«Не зацикливаюсь на рекордах». Соболенко продолжает победную серию на «тысячнике» в Майами

Путь лидера рейтинга Арины Соболенко к защите титула в Майами начался с победы над местной теннисисткой во втором круге. Белоруске понадобился 1 час 43 минуты, чтобы закрыть американку Энн Ли в двух сетах и выйти в следующий круг — 7:6 (7:5), 6:4. Теперь четырёхкратная чемпионка ТБШ поборется за путёвку в 1/8 финала с ещё одной хозяйкой кортов — Кэти Макнелли.

В последние дни в Майами стоит плохая погода, из-за чего многие матчи сдвигались по времени или переносились на другой корт. И именно второй вариант достался Соболенко и Ли, чем Арина осталась довольна. «Это было потрясающе. Спасибо, ребята, что пришли. Спасибо, что принесли такие красивые плакаты. Благодарю за поддержку. Мне понравилось играть перед вами. Но надеюсь попасть в следующий раз на центральный корт и также надеюсь, что у всех вас получится прийти и посмотреть на меня там. Спасибо за атмосферу в этих прохладных условиях», — сказала теннисистка по окончании матча.

На пресс-конференции после победы над американкой белоруска порассуждала о проблемах, которые ей доставила дождливая погода. «Меня очень удивило, что рассматривался вариант отмены моего матча и что мне предложили несколько вариантов для игры на других кортах. Я не понимала, в чём проблема, если Алькарас и Фонсека начнут позже — такое уже бывало в другие дни. Я решила сыграть в этот день, чтобы у меня потом был дополнительный день отдыха.

Это решение меня сильно удивило, однако, по крайней мере, мне дали возможность выбрать другой корт. Я никогда раньше не сталкивалась с подобной ситуацией. Мне было бы несложно подождать, но понимаю, что с организационной точки зрения это было лучше», – заявила спортсменка.

Арина Соболенко Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Один из сетов у Энн Арина выиграла на тай-брейке, благодаря чему продлила свою впечатляющую серию, насчитывающую уже 19 таких укороченных геймов. Несмотря на эту удивительную статистику, лидер рейтинга отметила, что не зацикливается на подобном. «Думаю, это должно быть просто частью игровой тактики — дотянуть до тай-брейка и продолжать набирать очки (улыбается). Честно говоря, не зацикливаюсь на этом. Просто стараюсь играть очко за очком и делать всё возможное, а как-то так получается, что продолжаю выигрывать. Надеюсь, так будет и дальше. Не знаю… Не знаю, создаёт ли это дополнительное давление для соперницы, но если это так, то мне нравится (улыбается)», — подчеркнула четырёхкратная чемпионка ТБШ.

Благодаря титулу на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе Соболенко одержала уже седьмую победу подряд! Отметим, что на турнире в Майами у белоруски насчитывается точно такая же серия из выигранных матчей. Однако ещё более впечатляющей выглядит статистика Арины с соперницами в этом году — 18-1.

Это единственное поражение четырёхкратная чемпионка ТБШ потерпела от Елены Рыбакиной в финале Australian Open — 2026. И уже в решающей встрече на турнире в Индиан-Уэллсе белоруска взяла реванш у представительницы Казахстана, не позволив теннисистке завоевать ещё один крупный титул. «Это было очень важно для меня, потому что до этого я проиграла несколько финалов на крупных турнирах. Я даже не хотела думать о том, что могу проиграть Елене третий финал подряд. Мне казалось, что в тех матчах у меня были шансы, и было очень обидно уступать. Я хотела доказать себе, что после таких разочарований можно стать сильнее. Благодаря этому я стала психологически крепче», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Теперь Арина стремится продолжить путь к защите титула в Майами-2026. В третьем круге флоридского «тысячника» первой ракетке мира будет противостоять местная теннисистка Кэти Макнелли, с которой она ранее ни разу не пересекалась на корте. 24-летняя американка занимает в мировой классификации 72-ю позицию, при этом своего рекорда она достигла в 2023 году, когда забралась на 54-ю строчку.

Кэти Макнелли Фото: Phil Walter/Getty Images

Во Флориде Макнелли начала свой путь с первого круга, так как не является сеяной спортсменкой. На старте Майами Кэти в двух сетах одолела швейцарку Ребеку Масарову (6:2, 7:5), а во втором круге спортсменка повесила «баранку» китаянке Ван Синьюй (6:4, 1:6, 6:0). Для американки выход в 1/16 финала Майами стал лучшим результатом в карьере, до этого она ни разу не могла преодолеть стартовый барьер.

Вряд ли у кого-то есть сомнения, что победительницей матча Соболенко и Макнелли будет кто-то другой, кроме Арины. Белоруска набрала превосходную форму и громит всех подряд, так что поединок с Кэти выглядит для четырёхкратной чемпионки ТБШ формальностью на пути к 1/8 финала Майами.

Женский турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта.