Будет ли у Мирры лёгкая прогулка в 4-й круг Майами? Она может побить свой рекорд турнира

Первая ракетка России Мирра Андреева стартовала с победы на турнире WTA-1000 в Майами. Путёвку в третий круг наша теннисистка заработала после трудовой победы над американкой Маккартни Кесслер — 6:1, 6:7 (3:7), 6:1. У 18-летней Мирры есть все шансы впервые в карьере пройти в 1/8 финала флоридского «тысячника», ведь в следующем круге ей предстоит встреча со своей «клиенткой» Мари Боузковой.

В послематчевом интервью на корте Андреева высказалась о выигранном поединке у Кесслер. Мирре понадобилось три сета, чтобы впервые в карьере одолеть Маккартни, которая занимает 51-е место в мировой классификации. «Думаю, что мне нужно извлечь уроки из ошибок, которые я допустила в этом сражении. Я считаю, что моя соперница очень сильная, она здорово играла в нашем поединке. Очень рада, что я победила, отомстила ей [Маккартни Кесслер] и прошла дальше по сетке турнира», — отметила теннисистка.

Говоря о «мести» американке, россиянка подразумевала обидное поражение от соперницы в третьем круге «тысячника» в Монреале-2025. Кесслер тогда занимала всего лишь 32-ю строчку в рейтинге WTA и сенсационно справилась с пятой ракеткой мира Андреевой — 7:6 (7:5), 6:4. Для Кесслер та победа стала вторым выигранным матчем в карьере у представительницы пятёрки лучших.

На турнире в Майами-2026 наша теннисистка уступила сет в матче с американкой, однако не раскисла и довела встречу до победы. Беседуя с корреспондентом на корте, Андреева раскрыла, кто помог ей сохранить концентрацию и не отдать поединок. «Мне кажется, где-то в начале второй партии я чуть отпустила ситуацию. А нужно было удерживать этот уровень, не отвлекаться и не расслабляться. Однако на меня не повлиял проигранный сет. Я продолжала гнуть свою линию на корте и слушать Кончиту [Мартинес]. Она мне очень сильно помогла, как и всегда», — заявила спортсменка.

О выходе россиянки в третий круг флоридского «тысячника» издание Punto de Break высказалось так: «Мирра дебютировала с победой в Майами-2026, но снова вызвала сомнения в своей игре. Андреева продемонстрировала неуверенность во втором сете, что характерно для её выступлений на последних турнирах».

Со словами испанских обозревателей не поспоришь, ведь из последних семи противостояний, в которых участвовала первая ракетка России, лишь три из них завершились для неё без потери сетов. Отметим, что за этот период если наша теннисистка и проигрывала соперницам сражения, то исключительно в трёх партиях.

Победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова считает, что Андреева стала слабее ментально и теперь хуже контролирует эмоции. «Мне очень нравится Алькарас – он кайфует на корте. Он один из игроков, который просто улыбается. Проигрывает – улыбается, получает удовольствие. Ради чего они там? Ради игры. А Мирра как будто страдает, на кого-то злится, вымещает агрессию – то на маму, то на Кончиту, то ещё на кого-то. Это надо обуздать и принять решение, чего она вообще хочет. Я бы посмотрела на её карьеру в более глобальном смысле.

Я помню свой опыт, в 19 лет я выиграла US Open. И не ожидала этого. А на следующий год от тебя все чего-то ждут, а ты не знаешь, что делать. И этот год – трансформация, которую ты выбираешь. Ты должен эволюционировать либо остаться на месте. Мне очень хочется видеть эволюцию в игре Мирры, но пока я её не вижу. Да, она окрепла физически, лучше подаёт, однако ментально она не становится сильнее. К сожалению, стала слабее. В ней больше злости, меньше контроля эмоций. Надо работать над тем, чтобы держать мяч и атаковать, когда нужно, а не просто психовать. Если бы мой игрок послал меня во время матча, я бы встала и ушла. И тогда игрок будет уважать. А пока вся её команда это принимает и играет с ней. Ей говорят: «Ты звезда», – но так не будет работать. У неё должно быть уважение и к маме, и к тренеру. Я безумно уважаю Мирру, она мне очень симпатична как человек. Но ей надо полностью менять структуру. Когда я тренировалась в Испании, мне сразу дали понять: ты сначала человек, а потом – игрок. Ты сначала уважаешь людей, а потом кем-то становишься», — приводит слова Кузнецовой First&Red.

Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников тоже остался недоволен поведением 18-летней Мирры на последних турнирах. «Хочешь ты или нет, но есть много примеров. Вы, наверное, не застали Штеффи Граф в 1999 году, в её последний год. Это эталон поведения на корте. Мирра говорит, что её идеал – Федерер. Хорошо, но Федерер, какой бы он ни был, никогда не позволял себе после матча сказать «#### you all» и демонстративно уйти. Это аксиома, прописная истина: такие вещи нельзя делать. Неужели никто не может объяснить, что это плохо? Ты таким образом отталкиваешь от себя болельщиков и поклонников. Какой бы я плохой ни был, я никогда не позволял себе сказать: «Да пошли вы все». Я мог послать судью, чтобы никто не слышал, за что меня оштрафовали на $ 25 тыс. и сняли с парного турнира. Марат Сафин не позволял себе сказать: «Да пошли вы все» при всех. Да, он мог сломать ракетку – он так выплёскивал эмоции. Но он не говорил на весь мир», — приводит слова теннисиста First&Red.

Тем не менее у первой ракетки России появился идеальный шанс провести спокойный матч без каких-либо нервов. За путёвку в четвёртый круг Майами-2026 наша теннисистка поборется с Мари Боузковой, у которой ведёт по личным встречам со счётом 3-0. В мировой классификации чешка сейчас занимает 32-ю позицию, при этом на наивысшую для себя 24-ю строчку она забиралась практически четыре года назад.

За все три сражения Боузковой и Андреевой Мирра оказывалась сильнее соперницы исключительно в двух партиях. Лидер российского тенниса побеждала Мари в первом круге Australian Open — 2025 (6:3, 6:3), во втором круге Мадрида-2025 (6:3, 6:4) и на этой же стадии в Аделаиде-2026, которую серебряный призёр ОИ-2024 впоследствии выиграла (6:3, 6:1).

Несмотря на лёгкую победу над чешкой на австралийском турнире, в послематчевом интервью россиянка заявила, что не ждала простой игры с соперницей. «Понравилось, как играла сегодня. Кажется, мы дважды встречались с Мари в прошлом году, знала, что это будет нелёгкий матч. Рада, что мне удалось сохранять спокойствие и продолжать играть в своей манере, несмотря ни на что. В начале матча у меня немного не получалось делать это, но я продолжала следовать плану на игру, удалось выиграть, я очень довольна своей игрой сегодня», — сказала теннисистка на корте.

Остаётся надеяться, что Мирра Андреева продолжит сухую серию из выигранных матчей у Мари Боузковой. В случае победы над соперницей наша теннисистка впервые в карьере пробьётся в четвёртый круг «тысячника» в Майами.

