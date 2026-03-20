Курникова раскрыла имя четвёртого малыша. Иглесиас мило заснял маму со всеми детьми

В декабре у Анны и Энрике родился мальчик Ромео, который будет расти в окружении двух сестёр и брата.

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова назвала пол и имя своего четвёртого ребенка. Курникова опубликовала семейную фотографию, на которой все её дети позировали на борту яхты на фоне океана в Майами.

«Люси, Николас, Мари, Ромео» — подписала Курникова снимок, сопроводив его эмодзи сердечек.

Интересно, что Анна фотографировала детей на телефон, а в это же время их отец испанский певец Энрике Иглесиас запечатлел данный процесс со стороны, захватив в объектив саму экс-теннисистку. Всё это предположительно происходило на их личной яхте в Майами.

«Семья», — написал Иглесиас.

Дети Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса Фото: Из личного архива Анны Курниковой

Курникова и Иглесиас состоят в отношениях уже около 25 лет. Знакомство произошло в 2001 году на съемках клипа Энрике Escape. О браке пара официально не сообщала долгое время, однако в 2023 году стало известно, что они предположительно тайно поженились. Анна добавила в свой профиль фамилию Иглесиас, что подтверждает данную теорию.

Теннисистка и певец воспитывают четверых детей: восьмилетних двойняшек Люси и Николаса, шестилетнюю Мари, а теперь, как стало известно, маленького сына Ромео, появившегося на свет 17 декабря 2025 года.

Энрике в одном из немногочисленных интервью признавался журналистам, что дома его семья говорит на трёх языках: испанском, английском и русском. Последний даётся ему сложнее всего.

«Я уже почти всё понимаю и даже могу немного говорить. Анна — отличный учитель», — делился Иглесиас.

Зато дети должны успешно освоить все языки, ведь этому их учат с самого рождения. В том числе и ещё совсем маленького Ромео.

Сын Анны Курниковой сразу после рождения Фото: Из личного архива Анны Курниковой

Важно отметить, что Курникова и Иглесиас ранее не особо афишировали личную жизнь и практически не публиковали фото детей в соцсетях, но после рождения Ромео ситуация несколько изменилась.

Раньше паузы между постами могли составлять более двух лет, но на этот раз Анна показала малыша публике сразу после появления на свет, а чуть позже выложила снимок в окружении брата и сестёр.

Пользователи оставляют сотни трогательных комментариев под постами Анны и Энрике. «Какое красивое имя, Ромео!», «Ромео Иглесиас, звучит красиво!», «Боже мой, какие милашки!», «Какие красавчики! Да благословит их Господь», «Эти милые дети заслуживают альбом колыбельных Энрике», — отмечают поклонники и знакомые пары.

Среди отметившихся в комментариях значатся некоторые известные персоны с аудиторией в сотни тысяч и миллионы человек, в частности, актёр Томми Хатто, телеведущий Николас Вальехо, журналистка Мария Селесте, актрисы Мануэла Гонсалес Даза, Лорена Меритано. Встречается немало комментариев на русском языке от рядовых фанатов.

Очевидно, что рождение четвёртого ребёнка доставляет Курниковой и Иглесиасу особое счастье, которым они охотно делятся с окружающими. Возможно, появление на свет Ромео заставит Анну и Энрике стать более публичными, что очень обрадует миллионы их поклонников по всему миру.