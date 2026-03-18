«Благодаря кольцу мой форхенд стал сильнее». Соболенко приехала в Майами защищать титул

В Майами стартовал престижный турнир категории WTA-1000. В прошлом году американский «тысячник» выиграла Арина Соболенко, победившая в финале хозяйку кортов Джессику Пегулу. Теперь первой ракетке мира предстоит защита 1000 очков во Флориде.

В минувшее воскресенье Соболенко впервые в карьере стала чемпионкой соревнования в Индиан-Уэллсе. В титульном противостоянии белоруска в трёх сетах одолела Елену Рыбакину и даже отыграла матчбол по ходу сражения! Таким образом, Арина отомстила двукратной победительнице ТБШ за поражение в финале американского «тысячника» — 2023 и увеличила преимущество по счёту личных встреч — 9-7.

Теннисный обозреватель Джон Вертхайм ярко высказался по поводу соперничества Рыбакиной и Соболенко. «Это две лучшие спортсменки на данный момент, безусловно. У обеих силовой теннис, и они постоянно диктуют свои условия. Различия больше в темпераменте и тонких изменениях в игре. И если вы посмотрите на счёт в их предыдущих матчах за последние несколько месяцев, то не смогли бы желать большего как теннисный фанат», — приводит слова американца издание Tennisuptodate.

Арина Соболенко и Елена Рыбакина с трофеями Индиан-Уэллса Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Чемпион US Open — 2003 Энди Роддик порассуждал на тему борьбы Арины и Елены за лидерство в рейтинге WTA. В понедельник Рыбакина впервые в карьере заняла второе место и стала ближе к Соболенко на одну позицию. «Мы говорили в прошлом году, что Рыбакина попытается занять первое место, причём Соболенко это знает. Вот что делает это соперничество великим, потому что оно постоянно будет колебаться. Люди могут иногда списывать со счетов Игу Швёнтек, как они это делали в прошлом году перед её победой на Уимблдоне, но она всё равно будет фаворитом на «Ролан Гаррос». Другие присоединятся к этой гонке, но за последние шесть месяцев трудно утверждать, что Соболенко и Рыбакина не доминировали в туре», — цитирует теннисиста сайт Tennisuptodate.

Роддик также рассыпался в комплиментах в адрес белоруски, похвалив её за стойкость на решающем тай-брейке в финале Индиан-Уэллса. «Многие говорят, что Арина Соболенко — это лучшая спортсменка за последние два года, что она будет величайшей теннисисткой всех времён, членом Зала славы, и это бесспорно. В то же время общественность вспоминает её поражения в Индиан-Уэллсе-2025, на Уимблдоне-2025 и «Ролан Гаррос» — 2025 и восклицает: «Она что не выигрывает матчи, в которых должна победить?»

Однако не всё так просто. Когда ты фаворит в каждом поединке, в котором играешь, значит, ты был действительно очень хорош и хладнокровен на протяжении всего пути. Так что не совсем корректно говорить, что она упускает победы, тем более игнорировать её сумасшедший рекорд по тай-брейкам. В прошлом году Арина выиграла 22 тай-брейка и проиграла всего три. Она уступила в парочке в конце года, но теперь начала очередную победную серию — уже пять раз белоруска оказывалась сильнее соперниц. А её рекорд по тай-брейкам на ТБШ всё ещё просто невероятен — 20 подряд. Это глупо, что мы практически воспринимаем эти цифры как должное. Тай-брейки у Соболенко почти всегда проходят под высоким давлением — поздние стадии, финалы, решающие сеты. Это не какие-нибудь второсортные матчи, а ключевые поединки. Даже дойти до тай-брейка в матче с ней — это уже нечто. Вот почему я думаю, что эта серия заслуживает ещё большего признания», — отметил спортсмен.

На соревнование в Майами Соболенко приехала не только в роли чемпионки Индиан-Уэллса, но и в статусе счастливой невесты. Накануне калифорнийского «тысячника» Арине сделал предложение её давний бойфренд Георгис Франгулис. После этого белоруска неизменно появлялась на корте с кольцом, в котором сиял огромный бриллиант. «Именно поэтому я его и ношу — всякий раз, когда мне нужно прибавить мощи своему бэкхенду, я надеваю кольцо на другую руку. Ну и мой форхенд определённо стал сильнее», — приводит слова теннисистки пресс-служба турнира в Майами.

