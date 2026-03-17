Медведев и Алькарас нашли чудо-средство от судорог. И это простой огуречный рассол

Карлос стал обладателем карьерного «Шлема» во многом благодаря тому, что у него была бутылка с данным напитком в полуфинале AO-2026.

Теннисисты во время игры на корте очень часто сталкиваются с судорогами. Последний самый яркий пример – первая ракетка мира Карлос Алькарас в полуфинале Australian Open с Александром Зверевым едва не упустил шанс завоевать карьерный «Шлем» из-за данной проблемы с ногами.

Алькарасу повезло, что судороги начали мучить его после лидерства 2:0 по сетам. Следующие две партии он отдал, играя не в полную силу, а решающий пятый сет забрал, когда спазмы в значительной степени прошли. Помогло в этом Карлосу знакомое многим средство – огуречный рассол.

После судорог теннисистам формально запрещается брать медицинский перерыв. Есть два варианта – сниматься с матча или ждать, когда дискомфорт в ногах пройдёт, отдавая геймы в том числе на своей подаче. Последняя опция может длиться неопределённое время, но частично решению проблемы с судорогами способствует огуречный рассол.

Карлос Алькарас в Мельбурне не впервые столкнулся с судорогами. Он вылетел в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 с Новаком Джоковичем (3:6, 7:5, 1:6, 1:6), начав испытывать проблемы по ходу третьего сета. Вскоре Карлос провёл консультации с медиками и узнал, что огуречный рассол способен частично помочь при возникновении внезапного дискомфорта.

Уже через месяц Карлос одолел Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:3) в крайне напряжённом финале Уимблдона, длившемся 4 часа 46 минут. Зрители заметили крохотную бутылочку, из которой Алькарас пил какую-то жидкость в течение матча. Это был простой огуречный рассол, как позже признался испанец. Он же находился у Карлоса под рукой во время вышеупомянутой игры со Зверевым (6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5) в полуфинале AO-2026. Без преодоления судорог в этой встрече 22-летний испанец не смог бы в принципе сыграть в финале с Новаком Джоковичем и после победы над сербом стать самым молодым обладателем карьерного «Шлема» в истории.

Кислая жидкость в маринованных огурцах представляет собой концентрированный источник электролитов, содержащий натрий и калий. Было установлено, что она снимает судороги на 40% быстрее, чем питьевая вода. Эта жидкость нарушает нейронную передачу сигналов, вызывая рефлекс во рту, который влияет на мышечные судороги. При идеальном раскладе дискомфорт может пройти практически мгновенно, но в любом случае с рассолом шансы снять спазмы достаточно быстро точно выше, чем без него.

Конечно, Алькарас – не единственный теннисист, знающий о свойствах данного продукта. Француз Корентен Муте был неприятно удивлён отсутствием огуречного рассола у физиотерапевтов во время матча первого круга US Open — 2023 с Энди Марреем.

«Ну как же так?! Вам за что вообще платят? В Цинциннати был рассол, в Майами – тоже, а на турнире «Большого шлема» его у вас нет!» – сокрушался Муте.

Муте со второго сета играл с дискомфортом. Он брал некоторые геймы, но всё равно не смог помешать Маррею закрыть матч со счётом 6:2, 7:5, 6:3. Для двукратного чемпиона Олимпиады Энди это была 200-я и последняя победа в карьере на турнирах «Большого шлема» — в следующем круге легендарный британец уступил Григору Димитрову, а на мэйджорах в сезоне-2024 вылетал в первом круге и завершил карьеру после Олимпийских игр в Париже. Муте «выпала честь» стать «последней жертвой» Маррея на ТБШ, но Энди вполне мог не добраться до красивой отметки в 200 побед, если бы у врачей нашёлся огуречный рассол для Корентена.

В начале сезона-2023 испанская теннисистка Паула Бадоса играла с британкой Хэрриет Дарт на United Cup. Матч продолжался больше трёх часов и закончился победой Бадосы со счётом 6:7, 7:6, 6:1. У Паулы во второй партии начались судороги в левой ноге. Казалось, что снятие остаётся единственным вариантом, особенно с учётом проигранного первого сета. Но физиотерапевт посоветовал Бадосе выпить бутылочку рассола. Это был тот самый случай, когда судороги прошли очень быстро, Паула дожала соперницу на тай-брейке второго сета и разгромила в решающей партии, начав пробивать с форхенда на 10 км/ч сильнее обычного.

