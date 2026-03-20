Лучшие теннисисты выходят на корты во Флориде, где набирает обороты объединённый «тысячник». Появятся перед публикой и восемь россиян.

Калинская сражается за третий круг Майами! Ещё играют Шнайдер, Соболенко и Хачанов. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на объединённом «тысячнике» в Майами. Из-за дождей во Флориде организаторы вынуждены навёрстывать отставание. Сегодня, 20 марта, должен быть доигран второй круг у женщин – 28 матчей. У мужчин должны завершиться восемь матчей первого круга, а также состояться 16 поединков второго круга в верхней половине сетки. Всего – 52 встречи! На корты выйдут среди прочих и восемь россиян – Карен Хачанов (14-й номер посева), Екатерина Александрова (11), Людмила Самсонова (19), Диана Шнайдер (20), Анна Калинская (22), Анна Блинкова, Оксана Селехметьева и Анастасия Захарова (Q). Причём Захарова и Калинская сразятся в дерби. Проведут свои матчи и представители топ-10 – Арина Соболенко (1), Елена Рыбакина (3), Карлос Алькарас (1), а также Александр Бублик (10).