Чемпион Майами-2026 получит больше $ 1 млн. Но рекорд Медведева всё равно недостижим

Приезжая на соревнования, теннисисты и теннисистки сражаются не только за очки и титулы, но и за призовые. Как правило, больше всего можно заработать на турнирах «Большого шлема», а также на Итоговых чемпионатах ATP и WTA. Однако и «Мастерсы»/«тысячники» предлагают участникам достойное вознаграждение. Посмотрим, сколько в этот раз заработают игроки на супертурнире в Майами.
Мужчины и женщины получат равные призовые. Чемпионы в одиночных разрядах заработают по $ 1 151 380 – это на 2,4% больше, чем в 2025-м. Схожую прибавку в процентах ощутят и все остальные участники, в том числе и представители парных разрядов. Вот как изменились выплаты одиночникам в Майами по сравнению с сезоном-2025.
Призовые в Майами-2026 ($), одиночный разряд
|2025
|2026
|Изменение, в %
|Титул
|$ 1 124 380
|$ 1 151 380
|2,40%
|Финал
|$ 597 890
|$ 612 340
|2,42%
|1/2 финала
|$ 332 160
|$ 340 190
|2,42%
|1/4 финала
|$ 189 075
|$ 193 645
|2,42%
|Четвёртый круг
|$ 103 225
|$ 105 720
|2,42%
|Третий круг
|$ 60 440
|$ 61 865
|2,36%
|Второй круг
|$ 35 260
|$ 36 110
|2,41%
|Первый круг
|$ 23 760
|$ 24 335
|2,42%
|Q2
|$ 13 795
|$ 14 130
|2,43%
|Q1
|$ 7155
|$ 7330
|2,45%
А вот какое повышение ожидает представителей парного разряда.
Призовые в Майами-2026 ($), парный разряд (на двоих)
|2025
|2026
|Изменение, в %
|Титул
|$ 457 150
|$ 468 200
|2,4%
|Финал
|$ 242 020
|$ 247 870
|2,4%
|1/2 финала
|$ 129 970
|$ 133 110
|2,4%
|1/4 финала
|$ 65 000
|$ 66 570
|2,4%
|Второй круг
|$ 34 850
|$ 35 700
|2,4%
|Первый круг
|$ 19 050
|$ 19 510
|2,4%
Интересно, что в этом сезоне призовые в Майами полностью совпадают с теми, что были в Индиан-Уэллсе. Однако в 2025 году было иначе. В этот раз, напомним, в Индиан-Уэллсе пошли на снижение призового фонда. Все мужчины-одиночники, добравшиеся до соответствующих стадий, заработали меньше, а женщины получили больше, но только те, кто сумел выйти в третий круг. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.
Общий призовой фонд в Майами в этом году составил $ 18 831 450 — исторический рекорд. Больше могло быть только в сезоне-2020, когда было заявлено почти $ 19,5 млн призовых, однако турнир не состоялся из-за пандемии, так что его показатели не учитываем.
Общий призовой фонд турнира в Майами за последние 10 лет
|Сезон
|Общий призовой фонд
|2026
|$ 18 831 450
|2025
|$ 17 927 400
|2024
|$ 17 991 110
|2023
|$ 17 600 000
|2022
|$ 17 168 110
|2021
|$ 6 687 570
|2020*
|$ 19 471 370
|2019
|$ 16 718 910
|2018
|$ 15 944 706
|2017
|$ 13 986 900
|2016
|$ 12 269 210
* Турнир не состоялся
Сколько зарабатывали российские чемпионы Майами?
Наши соотечественники трижды выигрывали этот турнир в одиночном разряде. Первой в этом списке значится Светлана Кузнецова. В 2006 году в финале Кузнецова обыграла Марию Шарапову и заработала $ 533 350. Ещё два титула на счету мужчин. В 2008 году трофей над головой поднял Николай Давыденко, победивший в финале Рафаэля Надаля.
Призовые Давыденко за тот турнир составили $ 590 тыс. А в титульном матче в 2023 году Даниил Медведев обыграл Янника Синнера. За это Медведев заработал $ 1 262 220 — в два с лишним раза больше, чем Давыденко за 15 лет до этого! Женский титул в 2023-м завоевала Петра Квитова.
Как видим, даже чемпионы-2026 заработают меньше, чем Медведев три года назад, несмотря на рекордный призовой фонд. А всё потому, что как раз в 2024-м, на следующий сезон после триумфа Даниила, принцип распределения выплат изменился: их уменьшили для чемпиона, финалиста и полуфиналистов, зато добавили всем остальным.