«Я провёл несколько исследований и обнаружил, что несколько глотков этого напитка действительно могут облегчить интенсивность спазмов. Люди могут предположить, что спортсмены пьют рассол только для повышения уровня электролитов, но это не так – на самом деле эффект обусловлен кислотой в рассоле, вызывающей нервный рефлекс в горле. Поэтому действие происходит ещё до того, как напиток попадает в желудок. Когда кислота соприкасается с задней стенкой глотки, то действует на расположенный там нервный рецептор. Он передаёт информацию в спинной мозг, где возникает судорога, и происходит блокировка спазма», — отмечал доктор Эллиот Таппер, специалист по печени в программе гепатологии Мичиганского университета.

Почти 70% пациентов, которые во время исследования Таппера пили огуречный рассол в начале приступа судорог, сообщили, что спазмы быстро прекратились, чего не скажешь про употребление обычной воды, где аналогичный показатель составил всего 30%.

Доктор спортивной медицины в Больнице специальной хирургии в Нью-Йорке Джордан Метцл в процессе своих исследований заключил, что рассол с высоким содержанием натрия полезен для людей, занимающихся спортом, особенно в жаркую и влажную погоду.

«Как-то мы играли в Австралии при ужасной жаре, и у меня стало сводить ноги на тренировке. Тренер посоветовал рассол – сказал, что его пьют легкоатлеты и он помогает. Мне тоже помог – теперь я всегда вожу с собой бутылочку рассола», — согласился с врачом американский теннисист Фрэнсис Тиафо.

Российский теннисист Даниил Медведев тоже активно применяет огуречный рассол. В полуфинале «пятисотника» в Барселоне-2019 с Кеем Нисикори (6:4, 3:6, 7:5) у Даниила не нашлось данного средства. Он проявил смекалку — попросил принести ему соль, бросил щепотку в рот, запил водой и выиграл решающий сет на фоне дискомфорта.

В начале 2020-х Медведев отчасти перешёл на энергетические напитки из-за более приятного вкуса, однако традиционное средство всегда держал при себе. Среди прочего огуречный рассол помог Даниилу дожать венгра Фабиана Марожана (6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3) в третьем круге Australian Open – 2026 после отставания 0:2 по партиям.

«При счёте 5:3 в пятом сете выпил немного рассола. Не хотел, чтобы начались судороги. Со мной такое бывало, так что решил подготовиться», — сказал Медведев после матча.

Рассолы отличаются друг от друга по составу, поэтому теннисистам вместе с командой врачей лучше разрабатывать рецепты под себя лично. Кому-то может больше подходить рассол с содержанием уксуса, а кому-то – без уксуса. Основная причина, по которой огуречный рассол полезен для спортсменов (его активно применяют не только теннисисты, но и хоккеисты, футболисты, легкоатлеты и другие), – содержание натрия. Этот минерал играет ключевую роль в балансе жидкостей в организме и правильном функционировании нервной системы. При интенсивных нагрузках и сильном потоотделении уровень натрия в организме снижается, что рискует привести к судорогам. Лучше иметь при себе рассол, если ты хочешь преодолеть их побыстрее во время матча.

«Рассол содержит натрий, калий и уксус и особенно незаменим при занятиях спортом в жаркой и влажной среде. Наши исследования показывают, что при попадании рассола в организм центральная нервная система настолько шокируется, что у спортсменов прекращаются спазмы. Кроме того, рассол возмещает потерю жидкости в несколько раз быстрее питьевой воды», – заявил Майур Ранчордас, профессор университета Шеффилда.

Огуречный рассол противопоказан гипертоникам, но такие люди в профессиональном спорте не встречаются. Ещё его не рекомендуется пить диабетикам. В теннисе от данного заболевания страдает Александр Зверев. Для него лучшим вариантом являются напитки с точно известным электролитным составом – так называемые изотоники или гипотоники, которые продаются в готовом виде или в виде порошка для приготовления смеси.

Более приятной опцией для тех, кто не любит вкус солёности, может стать сладкий спортивный напиток. Однако уникальность огуречного рассола заключается в том, что он способен нарушить сигнал о мышечной судороге, посылаемый в мозг. Это гораздо более быстрый способ облегчить или устранить судороги, чем приём электролитов, которые нужно довольно долго переваривать и усваивать.