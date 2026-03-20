Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Майами-2026: Соболенко, Рыбакина, Калинская, Шнайдер, Хачанов, сетка, расписание, результаты, где смотреть

Калинская сражается за третий круг Майами! Ещё играют Шнайдер, Соболенко и Хачанов. LIVE!
Даниил Сальников
Анна Калинская
Комментарии
Лучшие теннисисты выходят на корты во Флориде, где набирает обороты объединённый «тысячник». Появятся перед публикой и восемь россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на объединённом «тысячнике» в Майами. Из-за дождей во Флориде организаторы вынуждены навёрстывать отставание. Сегодня, 20 марта, должен быть доигран второй круг у женщин – 28 матчей. У мужчин должны завершиться восемь матчей первого круга, а также состояться 16 поединков второго круга в верхней половине сетки. Всего – 52 встречи! На корты выйдут среди прочих и восемь россиян – Карен Хачанов (14-й номер посева), Екатерина Александрова (11), Людмила Самсонова (19), Диана Шнайдер (20), Анна Калинская (22), Анна Блинкова, Оксана Селехметьева и Анастасия Захарова (Q). Причём Захарова и Калинская сразятся в дерби. Проведут свои матчи и представители топ-10 – Арина Соболенко (1), Елена Рыбакина (3), Карлос Алькарас (1), а также Александр Бублик (10).

ATP Masters 1000. Майами-2026
WTA-1000. Майами-2026. Сетка
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Тереза Валентова
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Майами (м). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 21:00 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3
         
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Майами (м). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 21:30 МСК
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 21:30 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Лилли Таггер
Австрия
Лилли Таггер
Л. Таггер
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 22:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Энн Ли
США
Энн Ли
Э. Ли
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 00:30 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
1 2 3
         
         
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 02:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 03:30 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Расписание пятницы
Расписание пятницы

Сегодня в Майами пройдут матчи с участием россиян и топовых игроков. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android