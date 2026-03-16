«Тренер нужен только между турнирами». Российский теннисист Котов снова рвётся в элиту

Павел восстановился после травмы и уже выиграл два «челленджера», взлетев в рейтинге на 120 мест.

Павел Котов – один из тех российских теннисистов, кто был в топ-50 рейтинга ATP и заслуженно носил звание перспективного спортсмена. К сезону-2024 он набрал ход, но получил травму и сделал вынужденную длительную остановку.

В этом году Котов стал возвращаться в тур, а уже к марту выиграл два турнира. Как обстоят дела у одного из самых одарённых российских теннисистов? Через что он прошёл за последние пару сезонов? Разбираемся вместе.

Перелом в карьере случился в квалификации Уимблдона-2025. Тогда Павел в первом матче проиграл Николасу Харри – 6:7, 1:6, после чего взял затяжную паузу. Осенью спортсмен в социальных сетях объяснил происходящее. Хотя позже выяснилось, что повреждение руки россиянин получил ещё до травяного сезона.

«К сожалению, из-за травмы запястья я не могу участвовать в турнирах. Пытаюсь восстановиться как можно скорее. Спасибо всем за поддержку. Надеюсь скоро увидеть вас на корте. Очень по этому скучаю», – написал Котов на своей личной странице.

Первые турниры Котов провёл ещё в сентябре и октябре 2025-го. То были шесть «челленджеров»: один – в Турции, пять – в Китае. В девяти матчах Павел одержал четыре победы, но, как прежде, всё равно играть не мог. Вот что сам теннисист рассказывал о том периоде в подкасте «Весна зовёт»:

«В октябре я понял, что ужасно соскучился по теннису. Да, я начал выходить на корт ещё в августе, но на счёт не играл. И могу сказать, что начинаешь скучать именно по этому, такому игровому, соревновательному режиму».

Павел ожидаемо провалился в рейтинге и в сезон-2026 зашёл 480-м. И вот какой получился результат: Кобленц, Германия, «челленджер», третий турнир в году, пять побед подряд – и долгожданный трофей. До этого прошлый кубок Котов завоевал аж четыре года назад!

Спустя месяц россиянин взял ещё один трофей! На этот раз Павлу покорился «челленджер» в Шербуре, Франция. Благодаря этому успеху теннисист взлетел в рейтинге почти на 120 мест! И впервые с августа 2025-го вернулся в топ-300, расположившись на 283-й строчке.

Ещё важно понимать, что эта победа пришла к Котову в момент, когда в его боксе отсутствует постоянный тренер! Прошлой весной Павел прекратил сотрудничество с Михаилом Брилем, а в интервью не так давно заявил, что вообще перестал видеть смысл в присутствии наставников.

«У меня такой подход, что тренер нужен для работы между турнирами. Я уже играю в теннис 23 года. Понятно, какие-то вещи точечно могу пропустить. Но для этого есть Иван [Приданкин], есть Денис [Степаненко], которые смотрят мои матчи онлайн и подсказывают маме или кому-то, кто ездит со мной. А я, находясь на корте, могу всё проанализировать и решить, могу ли это применить, полезный ли совет», – признался Котов в подкасте «Весна зовёт».

Несмотря на то что Павел путешествует по миру и выигрывает европейские турниры, он продолжает базироваться в России. Вот почему:

«Я видел разные академии, был у Муратоглу. Мне в этих академиях не нравится подход тем, что всё поставлено на поток. Никого особо не будет интересовать, условно, парень, приехавший откуда угодно. Никто не будет создавать ему идеальные условия, чтобы улучшать его как игрока. Может, где-то такое есть, но я там не был, не видел.

А когда возвращаюсь в Россию, мои тренеры стараются создавать мне лучшие условия из тех, что есть. Понятное дело, что с чем-то приходится мириться. Например, в Москве очень сложно найти теннисиста, чтобы играть в полную силу розыгрыши.

Но, как по мне, важнее человеческие отношения. Для другого игрока, может, важнее каждый раз тренироваться с Синнером или Алькарасом, чтобы проигрывать им. Для меня важнее чувство, когда я утром проснулся, приехал почти как к себе домой, потренировался, с кем-то пообщался, вернулся домой и в родном месте позанимался своими делами», – рассказал Котов.

Вот таким образом 27-летний российский теннисист продолжает выстраивать свой путь в столь непростом и суровом виде спорта. Ждём новых побед и взлётов!