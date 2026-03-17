Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Рейтинговые расклады перед Майами-2026: на каком месте Мирра Андреева, Медведев, Алькарас, Синнер, Рыбакина, Соболенко

Медведев метит на девятое место, Мирра может выпасть из топ-10: расклады перед Майами
Александр Насонов
Рейтинговые расклады перед Майами-2026
Комментарии
Новая вторая ракетка мира Рыбакина может ещё больше оторваться от Швёнтек. А Джокович потеряет третью строчку.

В минувшие выходные в Индиан-Уэллсе завершился первый супертурнир «Солнечного дубля». На вторую половину марта запланированы соревнования аналогичного статуса в Майами. По итогам Индиан-Уэллса в мужском и женском рейтингах произошли некоторые перестановки. Кроме того, интересно оценить, как всё может измениться классификации ATP и WTA через две недели, то есть уже по итогам Майами. Подробно изучим все расклады.

Рейтинг ATP на 16 марта

МестоТеннисистСтранаОчкиИзменение места
1Карлос АлькарасИспания13 550
2Янник СиннерИталия11 400
3Новак ДжоковичСербия5370
4Александр ЗверевГермания4905
5Лоренцо МузеттиИталия4365
6Алекс де МинорАвстралия4185
7Тейлор ФрицСША4170
8Феликс Оже-АльяссимКанада4000+1
9Бен ШелтонСША3860-1
10Даниил МедведевРоссия3610+1
11Александр БубликКазахстан3385-1
12Каспер РуудНорвегия2715+1
13Якуб МеншикЧехия2650-1
14Флавио КоболлиИталия2520+1
15Карен ХачановРоссия2410+1
16Андрей РублёвРоссия2400+1

В первой десятке произошли два изменения: Феликс Оже-Альяссим в борьбе за восьмую строчку обошёл Бена Шелтона, а Даниил Медведев благодаря выходу в финал Индиан-Уэллса вернулся в первую десятку, выбив из неё Александра Бублика. Был шанс у Медведева стать девятым, но для этого в финале необходимо было побеждать Янника Синнера.

Кроме того, по одному месту отыграли Карен Хачанов и Андрей Рублёв, однако произошло это по той причине, что Джек Дрейпер, чемпион Индиан-Уэллса-2025, не смог защитить титул и опустился в середину третьей десятки.

Медведев дал бой Синнеру, но проиграл. Янник — новый чемпион Индиан-Уэллса
Медведев дал бой Синнеру, но проиграл. Янник — новый чемпион Индиан-Уэллса

В Майами очки распределяются точно так же, как и в Индиан-Уэллсе: титул — 1000 очков, финал — 650, полуфинал — 400, четвертьфинал — 200, четвёртый круг — 100, третий круг — 50, второй круг — 30, первый круг — 10. Алькарасу по-прежнему никто и ничто не угрожает. Его отрыв от Синнера превышает 2000 очков. У испанца сгорает всего 10 очков за прошлогодний Майами (Карлос тогда сенсационно уступил Давиду Гоффену в первом же матче), у итальянца — вообще ничего (Янник отбывал дисквалификацию).

А вот в борьбе за третью строчку гарантированно произойдёт как минимум одна перестановка. Новак Джокович, единственный топ-теннисист, который в этом году не сыграет в Майами, отказался защищать 650 очков за прошлогодний финал, и это означает, что его автоматически обходит Александр Зверев, у которого сгорает всего 100 очков. Более того, опередить серба могут, например, Лоренцо Музетти и Алекс де Минор, которые тоже теряют по 100 очков. Им обоим надо выходить в финал, чтобы обойти Новака. А вот побороться со Зверевым за третью строчку они смогут разве что в случае провала немца. В теории на топ-3 претендуют даже Феликс Оже-Альяссим и Бен Шелтон, однако им для этого обязательно нужно брать титул и одновременно рассчитывать на быстрый вылет Зверева.

Что касается Даниила Медведева, то у него неплохие перспективы для дальнейшего восхождения. Он теряет всего 10 очков за прошлогодний провал в Майами. И вполне может побороться за девятое место с Тейлором Фрицем, который разом лишается 400 очков за прошлогодний полуфинал. В лайв-рейтинге отставание Медведева от Фрица, занимающего в нём как раз девятую строчку, сокращается до 170 очков. Это можно закрыть выходом в 1/4 финала (при условии провала американца). Побороться с Беном Шелтоном, у которого тоже сгорает всего 10 очков, за восьмое место уже сложнее. Разрыв между ними составляет 250 очков, и, чтобы закрыть его, необходимо выходить как минимум в полуфинал. Теоретический максимум Даниила после Майами — пятая строчка, но это нереалистичный сценарий. Для подобного прорыва россиянин должен брать титул и рассчитывать, что Музетти, де Минор, Оже-Альяссим, Шелтон и Фриц дружно провалятся.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Что касается Карена Хачанова, у которого сгорает 50 очков, и Андрея Рублёва, то их ближайшие конкуренты — Каспер Рууд (норвежец теряет 100 очков) и Флавио Коболли. К примеру, Хачанову и Рублёву, чтобы подняться на 12-е место и подтянуться к Александру Бублику, который идёт 11-м, необходимо выходить в полуфинал (сложно, однако не невозможно) и рассчитывать на провал Рууда. А в наиболее сложном положении оказался Якуб Меншик, которому предстоит защищать 1000 очков за титул. В официальном рейтинге он 13-й, но вот в лайве чех уже идёт в конце топ-30.

