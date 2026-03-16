«Он нужен теннису». Впервые с июня 2025 года Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

Даниил Медведев снова поднялся в топ-10 рейтинга ATP. Несмотря на проигрыш в только что прошедшем финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (6:7, 6:7), россиянин впервые с июня 2025 года вошёл в десятку лучших теннисистов мира.

«Вышел в финал Индиан-Уэллса, победив Карлоса Алькараса в полуфинале. В этом году выиграл уже два титула ATP. Вернулся в топ-10 впервые с июня 2025 года. Даниил Медведев снова наслаждается своим теннисом», — написало в социальных сетях издание TNT Sports.

На пути к решающему матчу «тысячника» в Калифорнии Медведев не проиграл ни сета. Этот выход в финал «Мастерса» без потери партии — третий для Даниила в карьере после такого же достижения на турнирах ATP-1000 в Монреале и Шанхае в 2019-м. Кроме того, на момент финального матча у россиянина была серия из 18 выигранных сетов. Однако, проиграв стартовую партию во встрече с Синнером, Даниил её прервал. Он остановился в шаге от повторения личного рекорда по длительности победной серии сетов (19) в 2019 году.

Тем не менее Медведев — всё ещё рекордсмен ATP-тура по количеству выигранных матчей на хардовых кортах с 2020 года. На его счету 239 побед, в то время как у его преследователя — Янника Синнера — их 232.

С начала 2026 года Даниил начал возвращаться на свой прежний уровень после неудачно сложившегося прошлого сезона. Это отметил и Синнер после победы над Медведевым в Индиан-Уэллсе. «Прежде всего хочу начать с Даниила и твоей команды. Здорово снова видеть тебя на таком уровне. Я знаю, как усердно ты тренируешься. У тебя отличная команда за спиной. Продолжай в том же духе, продолжай бороться. Желаю тебе всего наилучшего до конца сезона», — сказал Янник после матча.

Победив на «Мастерсе» в Калифорнии, Синнер повторил достижение, ранее покорявшееся в истории лишь Даниилу Медведеву. С 1990 года Янник стал только вторым теннисистом, выигравшим все свои первые шесть титулов на турнирах ATP-1000 в шести разных соревнованиях. Первым был Медведев. Он побеждал в Цинциннати и Шанхае в 2019 году, в Париже — в 2020-м, Монреале — в 2021-м, а также в Майами и Риме (2023). А итальянский теннисист по разу побеждал на «Мастерсах» в Монреале (2023), в Майами (2024), в Цинциннати (2024), в Шанхае (2024), в Париже (2025) и вот теперь – в Индиан-Уэллсе (2026). Все эти турниры проходили на хардовых кортах.

Итальянец также высказался об уровне игры Медведева в этом году: «Здорово снова видеть Даниила на высоком уровне. Думаю, он показывает фантастический теннис. У него было много уверенности после нескольких титулов в этом году, и здесь он играл очень хорошо. Нельзя забывать, что он чемпион турнира «Большого шлема», это не просто так. Он играл фантастически, очень хорошо подавал, а мне было трудно принимать, особенно на второй подаче. Считаю, что он нужен теннису. У него очень уникальный стиль игры. Для спорта здорово, что он снова играет на таком уровне», — приводил слова Синнера Punto de Break.

Сам Даниил заявил, что если ему удастся сохранить такой же высокий уровень игры и прогрессировать дальше, то ему по силам вернуться не только в топ-10, но и в топ-5 рейтинга: «Я всегда говорил, что, когда играю хорошо, я возвращаюсь в топ-10. Сейчас так и произошло. В прошлом году я был очень близок к тому, чтобы завершить сезон в топ-10, хотя были периоды, когда всё было ужасно и я не набирал очков. Если я смогу играть на таком уровне, буду в топ-10, может быть, даже в топ-5. Но если я сдам, то рейтинг будет колебаться. Значит ли это для меня что-то особенное? Нет. Однако в то же время приятное чувство», — опубликовало слова россиянина издание Punto de Break.

На пресс-конференции после матча с Янником Медведев также порассуждал, может ли он приблизиться к уровню Синнера и Алькараса и составить им конкуренцию: «Трудно сказать, потому что я проиграл им много матчей и сегодня снова уступил Яннику. Я знаю, что могу быть хорошим теннисистом и буду стараться показывать максимум, независимо от того, кто по другую сторону сетки — Карлос и Янник или кто-то другой. Я просто буду пытаться играть в хороший теннис, и здесь, как и в Дубае и Брисбене, я снова доказал, что способен на это. Это моя цель, потому что в целом в отдельно взятом матче бросить им вызов может любой. Но это непростой вызов… остаётся просто стараться изо всех сил», — сказал Даниил.

А испанский журналист, главный редактор издания Punto de Break Хосе Морон выразил надежду на то, что в скором времени россиянин всё же сможет присоединиться к компании доминирующих Янника и Карлоса: «Несмотря на поражение и на то, что Даниил не смог повторить свой успех матча с Алькарасом (повторить этот уровень было бы непросто), это отличная новость для всего тура — возвращение Медведева на прежний уровень. Он — один из немногих, кто способен бросить вызов доминированию Карлоса и Янника. Если всё сложится удачно, Медведев станет отличным дополнением к их команде», — написал Морон на своей странице в социальных сетях.

То же самое отметил чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 и Australian Open — 1994 в миксте российский теннисист Андрей Ольховский: «Турнир выдался у Даниила очень хороший. Достойный был финал. По уровню Даня приближается к Алькарасу, Синнеру. Если будут стабильные результаты, которые он показал на этом турнире, то вполне реально закончить в тройке или четвёрке. В игре Медведева понравился темп. Неплохо подавал, но ещё может прибавить», — сказал Ольховский в интервью изданию «Спорт-экспресс».

«Медведев провёл классный турнир, порадовал болельщиков двумя потрясающими матчами с первой и второй ракетками мира и возвращается в топ-10 рейтинга», — высказалась о Данииле в своём телеграм-канале победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова.