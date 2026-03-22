«Настоящий маэстро». Героическая победа Медведева на старте Майами вызвала восхищение

Даниил обидно проиграл первый сет на тай-брейке, но затем подстроился под неудобные условия и уверенно одолел 19-летнего японца Сакамото.

Десятая ракетка мира Даниил Медведев победил 164-го номера рейтинга ATP японца Рэи Сакамото (6:7, 6:3, 6:1) во втором круге «Мастерса» в Майами.

Для Медведева это 19-я победа в 2026 году и десятая в 11 последних матчах, на данном отрезке он уступил только Яннику Синнеру в финале Индиан-Уэллса. Дальше Даниила ждёт встреча с 19-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло.

Казалось, что Медведев пройдёт 19-летнего Сакамото в двух сетах, но россиянину пришлось совершать камбэк после обидно проигранного тай-брейка стартовой партии — 6:7 (10:12). Возможно, японец выдал лучший сет в своей карьере, однако на большее его не хватило. Вскоре очевидное преимущество Даниила в классе чётко проявилось на корте.

Медведев объяснил неожиданное возникновение трудностей в матче с Сакатомо.

«Здесь совершенно другие условия, и так было всегда. Обычно мне кажется, что в Майами корты немного быстрее, но в этом году они медленнее. Подача может работать, но в розыгрышах мяч шёл гораздо медленнее, поэтому я немного терял ритм и допускал ошибки. Я просто не был готов к тому, как мяч будет вести себя в игре.

В течение матча играл всё лучше и лучше. Наверное, немного его измотал. Для него это был всего лишь второй или третий матч на уровне ATP. Я доволен тем, как сыграл в конце матча. Повторюсь, перейти от Индиан-Уэллса к Майами всегда непросто. Самое важное – побеждать», – сказал Медведев в интервью на корте.

Даниил Медведев на турнире в Майами Фото: Al Bello/Getty Images

Медиа и теннисное сообщество видят в сложностях Медведева не только климатические условия и тип кортов, но и некоторую расслабленность со стороны россиянина. Подобное вполне может быть, учитывая неизвестность соперника, ранее в Майами выигравшего лишь первый матч на уровне ATP-тура в противостоянии с американцем Александром Ковачевичем.

«Медведев сильно испугал в матче со 164-й ракеткой мира. Какой потрясающий первый сет показал сегодня Сакамото! Японский теннисист, только что одержавший свою первую официальную победу в туре над Ковачевичем, играл настолько хорошо против россиянина, что взял первый сет на тай-брейке, причём сделал это эффектно. Что же произошло дальше? Реальность дала о себе знать. Медведев, несколько дней назад игравший в финале Индиан-Уэллса, успокоил нервы, взял игру под контроль и в итоге доминировал в следующих двух сетах. Небольшой шок, который иногда служит напоминанием о необходимости серьёзно относиться к каждому матчу. Увидим ли мы Даниила снова в финале Майами?» — отмечает сайт Punto de Break.

«Медведев победил Сакамото, отдав первый сет и отыграв четыре брейк-пойнта во втором. В этом году он привык к победам. Только что вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе и вернулся в топ-10. 19-я победа Даниила в 2026 году (лидер тура). Выиграл 10 из последних 11 матчей. Чемпион Майами 2023 года», — констатирует The Tennis Letter.

«Медди добивается своего», — коротко заключил Tennis Channel.

«Даниил Медведев одержал победу над талантливым 19-летним Сакомото. Японец начал очень бесстрашно: отличная подача, удары слёта, низкие резаные и точная атака. Медведев отыграл четыре брейк-пойнта и удержал свою подачу во втором сете, после чего расслабился, а его соперник стал чаще ошибаться», — констатировал TennisONE App.

«Большие трудности пришлось преодолеть Медведеву, чтобы победить Сакамото. Многие топ-игроки испытывают проблемы на старте турнира в Майами. Согласно индексу скорости кортов CPI, Индиан-Уэллс и Майами практически идентичны (около 39 CPI). Для Медведева вполне нормально чувствовать, что в Майами мяч летит медленнее, если индекс CPI одинаков, поскольку там выше влажность, а скорость мяча и его отскок всегда ниже», — заметил тенденцию испанский журналист Хосе Морон.

«Медведев по-прежнему побеждает. Россиянин сейчас сильно меняет свою тактику и будет бить очень сильно. Он проиграл в финале Индиан-Уэллса, но был очень близок к титулу. Сакамото молод, поэтому он будет стараться улучшить свою игру», — написал американский обозреватель Мэтт Кронин.

«Как отметил Джим Курье во время сегодняшней трансляции, корты в Майами кажутся медленнее для Медведева, вероятно, из-за более низких температур по сравнению с Индиан-Уэллсом. В Индиан-Уэллсе большую часть турнира температура держалась на отметке 37°C, в то время как в Майами она составляла около 23°C (75°F)», — пишет Tennis Updates.

«Медведев поднимает планку. С боем прошёл вдохновлённого Сакамото, который добился прогресса в Майами», — отметил официальный аккаунт ATP-тура.

«Медведев – настоящий маэстро. Даниил принимает вызов и побеждает 19-летнего Сакамото», — хвалит волевые качества россиянина Tennis TV.

В каком-то смысле можно найти позитив в сложностях Медведева на старте Майами. Хорошо, что они случились именно в матче с неопытным Сакамото. Даниил может сделать выводы перед встречей с более именитым Франсиско Серундоло, а лишний час на корте позволил ему лучше прочувствовать условия во Флориде. Вторая и третья партии показали, что Медведев здесь тоже способен демонстрировать классный теннис.