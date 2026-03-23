«Я не могу, ухожу домой!» Алькарас сенсационно вылетел в третьем круге «Мастерса» в Майами

Карлос совершил камбэк во втором сете матча с хозяином кортов, но добыть победу так и не смог.

Главная сенсация на супертурнире в Майами! Первая ракетка мира и чемпион 2022 года Карлос Алькарас прекратил поход за трофеем на стадии 1/16 финала. Рассказываем, кому испанец проиграл и как это было.

Первый круг в Майами Алькарас на правах сеяных прошёл без борьбы, а во втором, находясь под ощутимым давлением трибун, одолел бразильскую звезду Жоао Фонсеку (6:4, 6:4). Параллельно с этим он успел провести пару ярких пресс-конференций и посетить матч «Майами Хит» – «Лос-Анджелес Лейкерс».

Следующим на пути у Карлоса стоял хозяин кортов, когда-то 15-я ракетка мира, а ныне 36-й номер рейтинга Себастьян Корда. Друг с другом испанец и американец играли пять раз. Четырежды победа осталась за Алькарасом и лишь раз – на «Мастерсе» в Монте-Карло четыре года назад – за Кордой. Сам Себастьян в Майами до очередного поединка с Карлосом прошёл Камило Уго Карабельи (6:0, 6:3).

У Корды ожидаемо ещё до выхода на корт было мало шансов на успех. Но с самого начала матча всё пошло не так, как планировалось. Себастьян первым вышел на брейк-пойнты, стойко держал свои геймы и был терпелив, благодаря чему при счёте 4:3 забрал подачу Карлоса и тут же закрыл партию в свою пользу – 6:3 за 41 минуту. Пять эйсов американца против нуля у испанца сыграли свою роль.

Себастьян Корда Фото: Rich Storry/Getty Images

Во втором сете Алькарас был в ярости и растерянности, кричал своему боксу: «Я уезжаю домой прямо сейчас! В лучшем случае могу сыграть 6:3, 6:4 или 6:3, 7:5… Но не более». И как же он ошибался…

При счёте 5:4 во второй партии Корда вышел подавать на матч, но с этого момента забрал всего три розыгрыша! Алькарас легко и непринуждённо влетел в решающий сет. Хотя первые девять геймов складывались для первой ракетки мира чудовищно.

Один из главных иностранных теннисных журналистов Бен Ротенберг в этот момент опубликовал следующий пост.

«Независимо от того, сколько раз вы видели, как матч Алькарас – Корда принимает такой оборот, и независимо от того, предвидели ли вы это, эта встреча точно остаётся захватывающей», — написал Ротенберг в социальных сетях.

В третьей партии Корда всё так же, как и в трёх заключительных геймах прошлого сета, играл зажато и отчасти бездумно. Неподготовленным шёл к сетке, старался перебить Алькараса у сетки и допускал совершенно необязательные ошибки.

Пока не настал гейм №7. В нём Алькарас напрочь растерял стабильную первую подачу, а Корда этим тут же воспользовался, поддавил Карлоса на приёме и сделал брейк! Испанец с этого момента вновь стал эмоционировать, злиться, кричать.

Известный журналист Скотт Барклай по ходу встречи делился впечатлениями от уровня Корды.

«Корда произвёл на меня неизгладимое впечатление в этом матче, я продолжаю ожидать, что давление момента скажется на нём, но пока этого не произошло! Время ещё есть...» — написал Барклай на своей странице в соцсети X.

Самый очевидный момент, в котором Корда мог не выдержать давления, пришёлся на гейм на его подаче при счёте 5:4 в третьей партии. Однако Себастьян выстоял и со второй попытки закрыл матч в свою пользу – 6:3, 5:7, 6:4!

Корда впервые в карьере сыграл с лидером рейтинга – и сразу же одержал победу! Ещё один иностранный журналист – итальянец Джорджио Спаллуто – эмоционально отреагировал на такое достижение американца.

«Себааааа! Корда переиграл Алькараса, показав всё лучшее и худшее, что он умеет. Такая победа бесценна для будущей карьеры. Это может стать поворотным моментом на турнире для сына Петра [Корды]…» — написал Спаллуто в социальных сетях.

В четвёртом круге «Мастерса» в Майами Себастьян сразится с победителем встречи Карен Хачанов – Мартин Ландалус-Лакамбра. Для Карлоса же «Солнечный дубль» подошёл к концу.

А турнир начинает цвести новыми красками!