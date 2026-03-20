Калинская упустила матчбол в российском дерби: Захарова — впервые в третьем круге Майами

Диана Шнайдер победила на двух тай-брейках, а вот Анна Блинкова получила «баранку». Во Флориде опять дожди.

В пятницу, 20 марта, на супертурнире в Майами (США) в мужской сетке проходили заключительные матчи первого круга и начался второй, а в женской части соревнований игрался второй круг. Такое путаное расписание образовалось не только потому, что начало мужского турнира изначально стояло в графике на день позже, но и вследствие того, что начало недели выдалось дождливым. Ну а сегодня состоялось сразу несколько матчей с участием представителей России, причём в одном случае это было дерби.

С него и начнём. Как и другие встречи, поставленные первым запуском, российское дерби из-за прошедшего дождя (надо было подсушить корты) стартовало с опозданием в 40 минут. Анна Калинская, посеянная под 22-м номером, играла с Анастасией Захаровой, пробившейся на турнир через квалификацию. В первом круге Захарова, дебютировавшая в основной сетке Майами, одержала волевую победу над Анной Бондарь из Венгрии (5:7, 6:3, 6:1).

Теннисистки не успели даже доиграть первый гейм, как вновь начался дождь, и пауза на сей раз составила почти два часа. Игра возобновилась — и тут же вновь прекратилась, только уже ненадолго, минут на 20. И лишь после этого погода стабилизировалась (пусть и не до конца дня).

Что касается самого матча, то Калинская в первом же гейме отыграла три брейк-пойнта. После этого Анна перехватила инициативу и, спокойно удерживая подачу, в шестом гейме добилась брейка под ноль — 4:2. У Захаровой был шанс на обратный брейк, но свой брейк-пойнт она упустила. В восьмом гейме Калинская не реализовала сетбол на приёме, но это не помешало ей подать на партию — 6:3 за 40 минут чистого времени.

В начале второго сета Калинскую словно подменили — не получалось ничего. Захарова прекрасно этим пользовалась и быстро повела 3:0 с брейком. Анна так и не нашла своей игры в этой партии, и Анастасия, играя в атакующий теннис, легко сравняла счёт по сетам — 6:1 за 32 минуты. У Калинской процент попадания первым мячом составил всего 38%.

Отдав партию, Анна запросила медицинский перерыв — из-за проблем с поясницей. Это пошло ей на пользу. Решающий сет Калинская начала так, как Захарова — предыдущий, то есть 3:0 с брейком. А после этого опять пошёл дождь. Игра возобновилась спустя 40 минут. Всё вроде был шло к быстрой победе Калинской, однако в игре неожиданно случился перелом, причём не сразу после паузы.

Анна вела 5:2, но в восьмом гейме не использовала матчбол на приёме, а потом не смогла подать на матч. После этого Захарова сравняла счёт — 5:5. И в оставшихся двух геймах дожала соотечественницу — 3:6, 6:1, 7:5 за 2 часа 13 минут чистого времени. Анастасия впервые сыграет в третьем круге Майами. В лайв-рейтинге она идёт 67-й (потенциально лучшее место в карьере), однако эту строчку она себе ещё не гарантировала — сзади много соперниц, которые могут её обогнать.

Другие матчи с участием россиянок, поставленные первым запуском, тоже прерывались аналогичным образом, как и вышеописанная встреча Калинской и Захаровой. 92-я ракетка мира Анна Блинкова, начавшая турнир с волевой победы над Софьей Кенин (3:6, 6:1, 6:3), встретилась с 19-летней канадкой Викторией Мбоко (10). Первый сет остался за Мбоко. Важнейшим моментом стало то, что канадка на второй подаче взяла 70% очков (7 из 10) — даже больше, чем на первой (56%). Блинкова же даже на первом мяче выиграла всего 44% обменов, а на втором — и вовсе 22%. Россиянка лишь однажды за партию смогла взять свой гейм, так что даже один брейк её не выручил. В затяжном пятом гейме канадка ушла с брейк-пойнта и оторвалась в счёте (4:1), после чего довела сет до победы — 6:2 за 38 минут чистого времени.

Во второй партии у Блинковой не было осязаемых шансов. Она кое-как поборолась в первом гейме, но и его взяла Мбоко. После этого россиянка быстро получила «баранку», взяв не более двух очков в каждом из оставшихся геймов, — 6:2, 6:0 в пользу Мбоко за 1 час 3 минуты чистого времени.

В третьем круге Захарова и Мбоко вышли друг на друга.

Диана Шнайдер (20) вышла на корт с 19-летней чешкой Терезой Валентовой, 49-й ракеткой мира. В первом круге Валентова прошла Кэти Волынец (6:2, 6:4). Теннисистки изрядно помучили друг друга в первом сете. В первой половине партии состоялся обмен брейками — 2:2. После этого игра проходила с преимуществом Шнайдер, которая отыграла единственный брейк-пойнт, а сама не использовала несколько возможностей взять подачу соперницы, в том числе сетбол на приёме в 12-м гейме. На тай-брейке россиянка невероятным образом упустила четверной сетбол (6:2 — 6:6), потом ещё один, и лишь шестая попытка оказалась успешной — 7:6 (9:7) за 1 час 19 минут чистого времени.

Перед второй партией вновь пошёл дождь — в этом случае пауза составила минут 40. В этом сете тоже состоялся обмен брейками, только на этот раз обратный брейк уже сделала Валентова, а не Шнайдер, — так счёт стал 3:3. В девятом гейме Диана снова взяла подачу соперницы — и не подала на матч. Но это не стало глобальной помехой для россиянки. Два гейма спустя пришлось играть второй тай-брейк, и там точнее вновь оказалась Шнайдер — 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) за 2 часа 27 минут чистого времени.

В третьем круге Шнайдер сразится с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич (12).

Людмила Самсонова (19) противостояла 45-му номеру рейтинга WTA Хейли Баптист. Статистика личных встреч была неприятной для россиянки, проигравшей американке до этого дважды — и в Риме в минувшем сезоне, и в четвертьфинале Абу-Даби в этом году. Оба поединка, к слову, были трёхсетовыми.

Екатерина Александрова (11) сражалась с 18-летней австрийкой Лилли Таггер, занимающей 115-е место в мировой классификации. Таггер получила уайлд-кард в основную сетку и в первом круге оказалась сильнее Эллы Зайдель (6:7 (8:10), 6:4, 7:5).

Четырёхкратная чемпионка ТБШ первая ракетка мира Арина Соболенко (1) вышла на корт с 39-м номером рейтинга Энн Ли.

71-я ракетка мира Оксана Селехметьева вышла на корт с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес (26).

Двукратная чемпионка ТБШ Елена Рыбакина (3) противостояла своей соотечественнице Юлии Путинцевой, 75-му номеру рейтинга WTA.

В мужской сетке Карен Хачанов (14) играл с непростым для себя Роберто Баутиста-Агутом. В личных встречах 37-летний испанец, занимающий лишь 89-е место в рейтинге ATP, вёл со счётом 6:5.

Александр Бублик (10) провёл встречу с финалистом Уимблдона-2021 Маттео Берреттини — в настoящее время итальянец идёт 68-м в рейтинге.

Семикратный чемпион ТБШ первая ракетка мира Карлос Алькарас (1) сражался с перспективным бразильцем Жоао Фонсекой — 19-летний теннисист идёт 39-м в рейтинге.

Также в сетке Майами присутствуют Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Но они ещё не стартовали на турнире.

