Хачанов и Александрова — в третьем круге Майами. А Бублик внезапно проиграл на старте

Соболенко, Рыбакина и Алькарас начали турнир с побед. Но были и неожиданные результаты.

В ночь с 20 на 21 марта на супертурнире в Майами состоялось сразу несколько матчей второго круга с участием топ-теннисистов. Свои встречи провели Карлос Алькарас, Арина Соболенко, Елена Рыбакина. Выступили и россияне: Карен Хачанов, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова. Не обошлось и без сенсаций. Теперь обо всём по порядку.

Людмила Самсонова (19) противостояла 45-му номеру рейтинга WTA Хейли Баптист. Статистика личных встреч была неприятной для россиянки, проигравшей американке до этого дважды — и в Риме в минувшем сезоне, и в четвертьфинале Абу-Даби в этом году. Оба поединка, к слову, были трёхсетовыми. В этот раз Людмила не взяла ни партии.

Самсонова крайне неудачно подавала в этом матче: всего 53% попадания первым мячом и целых девять двойных ошибок при отсутствии эйсов. В начале первого сета россиянке удался обратный брейк, а вот в восьмом гейме Баптист ещё раз взяла её подачу, после чего, отыграв брейк-пойнт, подала на партию — 6:3. Во втором сете Людмила, несмотря на проблемы на подаче, отчаянно цеплялась на приёме. К 5:5 теннисистки пришли, сделав по три брейка, причём американка не подала на матч. В 11-м гейме Хейли снова забрала чужую подачу, а потом ушла с двух брейк-пойнтов и с пятого (!) матчбола закрыла встречу — 6:3, 7:5 за 2 часа 5 минут.

Екатерина Александрова (11) сражалась с 18-летней австрийкой Лилли Таггер, занимающей 115-е место в мировой классификации. Таггер получила уайлд-кард в основную сетку и в первом круге оказалась сильнее Эллы Зайдель (6:7 (8:10), 6:4, 7:5).

Класс Александровой сказался. В первом сете она уступала 2:3 с брейком, но после этого выиграла четыре гейма подряд, дважды взяв подачу соперницы, — 6:3. Вторую партию россиянка провела ещё увереннее и не подарила Таггер ни единого брейк-пойнта. Этот сет Екатерина тоже взяла с двумя брейками — 6:3, 6:3 за 1 час 6 минут. В третьем круге Александрова сыграет с Жаклин Кристиан.

Четырёхкратная чемпионка ТБШ первая ракетка мира Арина Соболенко (1) вышла на корт с 39-м номером рейтинга Энн Ли. Американка сумела навязать борьбу белоруске. В первом сете Соболенко вела 4:1 с брейком, но затем растеряла преимущество. На отрезке в три гейма Арина упустила целых восемь брейк-пойнтов, а Ли в этот период сумела добиться брейка и сравняла счёт — 4:4. На тай-брейке, впрочем, Соболенко хватило первого же сетбола — 7:6 (7:5).

Вторую партию теннисистки начали с серии брейков, и закончила её белоруска. Отыграв два брейк-пойнта в четвёртом гейме, Арина оторвалась в счёте — 3:1. И сумела додержать добытый перевес до конца встречи — 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час 43 минуты. В третьем раунде Соболенко сыграет с Кэти Макнелли.

Двукратная чемпионка ТБШ Елена Рыбакина (3) противостояла своей соотечественнице Юлии Путинцевой, 75-му номеру рейтинга WTA. В середине первого сета теннисистки обменялись брейками — Рыбакина не удержала 3:1. Несмотря на это, в восьмом гейме Елена с третьего брейк-пойнта ещё раз взяла чужую подачу, после чего ушла с 0:30 и подала на партию — 6:3 за 37 минут.

Во втором сете Рыбакина во втором гейме отыграла два брейк-пойнта, после чего уже уверенно держала подачу. После 3:3 Елена выиграла три гейма подряд, сделав два брейка, — 6:3, 6:3 за 1 час 18 минут. И теперь её ожидает встреча с украинкой Мартой Костюк.

