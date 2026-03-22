Медведев выдал камбэк в Майами. Мирра в 4-м круге вышла на Мбоко, с которой играет в паре

В субботу, 21 марта, на супертурнире в Майами (США) в мужской одиночной сетке проходили заключительные матчи второго круга, а у женщин начался третий круг. Сегодня состоялось сразу несколько встреч с участием российских теннисистов и теннисисток, в том числе Даниила Медведева и Мирры Андреевой. Также свой поединок провёл четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер.

Однако сначала необходимо было отдать «долги», то есть провести те игры, которые не состоялись в срок из-за дождей. Одним из таких матчей был поединок второго круга с участием 71-й ракетки мира Оксаны Селехметьевой и финалистки US Open — 2021 Лейлы Фернандес, посеянной под 26-м номером.

Селехметьева не сразу толком вошла в игру, и Фернандес быстро ушла в отрыв — 3:0 с брейком. Несмотря на обескураживающее начало, россиянка с нескольких брейк-пойнтов отыграла один брейк, а затем и сама вышла вперёд. Тем не менее канадка всё же оказалась сильнее: она ответила обратным брейком (4:4), в 10-м гейме упустила сетбол на приёме, а тай-брейк выиграла за явным преимуществом — 7:6 (7:1) за 1 час 3 минуты.

В начале второй партии у теннисисток возникали проблемы на подаче, и в первых четырёх геймах было сделано три брейка, два из которых оформила Селехметьева. Это позволило Оксане контролировать ход игры во второй половине сета. Брейк-пойнтов больше не было, и в девятом гейме россиянка подала на партию — 6:3 за 39 минут.

Решающий сет Селехметьева провела неудачно. Уступая 0:2, в третьем гейме Оксана не использовала ни одного брейк-пойнта из четырёх. Это надломило её, и в оставшейся части матча Фернандес отдала лишь один гейм — 7:6 (7:1), 3:6, 6:1 за 2 часа 26 минут.

А в третьем круге в женском одиночном разряде сегодня выступили три россиянки.

Мирра Андреева (8) вышла на корт с чешкой Мари Боузковой (32). Андреева вела 3-0 по личным встречам, в том числе 2-0 на харде. Россиянка победила соперницу в первом круге Australian Open — 2025 (6:3, 6:3), во втором круге Мадрида-2025 (6:3, 6:4) и во втором круге Аделаиды-2026 (6:3, 6:1).

Андреева начала матч с брейка — не без помощи со стороны Боузковой, допустившей две двойные ошибки. Россиянка подтвердила брейк, но в четвёртом гейме отдала подачу с 30:0, и счёт сравнялся — 2:2. В этот период игра у Мирры не шла, она ошибалась, и чешка взяла ещё два гейма — 4:2. Тем не менее Андреева не сдалась: в седьмом гейме она добилась важного брейк-пойнта, перетерпев соперницу на брейк-пойнте в розыгрыше из 20 ударов, после чего отподавала и сравняла счёт — 4:4.

Партия могла закончиться в 10-м гейме, когда Мирра подавала, уступая 4:5. Россиянка никак не могла избавиться от неточностей, однако на решающих мячах действовала чётко и ушла с двух сетболов — 5:5. В 11-м гейме, напротив, уже у Андреевой был брейк-пойнт (скрытый сетбол), но там уже соперница не сплоховала. В итоге пришлось играть тай-брейк: Мирра благодаря двум мини-брейкам подряд заработала тройной сетбол и со второй попытки использовала его — 7:6 (7:4) за 1 час 12 минут.

Во втором сете Андреева сразу же отдала подачу, допустив двойную ошибку на третьем брейк-пойнте. Россиянку здорово выручил брейк под ноль, который она сделала в четвёртом гейме, благодаря чему сравняла счёт — 2:2. Боузковой тоже не хватало стабильности, а Мирра как раз удачно прибавила в активности. А ключом к победе стал шестой гейм, который россиянка взяла после 40:0 на подаче соперницы — Боузкова перестала выдерживать натиск Андреевой. После этого Мирра взяла ещё два гейма и, реализовав второй матчбол на приёме, повесила сопернице скрытую «баранку» — 7:6 (7:4), 6:2 за 2 часа. Так 18-летняя россиянка впервые в карьере вышла в четвёртый круг турнира в Майами.

