Чемпион Майами-2026 получит больше $ 1 млн. Но рекорд Медведева всё равно недостижим

Приезжая на соревнования, теннисисты и теннисистки сражаются не только за очки и титулы, но и за призовые. Как правило, больше всего можно заработать на турнирах «Большого шлема», а также на Итоговых чемпионатах ATP и WTA. Однако и «Мастерсы»/«тысячники» предлагают участникам достойное вознаграждение. Посмотрим, сколько в этот раз заработают игроки на супертурнире в Майами.

Мужчины и женщины получат равные призовые. Чемпионы в одиночных разрядах заработают по $ 1 151 380 – это на 2,4% больше, чем в 2025-м. Схожую прибавку в процентах ощутят и все остальные участники, в том числе и представители парных разрядов. Вот как изменились выплаты одиночникам в Майами по сравнению с сезоном-2025.

Призовые в Майами-2026 ($), одиночный разряд

2025 2026 Изменение, в % Титул $ 1 124 380 $ 1 151 380 2,40% Финал $ 597 890 $ 612 340 2,42% 1/2 финала $ 332 160 $ 340 190 2,42% 1/4 финала $ 189 075 $ 193 645 2,42% Четвёртый круг $ 103 225 $ 105 720 2,42% Третий круг $ 60 440 $ 61 865 2,36% Второй круг $ 35 260 $ 36 110 2,41% Первый круг $ 23 760 $ 24 335 2,42% Q2 $ 13 795 $ 14 130 2,43% Q1 $ 7155 $ 7330 2,45%

А вот какое повышение ожидает представителей парного разряда.

Призовые в Майами-2026 ($), парный разряд (на двоих)

2025 2026 Изменение, в % Титул $ 457 150 $ 468 200 2,4% Финал $ 242 020 $ 247 870 2,4% 1/2 финала $ 129 970 $ 133 110 2,4% 1/4 финала $ 65 000 $ 66 570 2,4% Второй круг $ 34 850 $ 35 700 2,4% Первый круг $ 19 050 $ 19 510 2,4%

Интересно, что в этом сезоне призовые в Майами полностью совпадают с теми, что были в Индиан-Уэллсе. Однако в 2025 году было иначе. В этот раз, напомним, в Индиан-Уэллсе пошли на снижение призового фонда. Все мужчины-одиночники, добравшиеся до соответствующих стадий, заработали меньше, а женщины получили больше, но только те, кто сумел выйти в третий круг. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Общий призовой фонд в Майами в этом году составил $ 18 831 450 — исторический рекорд. Больше могло быть только в сезоне-2020, когда было заявлено почти $ 19,5 млн призовых, однако турнир не состоялся из-за пандемии, так что его показатели не учитываем.

Общий призовой фонд турнира в Майами за последние 10 лет

Сезон Общий призовой фонд 2026 $ 18 831 450 2025 $ 17 927 400 2024 $ 17 991 110 2023 $ 17 600 000 2022 $ 17 168 110 2021 $ 6 687 570 2020* $ 19 471 370 2019 $ 16 718 910 2018 $ 15 944 706 2017 $ 13 986 900 2016 $ 12 269 210

* Турнир не состоялся

Сколько зарабатывали российские чемпионы Майами?

Наши соотечественники трижды выигрывали этот турнир в одиночном разряде. Первой в этом списке значится Светлана Кузнецова. В 2006 году в финале Кузнецова обыграла Марию Шарапову и заработала $ 533 350. Ещё два титула на счету мужчин. В 2008 году трофей над головой поднял Николай Давыденко, победивший в финале Рафаэля Надаля.

Призовые Давыденко за тот турнир составили $ 590 тыс. А в титульном матче в 2023 году Даниил Медведев обыграл Янника Синнера. За это Медведев заработал $ 1 262 220 — в два с лишним раза больше, чем Давыденко за 15 лет до этого! Женский титул в 2023-м завоевала Петра Квитова.

Как видим, даже чемпионы-2026 заработают меньше, чем Медведев три года назад, несмотря на рекордный призовой фонд. А всё потому, что как раз в 2024-м, на следующий сезон после триумфа Даниила, принцип распределения выплат изменился: их уменьшили для чемпиона, финалиста и полуфиналистов, зато добавили всем остальным.