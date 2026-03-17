Путь Даниила Медведева на Мастерсе в Майами-2026: сетки, расклады, соперники Рублёв, Синнер, Алькарас, Тьен, Музетти, Зверев

Медведев может сыграть со скандальным французом в 4-м круге: путь Даниила по сетке Майами
Маргарита Сальникова
Путь Даниила Медведева по сетке Майами
Комментарии
Если россиянин пройдёт Уго Умбера, то потом не исключена новая встреча с Лёнером Тьеном.

В Майами прошла жеребьёвка второго в сезоне турнира ATP-1000. На этом «Мастерсе» выступят три наших спортсмена — Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев. В предыдущем сезоне лидер российского тенниса неожиданно проиграл во втором круге флоридского соревнования испанцу Хауме Мунару. А как получится в этом году? Предлагаем изучить сетку Даниила Медведева.

Материалы по теме
Медведев идёт на Синнера в полуфинале и на Алькараса в финале: жеребьёвка мужского Майами

Перед началом Майами чемпион US Open — 2021 превосходно выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, одолев по ходу турнира первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Даниил в итоге дошёл до финала, где на двух тай-брейках уступил четырёхкратному победителю ТБШ Яннику Синнеру.

На флоридском соревновании Медведев получил девятый номер посева, что является лучшим результатом среди остальных российских теннисистов. Благодаря попаданию в число высокорейтинговых спортсменов Даниил минует первый круг и начнёт выступление на турнире только со второго.

Даниил Медведев

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Второй круг

Александр Ковачевич (США)

Турнир в Майами может начаться для Даниила Медведева матчем с 27-летним Александром Ковачевичем. Хозяин кортов сейчас является 92-й ракеткой мира, причём в январе этого года он занимал 54-ю строчку. В активе у теннисиста нет ни одного титула на уровне тура, однако он доходил до двух финалов турниров ATP-250.

Прошлогодний розыгрыш Майами получился для спортсмена неудачным: он завершил борьбу в одиночном разряде уже в первом круге, уступив Миомиру Кецмановичу. Счёт личных встреч между Ковачевичем и Медведевым — 1-0. То единственное пока противостояние в первом круге Уимблдона-2024 Даниил без каких-либо проблем выиграл у Александра (6:3, 6:4, 6:2). Если учитывать все вводные, этот поединок выглядит для россиянина формальностью на пути к следующему кругу.

Рэи Сакамото (Япония)

Ещё одним соперником лидера российского тенниса во втором круге может стать обладатель уайлд-кард 19-летний Рэи Сакамото. В данный момент юный японец располагается на 164-й строчке в рейтинге, а его лучший результат — 157-я позиция. На уровне тура тинейджер сыграл всего лишь четыре матча, причём не одержал победу ни в одном из них.

Дебют теннисиста на профессиональных турнирах случился в 2025 году и пришёлся как раз на Майами. Спортсмен тогда зачехлил ракетку в первом круге «Мастерса», потерпев поражение от Александра Мюллера. С Медведевым Сакамото ещё не пересекался на корте, однако, если Рэи всё же удастся преодолеть стартовый барьер, победитель в их возможном матче с Даниилом определён заранее.

Третий круг

Франсиско Серундоло (Аргентина)

За выход в четвёртый круг Майами Даниил может побороться с 27-летним Франсиско Серундоло. Лучшее место аргентинца в мировой классификации — 18-е, сейчас он очень близок к своему рекорду и занимает 19-ю строчку. За всю карьеру спортсмен завоевал четыре титула, один из которых он выиграл в этом сезоне на домашнем турнире в Буэнос-Айресе.

Материалы по теме
«Нужно гнуть свою игру». Одолеет ли Рублёв на АО аргентинца, которому уступал три раза?

В Майами-2025 теннисист неожиданно добрался до 1/4 финала, обыграв по ходу турнира француза Александра Мюллера, американца Томми Пола и норвежца Каспера Рууда. С Серундоло Медведев ещё ни разу не сражался, но возможный поединок с Франсиско вряд ли доставит проблемы Даниилу.

