Медведев метит на девятое место, Мирра может выпасть из топ-10: расклады перед Майами

В минувшие выходные в Индиан-Уэллсе завершился первый супертурнир «Солнечного дубля». На вторую половину марта запланированы соревнования аналогичного статуса в Майами. По итогам Индиан-Уэллса в мужском и женском рейтингах произошли некоторые перестановки. Кроме того, интересно оценить, как всё может измениться классификации ATP и WTA через две недели, то есть уже по итогам Майами. Подробно изучим все расклады.
Рейтинг ATP на 16 марта
|Место
|Теннисист
|Страна
|Очки
|Изменение места
|1
|Карлос Алькарас
|Испания
|13 550
|2
|Янник Синнер
|Италия
|11 400
|3
|Новак Джокович
|Сербия
|5370
|4
|Александр Зверев
|Германия
|4905
|5
|Лоренцо Музетти
|Италия
|4365
|6
|Алекс де Минор
|Австралия
|4185
|7
|Тейлор Фриц
|США
|4170
|8
|Феликс Оже-Альяссим
|Канада
|4000
|+1
|9
|Бен Шелтон
|США
|3860
|-1
|10
|Даниил Медведев
|Россия
|3610
|+1
|11
|Александр Бублик
|Казахстан
|3385
|-1
|12
|Каспер Рууд
|Норвегия
|2715
|+1
|13
|Якуб Меншик
|Чехия
|2650
|-1
|14
|Флавио Коболли
|Италия
|2520
|+1
|15
|Карен Хачанов
|Россия
|2410
|+1
|16
|Андрей Рублёв
|Россия
|2400
|+1
В первой десятке произошли два изменения: Феликс Оже-Альяссим в борьбе за восьмую строчку обошёл Бена Шелтона, а Даниил Медведев благодаря выходу в финал Индиан-Уэллса вернулся в первую десятку, выбив из неё Александра Бублика. Был шанс у Медведева стать девятым, но для этого в финале необходимо было побеждать Янника Синнера.
Кроме того, по одному месту отыграли Карен Хачанов и Андрей Рублёв, однако произошло это по той причине, что Джек Дрейпер, чемпион Индиан-Уэллса-2025, не смог защитить титул и опустился в середину третьей десятки.
В Майами очки распределяются точно так же, как и в Индиан-Уэллсе: титул — 1000 очков, финал — 650, полуфинал — 400, четвертьфинал — 200, четвёртый круг — 100, третий круг — 50, второй круг — 30, первый круг — 10. Алькарасу по-прежнему никто и ничто не угрожает. Его отрыв от Синнера превышает 2000 очков. У испанца сгорает всего 10 очков за прошлогодний Майами (Карлос тогда сенсационно уступил Давиду Гоффену в первом же матче), у итальянца — вообще ничего (Янник отбывал дисквалификацию).
А вот в борьбе за третью строчку гарантированно произойдёт как минимум одна перестановка. Новак Джокович, единственный топ-теннисист, который в этом году не сыграет в Майами, отказался защищать 650 очков за прошлогодний финал, и это означает, что его автоматически обходит Александр Зверев, у которого сгорает всего 100 очков. Более того, опередить серба могут, например, Лоренцо Музетти и Алекс де Минор, которые тоже теряют по 100 очков. Им обоим надо выходить в финал, чтобы обойти Новака. А вот побороться со Зверевым за третью строчку они смогут разве что в случае провала немца. В теории на топ-3 претендуют даже Феликс Оже-Альяссим и Бен Шелтон, однако им для этого обязательно нужно брать титул и одновременно рассчитывать на быстрый вылет Зверева.
Что касается Даниила Медведева, то у него неплохие перспективы для дальнейшего восхождения. Он теряет всего 10 очков за прошлогодний провал в Майами. И вполне может побороться за девятое место с Тейлором Фрицем, который разом лишается 400 очков за прошлогодний полуфинал. В лайв-рейтинге отставание Медведева от Фрица, занимающего в нём как раз девятую строчку, сокращается до 170 очков. Это можно закрыть выходом в 1/4 финала (при условии провала американца). Побороться с Беном Шелтоном, у которого тоже сгорает всего 10 очков, за восьмое место уже сложнее. Разрыв между ними составляет 250 очков, и, чтобы закрыть его, необходимо выходить как минимум в полуфинал. Теоретический максимум Даниила после Майами — пятая строчка, но это нереалистичный сценарий. Для подобного прорыва россиянин должен брать титул и рассчитывать, что Музетти, де Минор, Оже-Альяссим, Шелтон и Фриц дружно провалятся.
