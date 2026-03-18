Даниил Медведев прибыл из Индиан-Уэллса в Майами без багажа – его потеряли во время перелёта до Флориды, теннисист подал жалобу

Новые приключения Медведева. Он прилетел в Майами без багажа и пожаловался на авиакомпанию
Михаил Георгиев
Предыдущее проблемное путешествие из Дубая в Индиан-Уэллс не помешало Даниилу показать хороший результат. Как будет на этот раз?

Первая ракетка России Даниил Медведев успешно выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Даниил добрался до решающего матча, где проиграл Яннику Синнеру – 6:7, 6:7, а перед этим выбил действующего чемпиона турнира Джека Дрейпера и лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса.

Медведев наверняка летел на «Мастерс» в Майами в хорошем расположении духа, несмотря на неудачу в финале в Индиан-Уэллсе. Однако внезапно настроение россиянину подпортил инцидент с багажом.

Даниил Медведев прибыл в Майами без вещей – их потеряли во время перелёта из Калифорнии во Флориду.

«Привет, United Airlines… Мне нужна небольшая помощь. Вчера я прилетел во Флориду из аэропорта Палм-Спрингс, а весь мой багаж – нет. Он мне немного нужен, чтобы сыграть в Майами… Поможете?» — обратился Медведев к авиакомпании и турниру в соцсетях.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Авиакомпания ответила на жалобу Даниила постом, который похож на автоматическую генерацию с помощью искусственного интеллекта, на что указал сам спортсмен.

«Здравствуйте, Даниил. Спасибо, что обратились к нам. Мы сожалеем о задержке вашего багажа. Мы прекрасно понимаем, как важно получить свои вещи как можно быстрее. Пожалуйста, отправьте нам в личные сообщения номер вашего дела о задержке багажа, чтобы мы могли проверить наличие обновлённой информации», — написал аккаунт United Airlines.

«Ошеломляющее количество помощи от искусственного интеллекта», — отреагировал Медведев.

«Мастерс» в Майами стартует 18 марта, но Медведев как сеяный игрок пропускает первый круг и выйдет на корт лишь в субботу, 21 марта с победителем матча Александр Ковачевич – Рэи Сакамото. Три дня запаса оставалось, но уже в среду утром теннисист получил вещи. Правда, остались вопросы по багажу команды Даниила.

«Итак, небольшое обновление. Мои вещи прибыли. Спасибо. Однако давайте также убедимся, что все члены моей команды получили свои сумки», — написал Медведев.

В последнее время Даниила сопровождают различные сложности во время переездов. После титула на «пятисотнике» в Дубае Даниил долго не мог улететь в Индиан-Уэллс из-за начала боевых действий на Ближнем Востоке. В Калифорнию он всё-таки прибыл, но с задержкой и не без приключений.

«Багаж бедного Медведева потерялся на рейсе в Майами. Ему постоянно не везёт, столько неприятностей прямо перед стартами последних турниров», — отметил испанский обозреватель Хосе Морон в соцсетях.

«Медведев надолго запомнит этот месяц путешествий», — написала американская комментатор Стефани Майлз.

«Если бы ATP-тур начислял бонусные очки за трудности, перенесённые в марте, у нас появился бы новый лидер рейтинга», — не без юмора подчеркнул авторитетный американский журналист Джон Вертхайм.

Изнурительное путешествие из Дубая в США не помешало Медведеву успешно выступить на прошлом «Мастерсе». Возможно, возникновение проблем является своего рода хорошим знаком, и Даниил снова далеко пройдёт по сетке в Майами или даже выиграет здесь второй титул (первый был в 2023 году). Тем более что своё необычное «проклятье» с отсутствием вторых трофеев в одном городе он уже снял в том же Дубае три недели назад.