Валентен Руае (Франция)

А ещё Даниилу в третьем круге флоридского соревнования может достаться 24-летний Валентен Руае. Сейчас француз находится на 69-й позиции рейтинга ATP, при этом свой рекорд он установил в феврале этого года, дойдя до 54-й строчки. В активе теннисиста нет ни одного трофея, но он боролся в финале турнира ATP-250 — Ханчжоу-2025.

До этого спортсмен не играл в Майами, так что текущий розыгрыш соревнования будет дебютным для него. Валентен также ни разу не противостоял Даниилу в каких-либо матчах, однако разница в классе слишком очевидна, так что Руае не должен стать преградой для лидера российского тенниса.

Материалы по теме
Медведев метит на девятое место, Мирра может выпасть из топ-10: расклады перед Майами

Четвёртый круг

Бен Шелтон (США)

Серьёзные соперники для Даниила Медведева начинаются с четвёртого круга: на этой стадии он может сразиться с 23-летним Беном Шелтоном. В мировой классификации американец располагается на девятом месте, а его лучший результат — пятое место, которого он достиг в ноябре 2025 года. В коллекции у спортсмена четыре титула, включая свежий трофей из Далласа-2026 и «Мастерс» в Торонто-2025.

На прошлогоднем турнире в Майами теннисист сенсационно зачехлил ракетку уже во втором круге, проиграв 182-й ракетке мира Коулману Вону. На уровне регулярных турниров Шелтон не встречался с Медведевым, однако они сражались на Кубке Лэйвера — 2024, и тогда победу праздновал Бен — 6:7 (6:8), 7:5, [10:7].

Материалы по теме
«Принесу полотенца». Дочь Родмана смешно отреагировала на титул бойфренда — топ-теннисиста

Уго Умбер (Франция)

Кроме Бена Шелтона, соперником лидера российского тенниса в 1/8 финала может стать 27-летний Уго Умбер. Сейчас француз занимает 34-е место в рейтинге ATP, при этом в 2024 году он был на 13-й строчке. В активе у теннисиста семь трофеев, два из которых «пятисотники» — Галле-2021 и Дубай-2024.

Предыдущий розыгрыш Майами сложился неудачно для спортсмена: в одиночном разряде он уступил во втором круге бразильцу Жоао Фонсеке. По счёту личных встреч с Медведевым у Умбера большое преимущество — 4-1. Последний их матч прошёл не так давно в Роттердаме, где француз выбил россиянина из сетки в первом же круге (7:6 (7:4), 3:6, 6:3). А единственную победу Даниил одержал над соперником в 1/4 финала Пекина-2023 (6:4, 3:6, 6:1).

Уго Умбер

Фото: Mark Brake/Getty Images

1/4 финала

Александр Зверев (Германия)

Относительно комфортным соперником для Медведева в 1/4 финала флоридского «Мастерса» кажется 28-летний Александр Зверев. Соревнование в Майами-2025 завершилось для представителя Германии в четвёртом круге после поражения от француза Артюра Фиса. По очным противостояниям со Зверевым Медведев лидирует с довольно большим отрывом — 14-8, однако последняя их встреча в 1/4 финала Парижа-2025 осталась за Александром — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5).

В том сражении россиянин заработал два матчбола, но не смог их реализовать и потерял возможность попасть на Итоговый турнир ATP. Кроме того, представитель Германии прервал тогда серию из пяти поражений от нашего теннисиста. Исход нового поединка спортсменов предсказать будет трудно, и всё же шансов больше у Медведева. Наверняка выход в четвертьфинал «Мастерса» должен придать Даниилу прилив сил и энергии в матче с Александром.

Материалы по теме
Зверев дико отстал от Алькараса и Синнера в рейтинге. По очкам он ближе к 2189-й ракетке

Лёнер Тьен (США)

Медведев также может сразиться на стадии 1/4 финала Майами с 20-летним Лёнером Тьеном. В мировой классификации американец сейчас находится на наивысшем для себя 21-м месте. На уровне тура у спортсмена пока один титул — на турнире ATP-250 в Метце-2025.

