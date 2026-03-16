Медведев идёт на Синнера в полуфинале и на Алькараса в финале: жеребьёвка мужского Майами

В понедельник, 16 марта, в Майами состоялась жеребьёвка «Мастерса», второго турнира в серии «Солнечного дубля» (после Индиан-Уэллса). В мужском одиночном разряде заявились все сильнейшие теннисисты, кроме 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, прошлогоднего финалиста Майами. Все остальные игроки, к которым приковано повышенное внимание российских болельщиков, — Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Карлос Алькарас, Янник Синнер и так далее, — находятся в строю. Посмотрим, какие соперники могут достаться им по итогам жеребьёвки.

Как обычно, одиночная сетка рассчитана на 96 теннисистов. Все 32 сеяных имеют bye в первом круге и вступают в борьбу со второго круга. Посев осуществлялся по свежему рейтингу, то есть уже от 16 марта. Даниил Медведев, 10-я ракетка мира, получил девятый номер (не забываем о снятии Джоковича, вследствие которого все, кто ниже, поднялись в посеве). Медведев при жеребьёвке шёл в одну «восьмушку» с кем-то из игроков, имеющих номера с пятого по восьмой, и его потенциальным соперником в четвёртом круге оказался Бен Шелтон (8). А вместе они оказались в одной четверти с Александром Зверевым (3). И все они попали в нижнюю половину — в ту, где заведомо был Янник Синнер (2).

Возможные четвертьфинальные пары приобрели такой вид:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тейлор Фриц (США, 6);

Лоренцо Музетти (Италия, 4) — Алекс де Минор (Австралия, 5);

Бен Шелтон (США, 8) — Александр Зверев (Германия, 3);

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — Янник Синнер (Италия, 2).

Медведев начнёт турнир матчем либо с Рэи Сакамото, либо с Александром Ковачевичем. В третьем круге первая ракетка России может встретиться с Франсиско Серундоло (18), в четвёртом — с Беном Шелтоном (8), в четвертьфинале — с Александром Зверевым (3), в полуфинале — с Янником Синнером (2), в финале — с Карлосом Алькарасом (1).

Карен Хачанов (14) и Андрей Рублёв (15) при жеребьёвке шли в «восьмушку» к кому-то из топ-4. И россиянам максимально не повезло: потенциальным соперником Хачанова по 1/8 финала оказался Алькарас, а Рублёв на этой стадии может сыграть с Синнером. (А ведь были менее опасные варианты со Зверевым и Музетти!) Впрочем, до этого Карену и Андрею надо будет выиграть ещё два матча. Так, Рублёв в третьем круге может пересечься с Кэмероном Норри (23), а Хачанов — с Лучано Дардери (17).

Алькарасу, к слову, досталась интересная сетка. Во втором круге первая ракетка мира сыграет либо с Фабианом Марожаном, победившим его на «Мастерсе» в Риме три года назад, либо с бразильским талантом Жоао Фонсекой. В третьем круге у Карлоса возможна встреча с 32-м сеяным Себастьяном Кордой (а также с мастером подачи Джованни Мпетчи Перрикаром), в четвёртом — с Кареном Хачановым (14), в 1/4 финала — с Тейлором Фрицем (6), в полуфинале — с Лоренцо Музетти (4)/Алексом де Минором (5), в финале — с Янником Синнером (2)/Александром Зверевым (3).

Что касается Александра Бублика (10), то в третьем круге он может сыграть с Валантеном Вашеро (24), а в четвёртом — с Алексом де Минором (5).

Трофей в Майами защищает Якуб Меншик, который год назад в титульном поединке победил Новака Джоковича. Соревнования в мужской сетке пройдут с 18 по 29 марта.