Даниил Медведев
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Что касается Карена Хачанова, у которого сгорает 50 очков, и Андрея Рублёва, то их ближайшие конкуренты — Каспер Рууд (норвежец теряет 100 очков) и Флавио Коболли. К примеру, Хачанову и Рублёву, чтобы подняться на 12-е место и подтянуться к Александру Бублику, который идёт 11-м, необходимо выходить в полуфинал (сложно, однако не невозможно) и рассчитывать на провал Рууда. А в наиболее сложном положении оказался Якуб Меншик, которому предстоит защищать 1000 очков за титул. В официальном рейтинге он 13-й, но вот в лайве чех уже идёт в конце топ-30.
***
Теперь оценим ситуацию в женском рейтинге.
Рейтинг WTA на 16 марта
|Место
|Теннисистка
|Страна
|Очки
|Изменение места
|1
|Арина Соболенко
|Беларусь
|11 025
|2
|Елена Рыбакина
|Казахстан
|7783
|+1
|3
|Ига Швёнтек
|Польша
|7413
|-1
|4
|Кори Гауфф
|США
|6748
|5
|Джессика Пегула
|США
|6678
|6
|Аманда Анисимова
|США
|6180
|7
|Жасмин Паолини
|Италия
|4232
|8
|Элина Свитолина
|Украина
|4020
|+1
|9
|Виктория Мбоко
|Канада
|3351
|+1
|10
|Мирра Андреева
|Россия
|3066
|-2
|11
|Екатерина Александрова
|Россия
|2918
|12
|Белинда Бенчич
|Швейцария
|2803
|13
|Линда Носкова
|Чехия
|2801
|+1
|14
|Каролина Мухова
|Чехия
|2668
|-1
|15
|Наоми Осака
|Япония
|2434
|+1
В первой десятке Елена Рыбакина благодаря выходу в финал Индиан-Уэллса впервые в карьере стала второй ракеткой мира, подвинув Игу Швёнтек. А Мирра Андреева не смогла защитить прошлогодний титул и опустилась на 10-е место, пропустив вперёд Элину Свитолину и Викторию Мбоко.
На женских «тысячниках» очки распределяются так: титул — 1000 очков, финал — 650, полуфинал — 390, четвертьфинал — 215, четвёртый круг — 120, третий круг — 65, второй круг — 35, первый круг — 10. Титул защищает первая ракетка мира Арина Соболенко, но потеря лидерства ей не грозит — слишком уж велик её отрыв от соперниц. Куда интереснее складывается борьба за второе место между Еленой Рыбакиной и Игой Швёнтек. У казахстанской теннисистки отличные шансы сохранить за собой вторую строчку. В официальном рейтинге она опережает польку на 370 очков, а в лайве разрыв увеличивается до 575 очков, поскольку у Елены сгорает всего 10 очков, а у Иги — 215 за четвертьфинал. То есть Швёнтек должна как минимум выходить в финал и при этом рассчитывать на неудачу Рыбакиной, чтобы вернуть себе второе место. А если Елена сама выйдет в финал, то гарантированно останется второй — даже в случае титула Швёнтек.
Кори Гауфф, у которой сгорает 120 очков, даже теоретически не сможет догнать Рыбакину, да и со Швёнтек ей побороться будет проблематично. С другой стороны, на четвёртое место по итогам Майами американка вполне может рассчитывать: у Джессики Пегулы разом сгорает 650 очков за прошлогодний финал, а Аманда Анисимова сама по себе уступает довольно много — у неё сгорают те же 120 очков, что и у Гауфф.
Дальше в рейтинге наблюдается гигантский разрыв, и больше всего нас интересуют шансы Мирры Андреевой вернуть себе утраченные позиции. Россиянка теряет всего 65 очков — не так и много. Однако реальные шансы побороться в эти две недели у неё есть разве что с Викторией Мбоко, у которой сгорает 35 очков. А вот Элина Свитолина, идущая восьмой, всё-таки слишком далеко (у украинки сгорает 120 очков — не так и много, если учесть её отрыв). В лайв-рейтинге отставание Мирры от Мбоко увеличивается до 315 очков — как видим, даже чтобы отыграть хотя бы одно место, россиянке надо выходить в полуфинал и надеяться на неудачное выступление канадки.
Мирра Андреева
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
Добавим, что Екатерина Александрова не так много уступает Андреевой, а сгорает у неё всего 10 очков. Но тут вопрос в том, в какой форме находится Екатерина: сейчас у неё образовалась серия из четырёх поражений, которая началась в финале Абу-Даби. Очередная неудача может привести к тому, что Александрова может опуститься ещё на одну-две строчки. Угрозу россиянкам несут Линда Носкова, Белинда Бенчич и (в меньшей степени) Каролина Мухова. Так что актуальные задачи для Андреевой и Александровой — скорее удержать места, на которых они находятся, нежели попытаться прорваться наверх.
Супертурнир в Майами пройдёт с 17 по 29 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».