Медведев метит на девятое место, Мирра может выпасть из топ-10: расклады перед Майами

В минувшие выходные в Индиан-Уэллсе завершился первый супертурнир «Солнечного дубля». На вторую половину марта запланированы соревнования аналогичного статуса в Майами. По итогам Индиан-Уэллса в мужском и женском рейтингах произошли некоторые перестановки. Кроме того, интересно оценить, как всё может измениться классификации ATP и WTA через две недели, то есть уже по итогам Майами. Подробно изучим все расклады.

Рейтинг ATP на 16 марта

Место Теннисист Страна Очки Изменение места 1 Карлос Алькарас Испания 13 550 2 Янник Синнер Италия 11 400 3 Новак Джокович Сербия 5370 4 Александр Зверев Германия 4905 5 Лоренцо Музетти Италия 4365 6 Алекс де Минор Австралия 4185 7 Тейлор Фриц США 4170 8 Феликс Оже-Альяссим Канада 4000 +1 9 Бен Шелтон США 3860 -1 10 Даниил Медведев Россия 3610 +1 11 Александр Бублик Казахстан 3385 -1 12 Каспер Рууд Норвегия 2715 +1 13 Якуб Меншик Чехия 2650 -1 14 Флавио Коболли Италия 2520 +1 15 Карен Хачанов Россия 2410 +1 16 Андрей Рублёв Россия 2400 +1

В первой десятке произошли два изменения: Феликс Оже-Альяссим в борьбе за восьмую строчку обошёл Бена Шелтона, а Даниил Медведев благодаря выходу в финал Индиан-Уэллса вернулся в первую десятку, выбив из неё Александра Бублика. Был шанс у Медведева стать девятым, но для этого в финале необходимо было побеждать Янника Синнера.

Кроме того, по одному месту отыграли Карен Хачанов и Андрей Рублёв, однако произошло это по той причине, что Джек Дрейпер, чемпион Индиан-Уэллса-2025, не смог защитить титул и опустился в середину третьей десятки.

В Майами очки распределяются точно так же, как и в Индиан-Уэллсе: титул — 1000 очков, финал — 650, полуфинал — 400, четвертьфинал — 200, четвёртый круг — 100, третий круг — 50, второй круг — 30, первый круг — 10. Алькарасу по-прежнему никто и ничто не угрожает. Его отрыв от Синнера превышает 2000 очков. У испанца сгорает всего 10 очков за прошлогодний Майами (Карлос тогда сенсационно уступил Давиду Гоффену в первом же матче), у итальянца — вообще ничего (Янник отбывал дисквалификацию).

А вот в борьбе за третью строчку гарантированно произойдёт как минимум одна перестановка. Новак Джокович, единственный топ-теннисист, который в этом году не сыграет в Майами, отказался защищать 650 очков за прошлогодний финал, и это означает, что его автоматически обходит Александр Зверев, у которого сгорает всего 100 очков. Более того, опередить серба могут, например, Лоренцо Музетти и Алекс де Минор, которые тоже теряют по 100 очков. Им обоим надо выходить в финал, чтобы обойти Новака. А вот побороться со Зверевым за третью строчку они смогут разве что в случае провала немца. В теории на топ-3 претендуют даже Феликс Оже-Альяссим и Бен Шелтон, однако им для этого обязательно нужно брать титул и одновременно рассчитывать на быстрый вылет Зверева.

Что касается Даниила Медведева, то у него неплохие перспективы для дальнейшего восхождения. Он теряет всего 10 очков за прошлогодний провал в Майами. И вполне может побороться за девятое место с Тейлором Фрицем, который разом лишается 400 очков за прошлогодний полуфинал. В лайв-рейтинге отставание Медведева от Фрица, занимающего в нём как раз девятую строчку, сокращается до 170 очков. Это можно закрыть выходом в 1/4 финала (при условии провала американца). Побороться с Беном Шелтоном, у которого тоже сгорает всего 10 очков, за восьмое место уже сложнее. Разрыв между ними составляет 250 очков, и, чтобы закрыть его, необходимо выходить как минимум в полуфинал. Теоретический максимум Даниила после Майами — пятая строчка, но это нереалистичный сценарий. Для подобного прорыва россиянин должен брать титул и рассчитывать, что Музетти, де Минор, Оже-Альяссим, Шелтон и Фриц дружно провалятся.

