Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Мирра Андреева в Майами-2026: что сказала, соперница Мари Боузкова, личные встречи, сетка, статистика, где смотреть

Будет ли у Мирры лёгкая прогулка в 4-й круг Майами? Она может побить свой рекорд турнира
Маргарита Сальникова
Комментарии
Следующую соперницу Мари Боузкову Андреева побеждала уже три раза подряд. Даст ли чешка бой первой ракетке России?

Первая ракетка России Мирра Андреева стартовала с победы на турнире WTA-1000 в Майами. Путёвку в третий круг наша теннисистка заработала после трудовой победы над американкой Маккартни Кесслер — 6:1, 6:7 (3:7), 6:1. У 18-летней Мирры есть все шансы впервые в карьере пройти в 1/8 финала флоридского «тысячника», ведь в следующем круге ей предстоит встреча со своей «клиенткой» Мари Боузковой.

Материалы по теме
Мирра тяжело стартовала на «тысячнике» в Майами. А Швёнтек подарила первую сенсацию
В послематчевом интервью на корте Андреева высказалась о выигранном поединке у Кесслер. Мирре понадобилось три сета, чтобы впервые в карьере одолеть Маккартни, которая занимает 51-е место в мировой классификации. «Думаю, что мне нужно извлечь уроки из ошибок, которые я допустила в этом сражении. Я считаю, что моя соперница очень сильная, она здорово играла в нашем поединке. Очень рада, что я победила, отомстила ей [Маккартни Кесслер] и прошла дальше по сетке турнира», — отметила теннисистка.

Говоря о «мести» американке, россиянка подразумевала обидное поражение от соперницы в третьем круге «тысячника» в Монреале-2025. Кесслер тогда занимала всего лишь 32-ю строчку в рейтинге WTA и сенсационно справилась с пятой ракеткой мира Андреевой — 7:6 (7:5), 6:4. Для Кесслер та победа стала вторым выигранным матчем в карьере у представительницы пятёрки лучших.

Материалы по теме
«Нужно научиться играть, несмотря на эмоции». На Мирру в Майами сейчас ничего не давит
На турнире в Майами-2026 наша теннисистка уступила сет в матче с американкой, однако не раскисла и довела встречу до победы. Беседуя с корреспондентом на корте, Андреева раскрыла, кто помог ей сохранить концентрацию и не отдать поединок. «Мне кажется, где-то в начале второй партии я чуть отпустила ситуацию. А нужно было удерживать этот уровень, не отвлекаться и не расслабляться. Однако на меня не повлиял проигранный сет. Я продолжала гнуть свою линию на корте и слушать Кончиту [Мартинес]. Она мне очень сильно помогла, как и всегда», — заявила спортсменка.

О выходе россиянки в третий круг флоридского «тысячника» издание Punto de Break высказалось так: «Мирра дебютировала с победой в Майами-2026, но снова вызвала сомнения в своей игре. Андреева продемонстрировала неуверенность во втором сете, что характерно для её выступлений на последних турнирах».

Со словами испанских обозревателей не поспоришь, ведь из последних семи противостояний, в которых участвовала первая ракетка России, лишь три из них завершились для неё без потери сетов. Отметим, что за этот период если наша теннисистка и проигрывала соперницам сражения, то исключительно в трёх партиях.

Материалы по теме
Путь Мирры в Майами после провалов в Дубае и Индиан-Уэллсе: с кем встретится Андреева
Победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова считает, что Андреева стала слабее ментально и теперь хуже контролирует эмоции. «Мне очень нравится Алькарас – он кайфует на корте. Он один из игроков, который просто улыбается. Проигрывает – улыбается, получает удовольствие. Ради чего они там? Ради игры. А Мирра как будто страдает, на кого-то злится, вымещает агрессию – то на маму, то на Кончиту, то ещё на кого-то. Это надо обуздать и принять решение, чего она вообще хочет. Я бы посмотрела на её карьеру в более глобальном смысле.