74-я ракетка мира Анастасия Захарова (Q), которая в предыдущем матче одержала волевую победу над Анной Калинской (3:6, 6:1, 7:5), встретилась с 19-летней Викторией Мбоко (10), повесившей «баранку» Анне Блинковой (6:2, 6:0).

Захарова вчистую проиграла стартовый сет. В первом гейме у неё, правда, были брейк-пойнты, но она их не использовала. А в дальнейшем Мбоко всё контролировала и, отдав один гейм при 5:0, в седьмом гейме подала на партию — 6:1 за 28 минут.

Второй сет проходил в равной борьбе, только вот Мбоко оказалась чуть сильнее. Захарова так и не добралась до брейк-пойнтов, а канадка, упустив шанс на брейк в седьмом гейме, в концовке дожала россиянку в затяжном гейме, после чего подала на матч — 6:1, 7:5 за 1 час 27 минут.

В четвёртом круге (то есть в 1/8 финала) Андреева и Мбоко сыграют друг с другом. В личных встречах у них уже 1-1 — оба матча состоялись в этом сезоне. Кроме того, на этом турнире Мирра и Виктория вместе играют в парном разряде.

Диана Шнайдер (20) противостояла олимпийской чемпионке Токио-2020 Белинде Бенчич (12). В минувшем сезоне Бенчич выбила Шнайдер в третьем круге Индиан-Уэллса — 6:4, 6:4. В этот раз Диана тоже потерпела неудачу.

Шнайдер в первом же гейме отдала свою подачу и вернуть брейк так и не смогла. Брейк-пойнты у неё были только в шестом гейме, но все три шанса были упущены. А в девятом гейме Бенчич ещё раз взяла подачу соперницы, допустившей за партию три двойных ошибки, и забрала сет — 6:3 за 43 минуты.

Во второй партии у Шнайдер тоже были брейк-пойнты, однако, как и в стартовом сете, Диана не сумела распорядиться предоставившимися возможностями. Бенчич же в восьмом гейме взяла её подачу, сразу после чего подала на матч — 6:3, 6:3 за 1 час 25 минут. В этой встрече российская теннисистка на второй подаче взяла всего 23% очков (3 из 13).

В мужской сетке Даниил Медведев (9), чемпион Майами 2023 года, встретился с 19-летним японцем Рэи Сакамото, которому дали уайлд-кард на турнир. Сакамото располагается на 164-й строчке в мировом рейтинге. В начале матча Медведев не лучшим образом смотрелся на задней линии, и Сакамото этим пользовался. В четвёртом гейме японец вышел на двойной брейк-пойнт, однако россиянин не дал ему оторваться — 2:2. Рэи не стушевался, несмотря на грозное имя соперника, но и Даниил больше не позволял ему таких вольностей, чётко контролируя подачу и собирая эйсы (восемь за партию).

В 11-м гейме Медведев впервые добрался до брейк-пойнтов, однако Сакамото не дрогнул и за счёт подачи не дал оппоненту сделать брейк. Так они и дошли до тай-брейка, и там творилось безумие. Даниил допустил две двойные ошибки, почти всё время был в положении догоняющего, но сумел отыграть три сетбола, потом сам упустил свой сетбол, неудачно отыграв на приёме, и с шестого сетбола японский теннисист закрыл партию — 7:6 (12:10) за 57 минут. Если не считать эйсы, то Медведев в этом сете собрал всего пять активно выигранных очков.

Вторая партия принесла ожидаемый результат, хотя поначалу было тревожно — да ещё как! Медведев в третьем гейме отыграл все четыре брейк-пойнта — кто знает, как развивались бы события, сделай Сакамото брейк, если учесть, что подавал он хорошо. А так брейк сделал Даниил — в шестом гейме, когда его японский соперник допустил несколько неточностей. Получив перевес, россиянин удержал его и в девятом гейме подал на сет — 6:3 за 42 минуты. Что во всём этом удивило, так это то, что Сакамото удавалось действовать первым номером — у него и виннеров было больше (девять против трёх), и невынужденных ошибок (15 против восьми).

