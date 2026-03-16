Путь Мирры в Майами после провалов в Дубае и Индиан-Уэллсе: с кем встретится Андреева

В Майами прошла жеребьёвка турнира WTA-1000. Первая ракетка России Мирра Андреева не справилась с защитой титулов на предыдущих «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе, проиграв в четвертьфинале и третьем круге соответственно. После этих поражений россиянка опустилась в рейтинге WTA на 10-ю строчку, однако спортсменка смогла попасть в восьмёрку сеяных из-за публикации сетки до обновления мировой классификации. Самое время изучить соперниц нашей теннисистки во Флориде.

В сезоне-2025 Андреева завершила борьбу в одиночном разряде Майами уже в третьем круге, а вот в паре Мирре удалось завоевать трофей вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер.

Второй круг

Маккартни Кесслер (США)

Благодаря статусу сеяной спортсменки Мирра Андреева начнёт турнир в Майами со второго круга, пропустив первый. На этой стадии россиянка может сразиться с местной теннисисткой Маккартни Кесслер. В рейтинге 26-летняя американка находится на 51-й позиции, хотя ещё в июне 2025-го она находилась на 30-м месте. За всю карьеру спортсменка выиграла три титула уровня WTA-250 — Кливленд-2024, Хобарт-2025 и Ноттингем-2025.

В прошлом году теннисистка дошла до третьего круга Майами, но снялась по ходу матча с Эммой Радукану. На удивление Кесслер ведёт у Андреевой по личным встречам — 1-0. Эту единственную победу американка одержала над россиянкой в третьем круге «тысячника» в Монреале-2025 (7:6 (7:5), 6:4). Для Мирры, занимавшей тогда пятую строчку в рейтинге, матч с Маккартни получился очень нервным: она швыряла ракетку, плакала и даже вызывала врача из-за того, что подвернула ногу. Остаётся надеяться, что возможная встреча Андреевой и Кесслер в Майами будет менее драматичной.

Магдалена Френх (Польша)

Кроме Маккартни Кесслер, соперницей россиянки на стадии второго круга может стать 28-летняя Магдалена Френх. Польская теннисистка сейчас является 37-й ракеткой мира, при этом её наивысшее достижение — 22-е место, на которое она забралась в октябре 2024 года. В коллекции у спортсменки всего один титул — «пятисотник» в Гвадалахаре-2024.

Предыдущий розыгрыш турнира в Майами завершился для Френх уже в первом круге после поражения от Елены-Габриэлы Русе. В личных встречах с Магдаленой небольшое преимущество пока на стороне Мирры — 2-1. Россиянка побеждала соперницу в третьем круге Australian Open — 2025 (6:2, 1:6, 6:2) и на этой же стадии в Мадриде-2025 (7:5, 6:3). Однако последнее сражение теннисисток осталось за польской спортсменкой — она с «баранкой» обыграла Андрееву в первом круге Берлина-2025 (2:6, 7:5, 6:0). Отметим, что по ходу того матча Мирра плакала, а также спорила с судьёй.

Третий круг

Мари Боузкова (Чехия)

Первой ракетке России в третьем круге Майами может попасться 27-летняя Мари Боузкова. В данный момент чешка находится на 32-м месте в мировой классификации, однако рекордную для себя 24-ю позицию она занимала аж в 2022 году. В активе у теннисистки два трофея, причём оба она завоевала на домашнем турнире в Праге (2022 и 2025).

На прошлогоднем турнире в Майами Мари зачехлила ракетку уже в первом круге после поражения от Маккартни Кесслер. Во всех встречах с Боузковой сильнее оказывалась Андреева, а ещё Мирра ни разу не отдавала сопернице партию — 3-0. Россиянка обыгрывала чешку на старте Australian Open — 2025 (6:3, 6:3), во втором круге Мадрида-2025 (6:3, 6:4) и на этой же стадии в Аделаиде-2026 (6:3, 6:1). Так что всё говорит о том, что в случае выхода спортсменок друг на друга в Майами победу одержит именно первая ракетка России.

Эльза Жакемо (Франция)

Ещё одной соперницей Мирры Андреевой в третьем круге Майами может стать 22-летняя Эльза Жакемо. В рейтинге француженка занимает 62-ю строчку, а в феврале этого года она забиралась на 53-е место. На уровне тура у спортсменки нет ни одного трофея, и она ни разу не доходила до финалов соревнований категории WTA.

На турнире в Майами Жакемо раньше не играла, так что этот розыгрыш флоридского «тысячника» станет для неё дебютным. С Миррой Эльза тоже никогда не пересекалась на корте, но фаворит в их возможном противостоянии всем очевиден.

Четвёртый круг

Виктория Мбоко (Канада)

До четвёртого круга сетка для первой ракетки России кажется вполне комфортной, а вот сложности могут возникнуть на стадии 1/8 финала, если Мирре достанется 19-летняя Виктория Мбоко. Канадка сейчас занимает наивысшую для себя девятую строчку в рейтинге WTA. За всю карьеру теннисистка завоевала два трофея, один из которых — это домашний «тысячник» в Монреале.

Прошлогодний турнир в Майами завершился для Мбоко неудачно: уже во втором круге она завершила борьбу в одиночном разряде после поражения от Паулы Бадосы. В личных встречах у Виктории и Мирры равенство — 1-1. Андреева победила соперницу в финале Аделаиды-2026 (6:3, 6:1), а канадка «вернула должок» россиянке в третьем круге Дохи-2026 (6:3, 3:6, 7:6 (7:5). Противостояние на катарском «тысячнике» получилось драматичным для нашей спортсменки: она упустила матчбол, сделав двойную ошибку и покинула корт в слезах после поражения. Было бы интересно посмотреть в Майами на новую битву талантливых тинейджеров.