Год назад теннисист проиграл в Майами уже в первом круге, уступив такому же талантливому тинейджеру Жоао Фонсеке. История личных встреч с Медведевым складывается пока в пользу Тьена — 3-1. В этом сезоне Лёнер выбил Даниила из сетки Australian Open, обыграв его в четвёртом круге с «баранкой» (6:4, 6:0, 6:3). Россиянин оказывался сильнее соперника всего один раз — в 1/8 финала Шанхая-2025 (7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4). Лёгкий матч с американцем точно не стоит ждать, так что нашему теннисисту потребуется собрать все силы для победы.

Материалы по теме
Медведев с «баранкой» проиграл Тьену! Ни сета Даниил не взял в 4-м круге Australian Open

1/2 финала

Янник Синнер (Италия)

Большие сложности у Медведева могут возникнуть на стадии 1/2 финала, если ему достанется 24-летний Янник Синнер. В прошлом году итальянец не принимал участия в турнире из-за дисквалификации, однако он является чемпионом флоридского «Мастерса» 2024 года. По счёту очных встреч с Медведевым у Синнера небольшое преимущество — 9-7, но отметим, что Янник побеждал Даниила в 9 из 10 их последних матчей!

Материалы по теме
Медведев дал бой Синнеру, но проиграл. Янник — новый чемпион Индиан-Уэллса

16-я по счёту битва спортсменов прошла в недавнем финале Индиан-Уэллса, где итальянец одолел россиянина на двух тай-брейках (7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Последний раз Медведев оказывался сильнее Синнера в 1/4 финала Уимблдона-2024 (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3). Однако нельзя сказать, что Янник на данный момент – непобедимый соперник для Даниила, ведь лидер российского тенниса буквально пару дней назад прервал серию из четырёх поражений от Карлоса Алькараса.

Андрей Рублёв (Россия)

А ещё на стадии 1/2 финала Даниил может побороться с соотечественником Андреем Рублёвым. На прошлогоднем турнире в Майами Андрей сенсационно зачехлил ракетку во втором круге, уступив бельгийцу Зизу Бергсу. В личных встречах с 28-летним Рублёвым у Медведева неоспоримое лидерство — 7-2, хотя последняя их встреча прошла почти три года назад, что не может не печалить болельщиков отечественного тенниса. Было бы здорово насладиться российским дерби в битве за путёвку в решающий матч флоридского «Мастерса».

Даниил Медведев и Андрей Рублёв

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Финал

Карлос Алькарас (Испания)

В финале Майами Медведева может ждать лидер рейтинга Карлос Алькарас. Семикратный чемпион ТБШ в прошлогоднем розыгрыше флоридского соревнования неожиданно покинул турнир уже на стадии второго круга, уступив бельгийцу Давиду Гоффену. Счёт личных встреч между 22-летним испанцем и россиянином — 6-3, но последнее их сражение в 1/2 финала Индиан-Уэллса осталось за Даниилом (6:3, 7:6 (7:3). Наверняка у Медведева в голове ещё свежи воспоминания от победы над Алькарасом, что, несомненно, поможет ему в сражении за трофей.

Материалы по теме
«Он вернулся! Гроссмейстер, магия!» Реакция на победу Медведева над первой ракеткой мира

Лоренцо Музетти (Италия)

На фоне Карлоса Алькараса битва с 24-летним Лоренцо Музетти за трофей Майами кажется не худшим вариантом. В прошлом году итальянец дошёл до четвёртого круга, где его обыграл Новак Джокович. В личных встречах с бронзовым призёром ОИ-2024 у Медведева небольшое преимущество — 2-1. Однако последний матч между спортсменами состоялся в четвёртом круге Рима-2025, где победу праздновал Музетти (7:5, 6:4). Тем не менее в их потенциальном сражении россиянин выглядит фаворитом, ведь Даниил вряд ли дрогнет перед таким соперником, когда на кону будет крупный титул.

ATP-1000. Майами. Турнирная сетка

Мужской турнир в Майами пройдёт с 18 по 29 марта. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

