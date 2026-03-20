Мирра тяжело стартовала на «тысячнике» в Майами. А Швёнтек подарила первую сенсацию

Супертурнир в Майами стартовал! Ещё во вторник, 17 марта, во Флориде прошли первые женские матчи, а в среду соревнования должны были разогнаться на полную мощность! Но что-то пошло не так. Рассказываем, что случилось на жарком и влажном побережье Атлантического океана за последние три дня.

В этом году в Майами в основной сетке выступают восемь россиянок: Мирра Андреева (№8 посева), Екатерина Александрова (№11), Людмила Самсонова (№19), Диана Шнайдер (№20), Анна Калинская (№22), Анна Блинкова и Оксана Селехметьева (обе – без посева), Анастасия Захарова (победительница квалификации).

Первой из наших спортсменок во Флориде выступила Блинкова ещё во вторник. На старте турнира Анна в трёх напряжённых сетах прошла чемпионку Australian Open – 2020 Софью Кенин. Россиянка одержала победу со счётом 3:6, 6:1, 6:3 и вышла во второй круг на Викторию Мбоко.

В прошлом сезоне лучший результат в Майами среди россиянок показали Андреева-младшая, Калинская и Блинкова – они дошли до третьего круга. А в целом в истории лишь раз наша теннисистка брала трофей во Флориде – то была Светлана Кузнецова в сезоне-2006. В финале он одолела Марию Шарапову (6:4, 6:3).

Мария Шарапова и Светлана Кузнецова на турнире в Майами в 2006 году Фото: Al Bello/Getty Images

Но вернёмся к тому, что происходит в Майами прямо сейчас. Игровой день в среду, 18 марта, был полностью отменён. Всему виной – проливные дожди, которые на целые сутки сковали Флориду. В четверг, 19 марта, должны были завершить все мужские матчи первого круга и часть женских встреч второго круга из той половины сетки, где находится Мирра Андреева.

В итоге случилось так, что на следующий игровой день перенесли восемь поединков парней, а девушки провели только четыре игры на стадии 1/32 финала. Но организаторы турнира попробовали решить проблему так: на четверг, 19 марта, пустили в ход все 10 доступных кортов и уместили в один день 50 одиночных матчей! Задумка себя оправдала.

Все россиянки по плану успели провести свои встречи в этот игровой день. Сначала на корте №4 стартовала встреча Анастасии Захаровой (№74) и Анны Бондарь (№65). 28-летняя венгерка ни разу не брала трофеи на уровне WTA в одиночке и максимум в рейтинге стояла на 50-й позиции. А ещё – никогда ранее не пересекалась на площадке с 24-летней россиянкой.

Крайне напряжённой получилась игра. Первый сет получился самым драматичным – 7:5 в пользу Бондарь за 49 минут. Это при том, что Захарова на протяжении всей партии вела с брейком, а на приёме при счёте 5:4 даже имела сетбол, но подвели невынужденные ошибки. Партия осталась за венгеркой (7:5).

Дальше, если судить исключительно по счёту, всё пошло гораздо проще для Захаровой. Да, во втором сете Анастасия играла более цепко, но не хватало ей концентрации на то, чтобы реализовывать первые же брейк-пойнты. Из семи попыток россиянка воспользовалась тремя. Но этого было достаточно для победы в партии (6:3).

В решающем сете Захарова и вовсе позволила Бондарь взять лишь один гейм на старте. Дальше – шесть выигранных геймов подряд. Победа Анастасии с итоговым счётом 5:7, 6:3, 6:1 позволила ей выйти во второй круг на соотечественницу Анну Калинскую.

Следом на корт вышла Оксана Селехметьева. На площадке №2 23-летняя россиянка сразилась с 25-летней колумбийкой Эмилианой Аранго. Первая в рейтинге WTA занимает 71-ю строчку, вторая – 109-ю. Друг с другом девушки ранее не встречались.

