотальное доминирование темпового и силового тенниса в WTA-туре. Да, когда-то эти термины были применимы исключительно для мужского тура, однако сейчас всё в корне изменилось. Время начало диктовать свои условия. В женском теннисе на первые роли выходят подача, мощный форхенд и умение максимально провоцировать соперниц на ошибки. И никак иначе. Сразу вспоминается, что раньше этим могли похвастать только мужчины, но сейчас мода на сильный и доминирующий теннис дошла и до женщин. И это вполне справедливо и оправданно.

Арина Соболенко и Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Здесь, конечно, нужно обратить внимание на россиянок. И на нашу главную звёздочку Мирру Андрееву, которой прочат большое будущее. Над чем надо работать? Как правильно говорят и Евгений Кафельников, и Андрей Чесноков, с нынешними приоритетами Мирры и её тренерами добиться больших успехов в женском туре не получится. Не получится и у других россиянок, которым не хватает мощи и, например, той же первой подачи. Пора переосмыслить свой теннис, внести в него коррективы.

Раньше в женском теннисе можно было перетерпеть, в какой-то степени даже переработать соперницу. Отсидеться на задней линии, пробовать регулярно использовать резаные удары (как нынешняя Андреева любит делать справа) или же просто ждать ошибок от соперницы. Эталонный пример – Дарья Касаткина.

Сейчас же надо давить, подавать, иметь роскошный форхенд и как минимум не проседающий бэкхенд. Особенно важна подача, что в очередной раз доказали лучшие подающие в женском туре: Елена Рыбакина и Арина Соболенко.

Да, у той же Мирры никогда не будет такой подачи и такой мощи в ударах, но это значит, что нужно давать задания и ставить новые вопросы перед своим тренером. Ни в коем случае нельзя стоять на месте и пускать всё на самотёк.

Теннис меняется буквально на глазах, в том числе и женский. Нужно идти нога в ногу со временем, работать над собой и стараться досконально разбирать собственные ошибки. Пока же мы видим тотальное доминирование Арины Соболенко и Елены Рыбакиной. Заметьте, что даже Ига Швёнтек отошла на третий план и начала сдавать позиции.

Очень интересно последить, как будет складываться ситуация дальше и появятся ли в ближайшее время теннисистки, способные приблизиться к нынешним доминанткам.