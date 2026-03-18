Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Майами-2026, призовые: повышение выплат, сколько заработают за титул, финал, победы Медведева, Давыденко, Кузнецовой

Чемпион Майами-2026 получит больше $ 1 млн. Но рекорд Медведева всё равно недостижим
Александр Насонов
Чемпион Майами-2026 получит более $ 1 млн
Комментарии
В отличие от Индиан-Уэллса, на втором соревновании «Солнечного дубля» не стали снижать выплаты.

Приезжая на соревнования, теннисисты и теннисистки сражаются не только за очки и титулы, но и за призовые. Как правило, больше всего можно заработать на турнирах «Большого шлема», а также на Итоговых чемпионатах ATP и WTA. Однако и «Мастерсы»/«тысячники» предлагают участникам достойное вознаграждение. Посмотрим, сколько в этот раз заработают игроки на супертурнире в Майами.

Мужчины и женщины получат равные призовые. Чемпионы в одиночных разрядах заработают по $ 1 151 380 – это на 2,4% больше, чем в 2025-м. Схожую прибавку в процентах ощутят и все остальные участники, в том числе и представители парных разрядов. Вот как изменились выплаты одиночникам в Майами по сравнению с сезоном-2025.

Призовые в Майами-2026 ($), одиночный разряд

20252026Изменение, в %
Титул$ 1 124 380$ 1 151 3802,40%
Финал$ 597 890$ 612 3402,42%
1/2 финала$ 332 160$ 340 1902,42%
1/4 финала$ 189 075$ 193 6452,42%
Четвёртый круг$ 103 225$ 105 7202,42%
Третий круг$ 60 440$ 61 8652,36%
Второй круг$ 35 260$ 36 1102,41%
Первый круг$ 23 760$ 24 3352,42%
Q2$ 13 795$ 14 1302,43%
Q1$ 7155$ 73302,45%

А вот какое повышение ожидает представителей парного разряда.

Призовые в Майами-2026 ($), парный разряд (на двоих)

20252026Изменение, в %
Титул$ 457 150$ 468 2002,4%
Финал$ 242 020$ 247 8702,4%
1/2 финала$ 129 970$ 133 1102,4%
1/4 финала$ 65 000$ 66 5702,4%
Второй круг$ 34 850$ 35 7002,4%
Первый круг$ 19 050$ 19 5102,4%

Интересно, что в этом сезоне призовые в Майами полностью совпадают с теми, что были в Индиан-Уэллсе. Однако в 2025 году было иначе. В этот раз, напомним, в Индиан-Уэллсе пошли на снижение призового фонда. Все мужчины-одиночники, добравшиеся до соответствующих стадий, заработали меньше, а женщины получили больше, но только те, кто сумел выйти в третий круг. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Призовой фонд Индиан-Уэллса урезали впервые за 23 года. А женщин и мужчин снова уравняли
Общий призовой фонд в Майами в этом году составил $ 18 831 450 — исторический рекорд. Больше могло быть только в сезоне-2020, когда было заявлено почти $ 19,5 млн призовых, однако турнир не состоялся из-за пандемии, так что его показатели не учитываем.

Общий призовой фонд турнира в Майами за последние 10 лет

СезонОбщий призовой фонд
2026$ 18 831 450
2025$ 17 927 400
2024$ 17 991 110
2023$ 17 600 000
2022$ 17 168 110
2021$ 6 687 570
2020*$ 19 471 370
2019$ 16 718 910
2018$ 15 944 706
2017$ 13 986 900
2016$ 12 269 210

* Турнир не состоялся

Сколько зарабатывали российские чемпионы Майами?

Наши соотечественники трижды выигрывали этот турнир в одиночном разряде. Первой в этом списке значится Светлана Кузнецова. В 2006 году в финале Кузнецова обыграла Марию Шарапову и заработала $ 533 350. Ещё два титула на счету мужчин. В 2008 году трофей над головой поднял Николай Давыденко, победивший в финале Рафаэля Надаля.

Призовые Давыденко за тот турнир составили $ 590 тыс. А в титульном матче в 2023 году Даниил Медведев обыграл Янника Синнера. За это Медведев заработал $ 1 262 220 — в два с лишним раза больше, чем Давыденко за 15 лет до этого! Женский титул в 2023-м завоевала Петра Квитова.

Как видим, даже чемпионы-2026 заработают меньше, чем Медведев три года назад, несмотря на рекордный призовой фонд. А всё потому, что как раз в 2024-м, на следующий сезон после триумфа Даниила, принцип распределения выплат изменился: их уменьшили для чемпиона, финалиста и полуфиналистов, зато добавили всем остальным.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android