«Нужно научиться играть, несмотря на эмоции». На Мирру в Майами сейчас ничего не давит

В прошлом году Андреева рано завершила борьбу в одиночке на флоридском «тысячнике», так что сейчас ей практически не надо защищать очков.

«Тысячник» в Майами завершает весеннюю серию турниров на хардовых кортах. На флоридское соревнование заявлено множество именитых спортсменок, в том числе и первая ракетка России Мирра Андреева. 18-летняя теннисистка попала в число сеяных, благодаря чему её путь по сетке начнётся только со второго круга. В Майами спортсменка приехала с хорошим настроением, несмотря на провалы на предыдущих турнирах категории WTA-1000.

В прошлом году Мирра Андреева выиграла «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэллсе, так что в этом сезоне ей предстояла защита титулов и аж 2000 рейтинговых очков. Однако в ОАЭ юная спортсменка уступила в четвертьфинале, а в Калифорнии — в третьем круге. Из-за этих поражений Мирра откатилась в рейтинге WTA на 10-ю позицию, хотя перед стартом Дубая она находилась на седьмой строчке.

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников резко прокомментировал выступления Андреевой на недавних турнирах. «Она [Мирра] проигрывает в основном всё сама. Нужно просто проанализировать, почему это происходит. Я ни в коем случае не сомневался в её потенциале, он намного выше её соперницы [Синяковой]. Но включились какие-то потусторонние силы, которые ей реально не дают сейчас должным образом выкладываться, весь её арсенал использовать. Другое дело, что нужно все свои сильные стороны всегда развивать. Я не тренер, не знаю, как тренировочный процесс идёт. Но глубоко убеждён, что всегда количество переходит в качество. Такие ошибки, которые она иногда допускает…

У меня просто в голове не укладывается, что игрок такого уровня, в какой-то момент первой пятёрки рейтинга, допускает такие ошибки. Просто по определению не может теннисист допускать такие оплошности. У меня единственная претензия к этому. Ну нельзя, нельзя. Начиная и с подачи, и с того же удара справа. Без слёз я, честно говоря, на это не могу смотреть», — сказал Кафельников на YouTube-канале First&Red.

Олимпийская чемпионка 2008 года Елена Дементьева предположила, что эмоции мешают россиянке играть. «Мирра вышла на этот матч готовой, с огромным желанием, хочет, может, физические силы — всё есть. И столько эмоций, столько эмоций – они мешают ей играть. А Катержина, наоборот, было видно, что ей физически тяжело. Накануне трёхсетовый матч у неё был. Она уже в какой-то момент, мне казалось, готова была медленно отползать в раздевалку. Она просто себя заставляла играть, заставляла стоять на корте. Но она в очень энергосберегающем режиме в плане эмоций играла. Все эмоции только в игру, всё – в розыгрыш, в то время как Мирра… Вот с чего начался первый её срыв? Она выиграла первый сет, вела во втором – 2:1, и было на подаче 0:40. Ну да, она проиграла этот гейм. Ну, ничто не предвещало. Но, к сожалению, вот это [срыв] случилось, это от большого желания – как я это вижу. Даже не хочу сейчас ни критиковать, ничего говорить негативного, я скажу позитивное.

Я пока ещё, вот сколько Мирра играет в туре, видела всего несколько раз, чтоб её обыграли. Всё остальное – она проигрывает сама себе. Вот так, чтобы её кто-то взял и обыграл, когда она играет, я видела всего несколько раз. Я даже не поленилась, пересмотрела её финал с Ариной Соболенко в прошлом году в Индиан-Уэллсе. Ну вот что изменилось? Вот что в игре изменилось? Да ничего, в принципе, не изменилось. Да, она играла чуть спокойнее, чуть увереннее. Может быть, она была чуть резче в передвижениях на ногах, но, в принципе, она сейчас даже ещё мощнее стала, и подача у неё стала лучше. Никаких кардинальных изменений в худшую сторону я не вижу. Всё как было, так и осталось. Добавились эмоции, с которыми просто нужно научиться играть», — сказала Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red.

В Майами-2025 Мирра зачехлила ракетку в одиночном разряде уже в третьем круге после поражения от Аманды Анисимовой, так что в текущем сезоне Андреевой нужно защищать на этом турнире всего лишь 65 очков. Теперь над нашей спортсменкой не висит груз в виде отстаивания рейтинговых очков, поэтому она может расслабиться и показать свой лучший теннис. В лайв-рейтинге WTA россиянка находится не так далеко от Виктории Мбоко, занимающей девятое место, однако для её обгона нашей спортсменке нужно пробиться в полуфинал и надеяться на провал канадки.

Незадолго до старта Майами Андреева рассказала о взаимоотношениях со своим тренером Кончитой Мартинес, в очередной раз отметив тёплую связь с наставницей. «Я бы сказала, что мы с ней очень похожи. Она любит шутить и дурачиться, я – тоже. Но мы всегда знаем, когда пора стать серьёзными и начать работать. Думаю, поэтому это так здорово работает и поэтому у нас хорошие взаимоотношения», — приводит слова теннисистки пресс-служба WTA.

Спортсменка также поделилась, какую самую важную вещь напоминает себе перед матчами. «Я просто думаю о том, насколько сильно хочу победить. Я делаю это для той маленькой девочки, которая всегда мечтала играть на больших турнирах и аренах. И для моей команды. Это очень мотивирует меня. Мне проще играть, когда помню об этом (улыбается)», — сообщила 10-я ракетка мира.

А ещё Мирра ответила, какой ТБШ хотела бы выиграть больше всего. «Честно говоря, подойдёт любой. Я в этом плане непривередлива. Какой бы ни был первым, я буду ему рада», — заявила серебряный призёр ОИ-2024 в паре.

«Тысячник» во Флориде начнётся для Андреевой матчем с американкой Маккартни Кесслер. Местной теннисистке сейчас 26 лет, и она занимает 51-ю строчку в мировой классификации, а своего лучшего результата она достигла в июне 2025 года, когда поднялась на 30-ю позицию. В активе у Маккартни три титула уровня WTA-250 — Кливленд-2024, Хобарт-2025 и Ноттингем-2025.

Путёвку во второй круг Майами-2026 Кесслер заработала после волевой победы над польской теннисисткой Магдаленой Френх — 2:6, 6:4, 6:2. А теперь Маккартни сразится с Миррой за выход в третий круг «тысячника». Любопытно, что в личных встречах ведёт не россиянка, а американка — 1-0.

Противостояние теннисисток состоялось в третьем круге Монреаля-2025 и завершилось победой Кесслер со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Маккартни тогда находилась в рейтинге на 32-м месте и обыграла пятую ракетку мира Андрееву, для которой сражение получилось крайне драматичным. По ходу матча Мирра плакала, швыряла ракетку, а в одном из эпизодов даже подвернула ногу, после чего вызывала врача на корт.

Погодные условия сейчас в Майами очень плохие – встречи постоянно переносятся из-за дождей. Пока что поединок россиянки и американки запланирован на 3:30 утра пятницы, 20 марта, по московскому времени. Но не исключено, что их сражение сдвинется на более позднее время.