В решающей партии Медведев сделал то, что и должен был сделать изначально; ну и Сакамото развалился, не без этого. Россиянин выиграл первые четыре гейма, отдав в них в общей сложности два очка. На своей подаче в этом сете Даниил взял вообще все мячи (12 из 12) и закончил матч брейком — 6:7 (10:12), 6:3, 6:1 за 2 часа 5 минут.

Медведев одержал уже 19-ю победу в сезоне — по этому показателю он лидирует в туре. В третьем круге он сразится с победителем аргентинского дерби Франсиско Серундоло (18) — Тьяго Тиранте (LL).

Андрей Рублёв (15) сражался с 41-й ракеткой мира Алехандро Табило. В 2024-м Рублёв обыграл чилийца в Базеле (7:6 (7:3), 6:1) — то была первая их встреча.

В первом сете до 12-го гейма ни у кого не было брейк-пойнтов. В решающий момент Рублёв, которого нередко подводил бэкхенд (один виннер и четыре невынужденные в этом компоненте), чуть было не упустил партию, однако Табило не реализовал сетбол на приёме и позволил Андрею заработать тай-брейк. Там россиянин вёл 5:1, рисковал потерять отрыв, но со второго сетбола (благодаря двойной ошибке в исполнении соперника) закончил партию — 7:6 (7:5) за 52 минуты.

Во втором сете у Рублёва, как и в первой партии, тоже не было брейк-пойнтов. Разница в том, что Табило на приёме действовал успешнее и дважды сделал брейк. В упорном седьмом гейме чилийский теннисист во второй раз забрал подачу соперника, использовав четвёртый брейк-пойнт, и подал на партию — 6:2 за 38 минут.

В решающем сете Рублёв так и не придумал, что можно сделать на приёме (вновь ни единого брейк-пойнта), — Табило на первой подаче, которая, правда, просела до 50% (против 75% в предыдущих партиях), брал вообще все очки. В третьем гейме чилиец добился брейка, и этого ему хватило для победы. 10-й гейм стал последним в этой встрече — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 за 2 часа 9 минут. Как и в Индиан-Уэллсе, в Майами Андрей проиграл в первом же матче.

Четырёхкратный чемпион ТБШ Янник Синнер (2) провёл поединок с боснийцем Дамиром Джумхуром, 76-м номером рейтинга ATP. Как и следовало ожидать, у Синнера не возникло проблем. Итальянец сделал ранний брейк, ближе к концу первого сета отыграл единственный брейк-пойнт, после чего подал на партию — 6:3. Во втором сете Янник на своей подаче отдал всего-навсего два очка и, дважды взяв подачу соперника, прошёл в третий круг — 6:3, 6:3 за 1 час 12 минут.

Синнер стал четвёртым игроком в истории «Мастерса» в Майами, который сумел одержать 20 побед не более чем за 23 матча. Такой результат в своё время показали Пит Сампрас и Матс Виландер, а рекорд принадлежит Ивану Лендлу (20-2). Кроме того, Янник одержал 12-ю победу подряд на уровне «Мастерсов» — до этого он взял титул в Париже (ещё в минувшем сезоне) и в Индиан-Уэллсе. В этой серии итальянец не отдал ни одной партии, выиграв 24 сета подряд. И это повторение исторического рекорда Новака Джоковича (с момента образования ATP Masters 1000 в 1990 году), который в 2016 году также взял 24 партии подряд на «Мастерсах» (со второго круга Индиан-Уэллса по второй круг Монте-Карло).

Неожиданный результат приключился в поединке 20-го сеяного Лёнера Тьена и 57-й ракетки мира Камиля Майхшака. Польский теннисист одержал победу — 6:2, 4:6, 6:2. Тьен отметился 40 невынужденными ошибками, в том числе шестью двойными.

Супертурнир в Майами завершится 29 марта.