Оксане для победы тоже понадобилось три сета, но этот матч оказался попроще, чем у Захаровой, даже несмотря на отметку в 2:09 на часах. И Селехметьева, и Аранго в этом поединке испытывали проблемы на подаче: процент попадания первой у россиянки составил 61%, у колумбийки – 68%. При этой статистике Оксана ещё и допустила девять двойных ошибок.

Такие трудности привели к тому, что обеим было тяжело удерживать свои геймы, а на двоих за всю игру они заработали 32 брейк-пойнта! Только вот эффективнее ими распоряжалась именно Селехметьева. Первый сет прошёл практически полностью под её диктовку и завершился со счётом 6:3. Во втором всё решили детали в развязке партии, которые сыграли в пользу Аранго (6:4).

А в решающем сете вопросов к игре Оксаны практически на осталось. На исходе матча она выиграла пять геймов кряду и вышла во второй круг на 26-ю сеяную и финалистку US Open – 2021 Лейлу Фернандес.

Пока мы ждали матч Мирры Андреевой – заключительный в этот игровой день – на женском турнире прогремела сенсация. Третья ракетка мира Ига Швёнтек проиграла на старте соревнований! Ещё в 2022 году она блистала на «Солнечном дубле», взяла подряд Индиан-Уэллс и Майами, но к текущему сезону заметно сдала позиции.

Во втором круге Швёнтек потерпела поражение от соотечественницы Магды Линетт (1:6, 7:5, 6:3). Пока Ига сохранит в рейтинге третью строчку, но Кори Гауфф в случае победы на турнире всё же сможет подвинуть польскую теннисистку.

И наконец последним запуском в ночь с четверга на пятницу сыграла Мирра Андреева (№10). Соперницей юной россиянки стала американка Маккартни Кессер (№51). Девушки встречались лишь однажды – на хардовом «тысячнике» в Монреале в прошлом году. В том матче Мирра получила травму ноги, из-за чего не смогла довести дело до победы (6:7, 4:6).

Что касается прежних результатов Андреевой в Майами, то там россиянка играла только один раз. Случилось это в прошлом году, когда Мирра в третьем круге уступила Аманде Анисимовой. Так что защита очков точно не должна висеть тяжёлым грузом на плечах 10-й ракетки мира.

Первый сет у Андреевой и Кесслер пролетел незаметно, всего на 21 минуту, а четыре гейма из семи завершились под ноль! Всё благодаря невероятному настрою Мирры – даже затянувшееся на два с половиной часа ожидание матча будто не сказалось на ней. Россиянка со счётом 6:1 забрала стартовую партию и допустила в три раза меньше невынужденных (3) по сравнению с американкой (9).

В сете №2 Андреева будто сама начала ставить перед собой препятствия. Уже в третьем гейме она всухую проиграла гейм на своей подаче – уж слишком мягко заиграла Мирра. А Кесслер этим воспользовалась, впервые в матче заиграла в эффективный атакующий теннис и следом подтвердила брейк. Увы для Маккартни, надолго этого запала ей не хватило. Да, в восьмом гейме американка тоже пыталась перехватывать инициативу в розыгрышах, но Мирра вернула себе прежнюю уверенность и заиграла как в первом сете.

После того, как Андреева сделала обратный брейк, казалось, что матч в двух партиях останется за россиянкой, нужно лишь проявить терпение и в ключевые моменты быть настойчивой. Но это бы сработало в идеальном мире, в котором соперница весь матч играет на одном уровне. А вот Кесслер прибавляла, уверенно держала мяч на задней линии и давила на соперницу. Это помогло Маккартни забрать второй сет на тай-брейке – 7:6 (7:3).

Решающую партию девушки начали уже за полночь, поэтому дело нужно было заканчивать оперативно. Что Мирра и сделала. Она в стиле первого сета поставила точку со счётом 6:1. В сумме девушки провели на корте 1 час 56 минут и закончили почти в час ночи по местному времени. В третьем круге «тысячника» во Флориде Андреева сыграет с Мари Боузковой.

Параллельно в Майами проходит мужской «Мастерс». Супертурнир во Флориде продлится до следующего воскресенья, 29 марта. За всеми событиями не забывайте следить на «Чемпионате».