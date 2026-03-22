22-летняя россиянка Прозорова выиграла 8-й турнир в карьере! Она на пути к сотне рейтинга

Ещё одна неделя подошла к концу, а значит, время подводить итоги турниров с участием российских теннисистов! Наши спортсмены в эти выходные – 21 и 22 марта – сразились за трофеи сразу в нескольких городах и разрядах.

Крупнейший турнир на этой неделе среди россиян выиграла 175-я ракетка мира Татьяна Прозорова. На соревнованиях категории W75 в Мариборе (Словения) спортсменка завоевала первый трофей в сезоне и восьмой – во взрослой карьере. А ещё благодаря этому поднялась в рейтинге на 21 строчку и заняла 154-е место.

В решающем матче Татьяна одолела 104-ю ракетку мира Ханне Вандевинкель – 6:3, 6:3 за 1 час 38 минут. Ей же россиянка уступила в финале февральского турнира той же категории в Пуне (Индия).

Прозоровой 22 года. Последние несколько сезонов она борется за место в WTA-туре – лучшей её позицией в рейтинге была 140-я строчка прошлым летом. Хотя в квалификации турнира «Большого шлема» Татьяна играет ещё с сезона-2023. В том году она вышла в основу US Open, но в первом круге уступила чемпионке Australian Open – 2018 Каролине Возняцки.

На турнире W35 в Мааньшане (Китай) за трофей поборолась 19-летняя Кристиана Сидорова (№404). В финале россиянка потерпела поражение от хозяйки кортов Сю Ван (№226) – 4:6, 7:5.

По юниорам Сидорова была 23-й ракеткой мира, играла на «Шлемах», а в прошлом сезоне наконец дебютировала в WTA-туре. На соревнованиях категории WTA-250 в Гонконге уроженка Москвы прошла через квалификацию, но в первом круге уступила немке Еве Лис (0:6, 3:6).

Кристиана играет в теннис самого юного возраста – с трёх лет. И наконец в свои 19 россиянка дебютирует в топ-400 рейтинга WTA! Со следующей недели Сидорова займёт наивысшую пока для себя 362-ю строчку.

Также у девушек по уже доброй традиции пришли победы в парном разряде. Молодые россиянки Алевтина Ибрагимова и Дарья Егорова триумфально завершили этот же турнир в Мааньшане. В финале 21-летняя и 18-летняя теннисистки взяли верх над соотечественницей Варварой Паньшиной и китаянкой Цзяци Ван – 7:6 (7:3), 3:6, [10:6].

Ибрагимова родилась в Москве, где тренируется по сей день. Базируется Алевтина на «Спартаке». Егорова родом из Ростова-на-Дону. Сейчас Дарья работает с Александром Красноруцким – бывшим игроком и наставником сборной России.

Дарья Егорова, Александр Красноруцкий, Алевтина Ибрагимова Фото: Из личного архива Александра Красноруцкого

У парней тоже есть о ком поговорить по итогам этой недели. Там же, в Мааньшане, на турнире категории M15 21-летний россиянин Максим Жуков (№520) сражался за титул. Правда, в решающем матче он уступил 729-му номеру рейтинга ATP из Латвии Карлису Озолиньшу – 3:6, 1:6.

Первым турниром Максима на взрослом уровне стал Кубок Кремля в сезоне-2021. Тогда ещё 16-летний парень на домашнем соревновании уступил в первом матче квалификации Дамиру Джумхуру. После этого Жуков активно заиграл на уровне ITF, но первый успех пришёл к нему только в прошлом году: дважды россиянин выиграл турнир категории M15 в Мааньшане. Счастливый город для наших спортсменов, получается!

Также в одиночке за трофей на минувшей неделе сразился 28-летний Кирилл Киватцев. На соревнованиях серии M15 в Ровине (Хорватия) россиянин выиграл четвёртый турнир в карьере – и вновь на грунте! Ни на каком ином покрытии Кирилл пока успеха не добился.

В рейтинге ATP Киватцев располагается на 580-й строчке. Лучшим его результатом был №477 в мае 2024 года. Параллельно Кирилл сам занимается и тренирует молодых ребят в центре Canottieri Padova в пригороде Венеции (Италия).

Также появились новости от Ярослава Дёмина! Россиянин продолжает прокладывать тяжёлый путь во взрослый тур. Пока успехи приходят в парном разряде. Например, на этой неделе Ярослав в дуэте с болгарином Илияном Радуловым выиграл парный турнир категории M25 в Бадалоне (Испания). Пусть этот результат станет ещё одним важным шагом на пути к про-туру.

А мы продолжаем следить за молодыми российскими теннисистами на разных уровнях! Присоединяйтесь к нам на «Чемпионате».