***

Теперь оценим ситуацию в женском рейтинге.

Рейтинг WTA на 16 марта

МестоТеннисисткаСтранаОчкиИзменение места
1Арина СоболенкоБеларусь11 025
2Елена РыбакинаКазахстан7783+1
3Ига ШвёнтекПольша7413-1
4Кори ГауффСША6748
5Джессика ПегулаСША6678
6Аманда АнисимоваСША6180
7Жасмин ПаолиниИталия4232
8Элина СвитолинаУкраина4020+1
9Виктория МбокоКанада3351+1
10Мирра АндрееваРоссия3066-2
11Екатерина АлександроваРоссия2918
12Белинда БенчичШвейцария2803
13Линда НосковаЧехия2801+1
14Каролина МуховаЧехия2668-1
15Наоми ОсакаЯпония2434+1

В первой десятке Елена Рыбакина благодаря выходу в финал Индиан-Уэллса впервые в карьере стала второй ракеткой мира, подвинув Игу Швёнтек. А Мирра Андреева не смогла защитить прошлогодний титул и опустилась на 10-е место, пропустив вперёд Элину Свитолину и Викторию Мбоко.

Соболенко — новая чемпионка Индиан-Уэллса! Арина взяла реванш у Рыбакиной за финал 2023-го
Соболенко — новая чемпионка Индиан-Уэллса! Арина взяла реванш у Рыбакиной за финал 2023-го

На женских «тысячниках» очки распределяются так: титул — 1000 очков, финал — 650, полуфинал — 390, четвертьфинал — 215, четвёртый круг — 120, третий круг — 65, второй круг — 35, первый круг — 10. Титул защищает первая ракетка мира Арина Соболенко, но потеря лидерства ей не грозит — слишком уж велик её отрыв от соперниц. Куда интереснее складывается борьба за второе место между Еленой Рыбакиной и Игой Швёнтек. У казахстанской теннисистки отличные шансы сохранить за собой вторую строчку. В официальном рейтинге она опережает польку на 370 очков, а в лайве разрыв увеличивается до 575 очков, поскольку у Елены сгорает всего 10 очков, а у Иги — 215 за четвертьфинал. То есть Швёнтек должна как минимум выходить в финал и при этом рассчитывать на неудачу Рыбакиной, чтобы вернуть себе второе место. А если Елена сама выйдет в финал, то гарантированно останется второй — даже в случае титула Швёнтек.

Кори Гауфф, у которой сгорает 120 очков, даже теоретически не сможет догнать Рыбакину, да и со Швёнтек ей побороться будет проблематично. С другой стороны, на четвёртое место по итогам Майами американка вполне может рассчитывать: у Джессики Пегулы разом сгорает 650 очков за прошлогодний финал, а Аманда Анисимова сама по себе уступает довольно много — у неё сгорают те же 120 очков, что и у Гауфф.

Дальше в рейтинге наблюдается гигантский разрыв, и больше всего нас интересуют шансы Мирры Андреевой вернуть себе утраченные позиции. Россиянка теряет всего 65 очков — не так и много. Однако реальные шансы побороться в эти две недели у неё есть разве что с Викторией Мбоко, у которой сгорает 35 очков. А вот Элина Свитолина, идущая восьмой, всё-таки слишком далеко (у украинки сгорает 120 очков — не так и много, если учесть её отрыв). В лайв-рейтинге отставание Мирры от Мбоко увеличивается до 315 очков — как видим, даже чтобы отыграть хотя бы одно место, россиянке надо выходить в полуфинал и надеяться на неудачное выступление канадки.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Добавим, что Екатерина Александрова не так много уступает Андреевой, а сгорает у неё всего 10 очков. Но тут вопрос в том, в какой форме находится Екатерина: сейчас у неё образовалась серия из четырёх поражений, которая началась в финале Абу-Даби. Очередная неудача может привести к тому, что Александрова может опуститься ещё на одну-две строчки. Угрозу россиянкам несут Линда Носкова, Белинда Бенчич и (в меньшей степени) Каролина Мухова. Так что актуальные задачи для Андреевой и Александровой — скорее удержать места, на которых они находятся, нежели попытаться прорваться наверх.

Мирра попала в одну половину, Соболенко и Рыбакина — в другую. Жеребьёвка турнира в Майами
Мирра попала в одну половину, Соболенко и Рыбакина — в другую. Жеребьёвка турнира в Майами

Супертурнир в Майами пройдёт с 17 по 29 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android