Я помню свой опыт, в 19 лет я выиграла US Open. И не ожидала этого. А на следующий год от тебя все чего-то ждут, а ты не знаешь, что делать. И этот год – трансформация, которую ты выбираешь. Ты должен эволюционировать либо остаться на месте. Мне очень хочется видеть эволюцию в игре Мирры, но пока я её не вижу. Да, она окрепла физически, лучше подаёт, однако ментально она не становится сильнее. К сожалению, стала слабее. В ней больше злости, меньше контроля эмоций. Надо работать над тем, чтобы держать мяч и атаковать, когда нужно, а не просто психовать. Если бы мой игрок послал меня во время матча, я бы встала и ушла. И тогда игрок будет уважать. А пока вся её команда это принимает и играет с ней. Ей говорят: «Ты звезда», – но так не будет работать. У неё должно быть уважение и к маме, и к тренеру. Я безумно уважаю Мирру, она мне очень симпатична как человек. Но ей надо полностью менять структуру. Когда я тренировалась в Испании, мне сразу дали понять: ты сначала человек, а потом – игрок. Ты сначала уважаешь людей, а потом кем-то становишься», — приводит слова Кузнецовой First&Red.

Материалы по теме
Медведев метит на девятое место, Мирра может выпасть из топ-10: расклады перед Майами
Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников тоже остался недоволен поведением 18-летней Мирры на последних турнирах. «Хочешь ты или нет, но есть много примеров. Вы, наверное, не застали Штеффи Граф в 1999 году, в её последний год. Это эталон поведения на корте. Мирра говорит, что её идеал – Федерер. Хорошо, но Федерер, какой бы он ни был, никогда не позволял себе после матча сказать «#### you all» и демонстративно уйти. Это аксиома, прописная истина: такие вещи нельзя делать. Неужели никто не может объяснить, что это плохо? Ты таким образом отталкиваешь от себя болельщиков и поклонников. Какой бы я плохой ни был, я никогда не позволял себе сказать: «Да пошли вы все». Я мог послать судью, чтобы никто не слышал, за что меня оштрафовали на $ 25 тыс. и сняли с парного турнира. Марат Сафин не позволял себе сказать: «Да пошли вы все» при всех. Да, он мог сломать ракетку – он так выплёскивал эмоции. Но он не говорил на весь мир», — приводит слова теннисиста First&Red.

Тем не менее у первой ракетки России появился идеальный шанс провести спокойный матч без каких-либо нервов. За путёвку в четвёртый круг Майами-2026 наша теннисистка поборется с Мари Боузковой, у которой ведёт по личным встречам со счётом 3-0. В мировой классификации чешка сейчас занимает 32-ю позицию, при этом на наивысшую для себя 24-ю строчку она забиралась практически четыре года назад.

Материалы по теме
Последняя репетиция перед AO-2026. Мирра сразится с чешкой, выбившей подругу Соболенко
За все три сражения Боузковой и Андреевой Мирра оказывалась сильнее соперницы исключительно в двух партиях. Лидер российского тенниса побеждала Мари в первом круге Australian Open — 2025 (6:3, 6:3), во втором круге Мадрида-2025 (6:3, 6:4) и на этой же стадии в Аделаиде-2026, которую серебряный призёр ОИ-2024 впоследствии выиграла (6:3, 6:1).

Несмотря на лёгкую победу над чешкой на австралийском турнире, в послематчевом интервью россиянка заявила, что не ждала простой игры с соперницей. «Понравилось, как играла сегодня. Кажется, мы дважды встречались с Мари в прошлом году, знала, что это будет нелёгкий матч. Рада, что мне удалось сохранять спокойствие и продолжать играть в своей манере, несмотря ни на что. В начале матча у меня немного не получалось делать это, но я продолжала следовать плану на игру, удалось выиграть, я очень довольна своей игрой сегодня», — сказала теннисистка на корте.

Материалы по теме
Мирра пробилась в 1/4 финала «пятисотника» в Аделаиде. Шнайдер остановила финалистку ТБШ
Остаётся надеяться, что Мирра Андреева продолжит сухую серию из выигранных матчей у Мари Боузковой. В случае победы над соперницей наша теннисистка впервые в карьере пробьётся в четвёртый круг «тысячника» в Майами.

WTA-1000. Майами. Турнирная сетка

Женский турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android