Также незадолго до старта Индиан-Уэллса в жизни четырёхкратной чемпионки ТБШ случилось пополнение — она стала хозяйкой очаровательного пёсика Эша. Соболенко души не чает в питомце и даже считает своего четвероногого друга полноценной частью своего многочисленного штаба. «У меня огромная команда, нужно всех посчитать. У меня два тренера, фитнес-тренер, спарринг-партнёр, менеджер, агенты, статистик, физиотерапевт… Нет психолога, потому что эту роль примеряют все в моей команде, а я их коуч. Вот так мы становимся сильнее. А Эш [собака Арины] — это моя поддержка в плане ментального здоровья, так что, в принципе, можно его назвать моим психологом. Мой жених тоже часть команды. И стрингер. Я кого-нибудь забыла? А, ещё шеф-повар на некоторых турнирах… У меня огромная команда, но чувствую, что для того, чтобы быть последовательной и добиваться успеха, нужно огромное число людей вокруг, которые помогут справляться со многими вещами и чувствовать себя комфортно», — цитирует спортсменку сайт Miami Open.

После поражения в финале Australian Open — 2026 Арина пропустила «тысячники» в Дохе и Дубае, за что нарвалась на яростную критику от директора эмиратского турнира. За поздние снятия с соревнований Салах Таклак предложил лишать лидеров мирового рейтинга очков. Соболенко долго не комментировала его слова, но в Майами не сдержалась и высказалась по этому поводу. «Я не думаю, что он [Салах Таклак] показал себя наилучшим образом. На самом деле очень печально видеть, что директора и сами соревнования не защищают нас, игроков. Они просто заботятся о прибыли, турнире, и на этом всё. Я не уверена, что захочу когда-нибудь поехать туда после его комментария. Для меня это слишком», — подчеркнула первая ракетка мира.

Белоруска продолжила тираду, пожаловавшись на тяжёлый график соревнований. «В начале этого сезона мы решили… уделить приоритетное внимание моему здоровью и убедиться, что в расписании есть небольшие перерывы, когда я могу отдохнуть, восстановиться, поработать и лучше подготовиться к крупным турнирам. Мне кажется, что расписание становится безумным, и именно поэтому вы видите так много травмированных игроков, которые постоянно в тейпах и не могут показать лучший теннис, потому что это почти невозможно», — отметила Арина.

Пресс-служба Майами также пообщалась с прошлогодней финалисткой Джессикой Пегулой и спросила мнение американки насчёт прошедшего титульного матча в Индиан-Уэллсе. Теннисистка поделилась мыслями по этому поводу, а ещё рассказала о своём соперничестве с Соболенко и Рыбакиной. «Я думаю, что многие матчи, которые я не выиграла, особенно важные, были в основном из-за них [Елены Рыбакиной и Арины Соболенко] или из-за Коко [Гауфф]… Я действительно хорошо работала над улучшением своего тенниса и пониманием того, что мне нужно делать. Я стала действовать немного агрессивнее и лучше подавать. Я всегда тружусь над своими движениями на корте и придумываю разные стратегии и ходы, которые, я думаю, будут хорошо работать. Но эти теннисистки играют потрясающе, и я считаю, что сейчас по праву являются двумя лучшими спортсменками в мире, судя по их результатам и матчам, которые они проводили на крупных турнирах и в финалах», — заявила Пегула.

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Ким Клейстерс отметила, что Арине Соболенко пошло на пользу сотрудничество с Максимом Мирным. Белоруска начала работать со своим соотечественником перед американской серией турниров сезона-2025. «Тот факт, что к ним в команду добавился Макс Мирный и эта «химия» работает… Не так много тренеров, которые работают с топ-игроками и готовы к дополнительному голосу в штабе. Мы часто видим это в мужском теннисе, когда Даррен Кэхилл присоединился к команде [Янника] Синнера, и мы видели это в штабе Роджера [Федерера], где он привлекал бывших игроков, но у женщин вы нечасто видите, чтобы у спортсменки было два тренера. По крайней мере, не на одном и том же турнире. Они могут менять специалистов и работать с ними поочерёдно, но видеть их вместе — это нечастое явление. Так что большой похвалы заслуживает Арина, а также её команда за такой образ мышления», — приводит слова теннисистки издание Tennishead.

«Тысячник» в Майами-2026 начнётся для Арины Соболенко со второго круга благодаря статусу сеяной. На этой стадии лидер рейтинга поборется с победительницей матча Энн Ли – Кимберли Биррелл.