Что касается Карена Хачанова, у которого сгорает 50 очков, и Андрея Рублёва, то их ближайшие конкуренты — Каспер Рууд (норвежец теряет 100 очков) и Флавио Коболли. К примеру, Хачанову и Рублёву, чтобы подняться на 12-е место и подтянуться к Александру Бублику, который идёт 11-м, необходимо выходить в полуфинал (сложно, однако не невозможно) и рассчитывать на провал Рууда. А в наиболее сложном положении оказался Якуб Меншик, которому предстоит защищать 1000 очков за титул. В официальном рейтинге он 13-й, но вот в лайве чех уже идёт в конце топ-30.

Теперь оценим ситуацию в женском рейтинге.

Рейтинг WTA на 16 марта

Место Теннисистка Страна Очки Изменение места 1 Арина Соболенко Беларусь 11 025 2 Елена Рыбакина Казахстан 7783 +1 3 Ига Швёнтек Польша 7413 -1 4 Кори Гауфф США 6748 5 Джессика Пегула США 6678 6 Аманда Анисимова США 6180 7 Жасмин Паолини Италия 4232 8 Элина Свитолина Украина 4020 +1 9 Виктория Мбоко Канада 3351 +1 10 Мирра Андреева Россия 3066 -2 11 Екатерина Александрова Россия 2918 12 Белинда Бенчич Швейцария 2803 13 Линда Носкова Чехия 2801 +1 14 Каролина Мухова Чехия 2668 -1 15 Наоми Осака Япония 2434 +1

В первой десятке Елена Рыбакина благодаря выходу в финал Индиан-Уэллса впервые в карьере стала второй ракеткой мира, подвинув Игу Швёнтек. А Мирра Андреева не смогла защитить прошлогодний титул и опустилась на 10-е место, пропустив вперёд Элину Свитолину и Викторию Мбоко.

На женских «тысячниках» очки распределяются так: титул — 1000 очков, финал — 650, полуфинал — 390, четвертьфинал — 215, четвёртый круг — 120, третий круг — 65, второй круг — 35, первый круг — 10. Титул защищает первая ракетка мира Арина Соболенко, но потеря лидерства ей не грозит — слишком уж велик её отрыв от соперниц. Куда интереснее складывается борьба за второе место между Еленой Рыбакиной и Игой Швёнтек. У казахстанской теннисистки отличные шансы сохранить за собой вторую строчку. В официальном рейтинге она опережает польку на 370 очков, а в лайве разрыв увеличивается до 575 очков, поскольку у Елены сгорает всего 10 очков, а у Иги — 215 за четвертьфинал. То есть Швёнтек должна как минимум выходить в финал и при этом рассчитывать на неудачу Рыбакиной, чтобы вернуть себе второе место. А если Елена сама выйдет в финал, то гарантированно останется второй — даже в случае титула Швёнтек.

Кори Гауфф, у которой сгорает 120 очков, даже теоретически не сможет догнать Рыбакину, да и со Швёнтек ей побороться будет проблематично. С другой стороны, на четвёртое место по итогам Майами американка вполне может рассчитывать: у Джессики Пегулы разом сгорает 650 очков за прошлогодний финал, а Аманда Анисимова сама по себе уступает довольно много — у неё сгорают те же 120 очков, что и у Гауфф.

Дальше в рейтинге наблюдается гигантский разрыв, и больше всего нас интересуют шансы Мирры Андреевой вернуть себе утраченные позиции. Россиянка теряет всего 65 очков — не так и много. Однако реальные шансы побороться в эти две недели у неё есть разве что с Викторией Мбоко, у которой сгорает 35 очков. А вот Элина Свитолина, идущая восьмой, всё-таки слишком далеко (у украинки сгорает 120 очков — не так и много, если учесть её отрыв). В лайв-рейтинге отставание Мирры от Мбоко увеличивается до 315 очков — как видим, даже чтобы отыграть хотя бы одно место, россиянке надо выходить в полуфинал и надеяться на неудачное выступление канадки.

Добавим, что Екатерина Александрова не так много уступает Андреевой, а сгорает у неё всего 10 очков. Но тут вопрос в том, в какой форме находится Екатерина: сейчас у неё образовалась серия из четырёх поражений, которая началась в финале Абу-Даби. Очередная неудача может привести к тому, что Александрова может опуститься ещё на одну-две строчки. Угрозу россиянкам несут Линда Носкова, Белинда Бенчич и (в меньшей степени) Каролина Мухова. Так что актуальные задачи для Андреевой и Александровой — скорее удержать места, на которых они находятся, нежели попытаться прорваться наверх.

Супертурнир в Майами пройдёт с 17 по 29 марта.