Анна Калинская (Россия)

Встреча с 27-летней Анной Калинской на стадии четвёртого круга Майами выглядит куда проще для Мирры Андреевой. В данный момент Калинская располагается на 21-й позиции, хотя в 2024 году она остановилась в шаге от десятки лучших. За карьеру Анна не выиграла ни одного титула на уровне тура, однако трижды доходила до финалов турниров WTA — на «тысячнике» в Дубае-2024, а также на двух «пятисотниках» в Берлине-2024 и Вашингтоне-2025.

Соревнование в Майами-2025 завершилось для россиянки поражением в третьем круге одиночного разряда от Джессики Пегулы. С Андреевой наша спортсменка сражалась всего один раз, и ту встречу выиграла Мирра — 1-0. Теннисистки пересеклись на корте в квалификации Пекина-2023, однако Анна не смогла доиграть матч и снялась при счёте 0:6, 1:3. Если учитывать все вводные, вряд ли это противостояние вызовет трудности у первой ракетки России.

Анна Калинская Фото: Darrian Traynor/Getty Images

1/4 финала

Ига Швёнтек (Польша)

Первой ракетке России точно придётся нелегко, если в 1/4 финала Майами она сразится с 24-летней Игой Швёнтек. В предыдущем розыгрыше флоридского «тысячника» польская спортсменка добралась до восьмёрки сильнейших, где её сенсационно остановила филиппинка Александра Эала. По личным встречам с Игой у Мирры небольшое преимущество — 2-1, но текущее психологическое состояние Андреевой вызывает вопрос — справится ли она с шестикратной чемпионкой ТБШ?

Каролина Мухова (Чехия)

Ещё одной соперницей Мирры на стадии 1/4 финала Майами может стать 29-летняя Каролина Мухова. Чешка сейчас является 14-й ракеткой мира, а в сентябре 2023 года она поднималась на восьмую позицию в рейтинге WTA. За всю карьеру финалистка «Ролан Гаррос» завоевала два трофея, включая «тысячник» в Дохе-2026, который она выиграла после практически 6,5-летней паузы между титулом в Сеуле-2019.

В прошлом году спортсменка зачехлила ракетку уже в третьем круге одиночного разряда Майами после поражения от Элины Свитолиной. По личным встречам с Муховой преимущество у Андреевой, однако их единственный поединок Мирра выиграла на отказе соперницы в 1/2 финала Нинбо-2024 (6:2, 1:0). На фоне вероятной встречи с Игой Швёнтек Каролина Мухова смотрится не такой уж и грозной, да и частые проблемы чешки со здоровьем могут дать россиянке фору.

1/2 финала

Кори Гауфф (США)

Для Кори Гауфф поход по сетке Майами-2025 неожиданно завершился уже в четвёртом круге после проигрыша Магде Линетт. С Андреевой двукратная чемпионка ТБШ встречалась аж четыре раза и оказалась сильнее во всех сражениях, так что Кори Гауфф можно назвать пока неразрешимой проблемой для первой ракетки России. И хочется верить, что Андреевой удастся одержать в Майами свою первую победу над американкой. К тому же прерывание четырёхматчевой серии поражений от Гауфф и выход в финал флоридского «тысячника» наверняка зарядит нашу спортсменкой дополнительной энергией для битвы за титул.

Аманда Анисимова (США)

На стадии 1/2 финала Мирра может сразиться с Амандой Анисимовой. Прошлогоднее соревнование в Майами завершилось для американки в четвёртом круге после неожиданного поражения от Эммы Радукану. Анисимова пока безоговорочно лидирует по счёту личных встреч с Андреевой — 2-0. Аманда победила россиянку в третьем круге Майами-2025, прервав серию нашей спортсменки из 13 побед, и в 1/4 финала Дубая-2026, где не дала Мирре защитить прошлогодний титул.

По ходу матча на эмиратском «тысячнике» серебряный призёр ОИ-2024 в паре плакала и била себя, а после поражения покинула корт в слезах, чем растрогала соперницу. Предсказать результат нового поединка Анисимовой и Андреевой будет трудно, однако россиянке необходимо отбросить все негативные мысли и не думать о предыдущих проигрышах.

Финал

Арина Соболенко (Беларусь)

В битве за титул турнира в Майами первой ракетке России может попасться Арина Соболенко. Лидер рейтинга является действующей победительницей флоридского «тысячника», так что ей придётся защищать 1000 очков в этом году. В личных встречах с Андреевой преимущество у Соболенко — 4-2. Однако нельзя сказать что у нашей теннисистки нет шансов, ведь на белоруску наверняка будет оказываться давление по поводу отстаивания чемпионства. К тому же Арина только что выиграла Индиан-Уэллс, так что к розыгрышу в Майами у неё накопилось больше усталости, чем у Мирры.

Елена Рыбакина (Казахстан)

Также соперницей Андреевой по решающему матчу может стать Елена Рыбакина. На соревновании в Майами-2025 представительница Казахстана сенсационно зачехлила ракетку во втором круге, проиграв Эшлин Крюгер. В личных встречах с двукратной чемпионкой ТБШ лидирует Мирра — 2-1, но недооценивать соперницу ей никак нельзя. Рыбакина в воскресенье, 15 марта, сражалась в финале Индиан-Уэллса, где уступила Арине Соболенко, так что у первой ракетки России в титульном матче в Майами тоже должно быть преимущество в плане физической формы.

Женский турнир в Майами пройдёт с 17 по 28 марта.