В мужской сетке Карен Хачанов (14) играл с непростым для себя Роберто Баутиста-Агутом. В личных встречах 37-летний испанец, занимающий лишь 89-е место в рейтинге ATP, вёл со счётом 6:5.

Несмотря на такую статистику, в этот раз у Хачанова не возникло ощутимых проблем. Россиянин чётко подавал (69% попадания первым мячом, шесть эйсов и ни одной двойной), и его соперник так и не заработал ни одного брейк-пойнта за весь матч. Первый сет Карен начал и закончил брейком, а во второй партии ему хватило одного гейма, взятого на приёме, — 6:3, 6:3 за 1 час 14 минут.

В третьем раунде Хачанова ожидает победитель встречи Лучано Дардери — Мартин Ландалус-Лакамбра.

Александр Бублик (10) провёл встречу с финалистом Уимблдона-2021 Маттео Берреттини — в настоящее время итальянец идёт 68-м в рейтинге. Бублик считался фаворитом, но потерпел неудачу. Берреттини, защищающий очки за четвертьфинал, исполнил 17 эйсов за матч, допустив всего одну двойную ошибку. Даже в таких условиях Александр добирался до брейк-пойнтов, но не реализовал ни одного шанса из шести. Итальянец же дважды брал геймы на приёме — по разу в каждом из сетов — и победил со счётом 6:4, 6:4, затратив на это 1 час 29 минут. Маттео впервые за год обыграл игрока топ-20 (после победы над Александром Зверевым в Монте-Карло в прошлом году).

Семикратный чемпион ТБШ первая ракетка мира Карлос Алькарас (1) сражался с перспективным бразильцем Жоао Фонсекой — 19-летний теннисист идёт 39-м в рейтинге. В первом сете Алькарас в третьем гейме добился брейка, после чего подтвердил его — 3:1. Фонсека после этого имел лишь один брейк-пойнт, но не использовал его. В 10-м гейме испанец под ноль подал на партию — 6:4. Второй сет Карлос начал с брейка, впоследствии отыграл оба брейк-пойнта и в 10-м гейме закрыл матч — 6:4, 6:4 за 1 час 35 минут.

У Алькараса уже 17 побед в 18 матчах в этом сезоне. Единственное поражение нанёс ему Даниил Медведев — в полуфинале Индиан-Уэллса. В третьем круге Майами Карлос сыграет с Себастьяном Кордой.

Помимо матча с участием Бублика, были и другие результаты, которые в определённой степени можно считать сенсациями. Трёхкратный финалист ТБШ бывшая вторая ракетка мира Каспер Рууд уступил 56-му номеру рейтинга Итану Куинну — 4:6, 6:7 (7:9).

Бывшая четвёртая ракетка мира Джек Дрейпер (25) не справился с Райлли Опелкой, располагающимся на 67-й строчке в мировой классификации. 25 эйсов от 211-сантиметрового Опелки — в принципе, привычная картина. Американский теннисист отыграл единственный за весь матч брейк-пойнт, а у Дрейпера и этого не было, так что всё решилось на двух тай-брейках — 7:6 (7:3), 7:6 (7:0) за 1 час 35 минут.

Алекс де Минор (5) проиграл бывшей третьей, а ныне 51-й ракетке мира Стефаносу Циципасу. В этой встрече Циципас взял невероятные 98% очков на первой подаче (39 из 40). В первом сете грек добился в брейка в восьмом гейме, после чего, отыграв двойной брейк-пойнт, подал на партию — 6:3. По ходу второго сета Стефанос упустил три брейк-пойнта, а на тай-брейке дожал соперника — 6:3, 7:6 (7:3) за 1 час 27 минут. В личных встречах у них теперь 12-1 в пользу Циципаса.

Однако все запланированные матчи сыграть в этот день не удалось. В частности, встречу с участием Оксаны Селехметьевой и Лейлы Фернандес перенесли на следующий игровой день.

Также в сетке Майами присутствуют Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Но они ещё не стартовали на турнире.

Супертурнир в Майами завершится 29 марта.