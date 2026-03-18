«Третий лучший игрок в мире». Американские и российские звёзды ТБШ восхитились Медведевым

Рассказываем, в каких аспектах своей игры прибавил Даниил и за счёт чего он сможет продолжать движение к вершине рейтинга.

Даниил Медведев продолжает впечатлять теннисный мир своими последними выступлениями. На первом турнире «Солнечного дубля» — «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе — россиянин дошёл до финала, а на пути к нему обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса – 6:3, 7:6. В решающем матче Медведеву победить не удалось — он уступил второму номеру рейтинга итальянцу Яннику Синнеру – 6:7, 6:7. Тем не менее не утихают обсуждения уровня игры Даниила, снова вошедшего в десятку лучших игроков. Многие теннисные эксперты отмечают, что Медведев по праву может считаться конкурентом лидеров мирового рейтинга и вскоре должен подняться уже в топ-5.

Американский теннисист бывшая девятая ракетка мира Сэм Куэрри на подкасте Nothing Major с соотечественником и коллегой Стивом Джонсоном заявил, что Даниил Медведев — третий лучший игрок ATP-тура на данный момент – после Алькараса и Синнера. «Является ли Медведев третьим лучшим игроком в мире сейчас? Я думаю, что да», — сказал Куэрри.

А Стив, в свою очередь, отметил, что Даниил если не третий в мире впереди Новака Джоковича и Александра Зверева, то вполне может претендовать в рейтинге на пятое место.

«Я должен поставить Новака на третье место. Он много работал в своём возрасте против этих молодых парней, выходя в каждый полуфинал и финал «Большого шлема». Выбор здесь между Сашей и Медди, но я бы поставил Медди не выше пятого места», — заключил Джонсон.

Отдельного внимания заслужил матч Медведева и Алькараса. Куэрри отметил, что эта победа может показаться неожиданной, но, учитывая форму Даниила, это не было сенсацией. «Медведев такой неуклюжий. Его низкий удар слева вынуждает соперников отбивать мяч на неудобной высоте в районе колен и лодыжек» — сказал он. Сэм также подчеркнул, насколько агрессивным был Медведев во время матча, упомянув при этом, что Алькарас проявил себя не лучшим образом, несмотря на то что во втором сете вёл с брейком. «Это был один из первых случаев, когда я увидел, что Карлосу немного не по себе», — добавил Куэрри.

Стив Джонсон согласился с ним, сказав, что проигрыш Алькараса был неизбежен, и похвалил Медведева за стабильность на протяжении всей недели. «В этом году у него два титула, он отлично играет в теннис. Для меня это показатель того, что он вернулся в группу лучших. На прошлой неделе я бы назвал его в восьмёрке лучших, теперь перемещаю его в топ-5», — сказал американский теннисист.

После неудачно сложившегося прошлого сезона Медведев в 2026 году завоевал уже два трофея (ATP-250 в Брисбене, ATP-500 в Дубае) и вернулся в топ-10 рейтинга ATP после своего выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 Анастасия Мыскина в эфире программы «Больше! Лайв» отметила, что Медведев в этом году стал делать то, что мало кто делает из теннисистов сейчас. «Даниил стал чаще выходить к сетке и совершать феноменальные драйвы, которые в мужском теннисе не очень популярны. Он часто их использует – и использует очень круто. Он забегает под лево на эти драйвы. Медведев стал делать то, что мало кто делает сейчас», — сказала Анастасия.

Статистика Даниила Медведева в 2025 и 2026 году в сравнении

2026 2025 Первая подача, % 71% 61% Скорость подачи, км/ч 200 195 Геймы на приёме,% 30% 26% Скорость форхенда, км/ч 123 118 Скорость бэкхенда, км/ч 110 103 Скорость приёма, км/ч 118 110

Россиянин улучшил первую подачу. Если в 2025-м процент её попадания составлял 61, то на данный момент этот показатель — 71%. Увеличилась и скорость подачи в целом на 5 км/ч, а максимальное значение на одном из турниров у Медведева составило 225 км/ч. Сейчас Даниил — один из лучших подающих в туре, однако в прошлом году он не входил даже в топ-50 по качеству подачи.

Стоит отметить и приём. Медведев отправляет ответный мяч сопернику со скоростью 118 км/ч. Это значит, что он стал чаще атаковать с первых ударов и быть в игре первым номером. Кроме того, Даниил — единственный из игроков топ-20, кто в процентном соотношении бьёт чаще слева, чем справа.

«Во-первых, Даня Медведев поработал над подачей. Теперь у него после хорошей, получившейся первой подачи есть возможность со второго мяча играть более активно, и он пользуется этим. Во-вторых, Медведев стал играть ближе к корту, продвигаться ближе к сетке и доигрывать розыгрыш с лёта, действуя на опережение. Раньше Даня играл больше в обороне, а сейчас стал действовать первым номером, вести игру. Это тоже сказывается на результате. Если Медведев продолжит действовать в похожей манере, то у него есть шанс в текущем сезоне создать проблемы Синнеру и Алькарасу», — высказалась в социальных сетях экс третья ракетка мира Надежда Петрова.

На уровень Медведева обратил внимание и его соотечественник теннисист топ-20 Карен Хачанов: «Не, 100% он набрал форму. То есть даже, наверное, с конца того года у него вот такой транзакционный период получился, с предсезоном, и вошёл он в новый сезон, в принципе, в том же духе и в той же форме, в которой заканчивал тот. Поэтому, да, это видно, он хорошо играет», — сказал Хачанов в интервью изданию «Больше!».

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников тоже оценил последние результаты Даниила: «Обыграть на одном турнире Алькараса и Синнера — почти невыполнимая миссия. Даже Джоковичу это не удаётся. Но Даниил провёл отличный турнир и заслужил место в топ-10 по его итогам. Смена тренера в прошлом сезоне явно пошла ему на пользу. Игра и результаты Медведева улучшились», — отметил Евгений в интервью «Советскому спорту».

«Медведеву комфортно в Индиан-Уэллсе. Есть объяснение, почему это так. Во-первых, там немного разряженный горный воздух, и его плоские удары имеют большую скорость, чем во всех остальных местах. Подача тоже работала идеально. Всё, что там есть вокруг, и всё, что связано с этим турниром, ему очень комфортно. Поэтому и такие результаты», — отметил Кафельников в программе «Хардкорт».

«За последние пять месяцев Медведев показал пример игрокам, которые теряют форму. В октябре прошлого года этот человек был без титула больше 850 дней. С тех пор он выиграл три трофея, победил первую ракетку мира и вышел в финал турнира ATP-1000», — написал в соцсетях журналист Скотт Барклай.