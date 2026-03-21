Онлайн-трансляция Майами-2026: Мирра Андреева, Медведев, Рублёв, Шнайдер, Захарова, сетка, расписание, результаты, где смотреть

Селехметьева сражается за третий круг Майами! Ещё играют Мирра, Рублёв и Медведев. LIVE!
Даниил Сальников
Оксана Селехметьева
Лучшие теннисисты выходят на корты во Флориде, где набирает обороты объединённый «тысячник». Появятся перед публикой и шесть россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на объединённом «тысячнике» в Майами. Из-за дождей во Флориде организаторы никак не наверстают расписание. В субботу должны быть доиграны шесть матчей второго круга у женщин, а также состояться ещё восемь поединков третьего круга из нижней половины сетки. У мужчин должен полностью завершиться второй круг (18 встреч). На корты выйдут среди прочих и шесть россиян – Даниил Медведев (девятый номер посева), Андрей Рублёв (15), Мирра Андреева (8), Диана Шнайдер (20), Анастасия Захарова (Q) и Оксана Селехметьева. Кроме того, в борьбу вступит чемпион недавнего Индиан-Уэллса Янник Синнер (2).

ATP Masters 1000. Майами-2026. Сетка
WTA 1000. Майами-2026. Сетка
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 18:00 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Не начался
1 2 3
         
         
Оксана Селехметьева
Россия
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Дамир Джумхур
Босния и Герцеговина
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 21:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Табило
Чили
Майами (ж). 3-й круг
21 марта 2026, суббота. 21:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Не начался
1 2 3
         
         
Мари Боузкова
Чехия
Майами (ж). 3-й круг
21 марта 2026, суббота. 21:00 МСК
Анастасия Захарова
Россия
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
Канада
Майами (ж). 3-й круг
21 марта 2026, суббота. 21:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Не начался
1 2 3
         
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 22:00 МСК
Рэи Сакамото
Япония
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

О том, как развивались события в Майами в ночь с пятницы на субботу по московскому времени, читайте в нашем прошлом лайве дня.

Рыбакина — в 3-м круге Майами! Соболенко, Хачанов и Алькарас тоже там. Как это было
12:13 Даниил Сальников

Расписание субботы

Сегодня в Майами пройдут матчи с участием россиян и топовых игроков. Вот как выглядит расписание дня.

