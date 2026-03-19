У Даниила всё в порядке с физической формой, чего не скажешь о Синнере. А Алькарас брал титул во Флориде, но ещё на старом покрытии.

Майами мало чем похож на Индиан-Уэллс. Здесь у Медведева ещё больше шансов на титул

Позади один турнир «Солнечного дубля», а через полторы недели мы узнаем чемпионов и второго. В Индиан-Уэллсе в одиночных разрядах победили Янник Синнер и Арина Соболенко. Однако в Майами расклад сил может серьёзно измениться. Журналисты PB Tennis провели исследование, в котором разобрали все отличия одного турнира «Солнечного дубля» от другого. Предлагаем вашему вниманию наиболее важные моменты.

Одно отличие в этом году, похоже, всё-таки нивелировали. С 2025 года в Индиан-Уэллсе используется покрытие Laykold — того же производителя, что и в Майами. И если в прошлом сезоне средний показатель скорости кортов (CPI) в Индиан-Уэллсе, по данным Court Speed, составил 30,9, то в этом году подскочил до 39,0. Для сравнения: в Майами-2025 этот показатель был 40,7. С 2023 года корты во Флориде соответствуют стандарту ITF 4 Medium Fast (среднебыстрые), хотя изначально они были построены в соответствии со стандартом ITF 3 Medium (средние).

В остальном же — ничего схожего. В Индиан-Уэллсе условия в целом более стабильные — ввиду сухого воздуха, ведь матчи, по сути, проходят в калифорнийской пустыне. Майами же гораздо более влажное место. И это может оказать решающее влияние на ход игры. Как только во Флориде накатывает соответствующая атмосфера, мячи начинают впитывать влагу из окружающего воздуха и сразу же становятся тяжелее. Майами, может, и быстрее, чем Индиан-Уэллс — по итогам турнира посмотрим, каков будет CPI. И отскок мяча здесь ниже. Но во время вечерней/ночной сессии и во влажных условиях игра может резко замедлиться.

Поэтому не следует ожидать, что в Майами мячи будут летать столь же быстро, как, допустим, в Цинциннати или на харде в зале. Условия очень нестабильные, и главные факторы, оказывающие влияние на игру, — показатель относительной влажности воздуха и время проведения матча.

Турнир в Майами, 2025 год Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Так что утверждение, что Майами, мол, это просто более быстрый Индиан-Уэллс, некорректно — особенно с учётом изменений в Калифорнии в этом году. Отскок в Майами, вероятно, ниже, да только вот влажность может сильно замедлить мяч. И будет не слишком удивительно, если в этом году корты во Флориде окажутся даже медленнее. К примеру, в 2024-м средний показатель CPI составил 35,5.

Как правило, в Майами в дневной сессии корты значительно быстрее, чем вечером/ночью. Мощная подача имеет большее значение, нежели вечером, плоские удары могут принести выгоду, и за счёт агрессии можно добиться результата. В то же время ветер может свести на нет всё преимущество атакующих игроков.

В вечерних же сессиях подача менее важна. Тут в дело вступают игра на приёме и стабильность на задней линии, а также физическая выносливость. Она, конечно, важна и днём (из-за жары), но и вечером определённо не помешает — из-за того, что бегать, скорее всего, придётся гораздо дольше.

Какие игроки имеют преимущество в Майами?

В целом качество подачи здесь важнее, чем в Индиан-Уэллсе. Однако не настолько, чтобы теннисисты, полагающиеся исключительно на этот элемент, могли надеяться далеко пройти по сетке. Успеха добиваются те игроки, которые умеют заканчивать розыгрыши быстро, но не теряют самообладания, когда розыгрыши затягиваются. Кроме того, поскольку отскок в Майами ниже, чем в Индиан-Уэллсе, теннисисты, которые чисто принимают быстрые подачи и хорошо перенаправляют мяч, могут сразу же начать давить соперника и на приёме. Ну и не забываем про физическую выносливость. А в невыгодном положении оказываются теннисисты, более подверженные дестабилизации подачи в ветреных условиях. Конечно, ветер в той или иной степени влияет на всех, однако скорость и способность к адаптации у каждого разная.

Янник Синнер, ставший чемпионом Индиан-Уэллса, находится в неважной физической форме — для теннисиста его уровня, конечно. Он и в Калифорнии передвигался по корту не лучшим образом, порой сознательно совершая аккуратные движения, чтобы не допустить судорог. А уж что будет в Майами? На «Мастерсе» в Шанхае в тяжелейших условиях итальянец и вовсе снялся по ходу матча с Таллоном Грикспором…

Иное дело — Даниил Медведев. В 2023 году россиянин победил в Майами, и тогда CPI составил 40,6 — очень высокий показатель. Быстрые условия подходят Медведеву. Кроме того, сейчас Даниил в отличной форме, что он и продемонстрировал в Индиан-Уэллсе. Карлос Алькарас завоевал титул в Майами в 2022-м, но ещё на предыдущей, более медленной версии покрытия. В том году CPI составил всего-навсего 30,3. А потом у Карлоса возникали проблемы: 2023-й год — полуфинал, 2024-й — 1/4 финала, 2025-й — и вовсе второй круг.

Если учесть всё вышеизложенное, можно предположить, что в Майами у Медведева ещё больше шансов обыграть современную «Большую двойку». В Индиан-Уэллсе он доказал, что в состоянии это сделать.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Подытожим. С технической точки зрения Майами — это более быстрая версия турнира в Индиан-Уэллсе. Но со стратегической точки зрения это отдельная категория. Это не медленное покрытие в пустыне. Нельзя сказать, что это по-настоящему быстрый хард. И нельзя сказать, что это US Open «на минималках». Это теннис на харде в условиях высокой влажности с преимущественно низким отскоком, однако ритм игры может быть различным.

Вот почему так трудно выиграть оба турнира «Солнечного дубля» в один сезон. Победные серии Роджера Федерера и особенно Новака Джоковича выглядят настоящими аномалиями. Но на то они и Федерер с Джоковичем.

Обладатели «Солнечного дубля». Мужчины

Теннисист Титулы Сезоны Джим Курье 1 1991 Майкл Чанг 1 1992 Пит Сампрас 1 1994 Марсело Риос 1 1998 Андре Агасси 1 2001 Роджер Федерер 3 2005, 2006, 2017 Новак Джокович 4 2011, 2014, 2015, 2016

Обладатели «Солнечного дубля». Женщины