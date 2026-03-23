Хачанов в Майами проиграл 151-й ракетке. В мужской сетке из россиян остался лишь Медведев

В ночь с 22 на 23 марта на супертурнире в Майами в мужском одиночном разряде состоялись первые встречи третьего круга, а в женской сетке проходили заключительные матчи этого же раунда. Из российских теннисистов и теннисисток играли Карен Хачанов и Екатерина Александрова, а из топовых представителей других стран — Карлос Алькарас, Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

Главной сенсацией дня стало поражение Алькараса от Себастьяна Корды.

А теперь подробнее о других матчах. Екатерина Александрова, посеянная под 11-м номером, противостояла Жаклин Кристиан (24). Во втором круге Александрова и Кристиан не потеряли ни сета, выбив Лилли Таггер и Питон Стирнс соответственно. В личных встречах у них наблюдалось равенство: в Токио в прошлом году россиянка разгромила румынку (6:1, 6:2), а в Аделаиде в этом сезоне Жаклин взяла реванш у Екатерины (6:4, 6:4).

Александрова в первом же гейме не удержала подачу и отыграться так и не смогла, хотя и наладила этот компонент. Кристиан в своих геймах не давала ей возможностей выйти на брейк-пойнты, а в девятом гейме сделала второй брейк — 6:3 за 40 минут. Не исключено, правда, что россиянка не могла бороться на должном уровне из-за проблем со спиной и поясницей — во всяком случае, именно по этой причине после первого сета она взяла медицинский перерыв, во время которого физиотерапевт проводила соответствующие процедуры.

По ходу второй партии врач ещё не раз выходила к Александровой. Физическое состояние Екатерины улучшилось, и она смогла прибавить. Правда, было тяжело: брейк, сделанный в первом гейме, россиянка не смогла удержать — 3:3. А в восьмом гейме ей пришлось отыгрывать двойной брейк-пойнт, то есть скрытые матчболы. В критической ситуации Александрова не дрогнула: сравняв счёт (4:4), Екатерина взяла подачу соперницы, после чего подала на сет — 6:4 за 46 минут.

В решающей партии Александрова добилась брейка в пятом гейме, но в восьмом гейме Кристиан с четвёртого брейк-пойнта сравняла счёт. Россиянку подвели двойные ошибки, одну из которых она совершила на брейк-пойнте. В 11-м гейме Екатерина ещё раз взяла чужую подачу, но после этого не смогла подать на матч. А на тай-брейке в борьбе нервов чуть сильнее оказалась румынка, использовавшая первый же матчбол — 6:3, 4:6, 7:6 (7:5) за 2 часа 39 минут.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Елена Рыбакина (3) вышла на корт с Мартой Костюк (27). Они встретились на втором турнире подряд — и опять в третьем круге. В Индиан-Уэллсе две недели назад Рыбакина обыграла украинку со счётом 6:4, 6:4. В этот раз она тоже одержала верх.

В первом сете Рыбакина лишь однажды позволила сопернице выйти на брейк-пойнт — в третьем гейме. Елена отыграла его, а уже в следующем гейме сделала брейк, после чего подтвердила его — 4:1. В девятом гейме казахстанская теннисистка подала на партию — 6:3.

В начале второго сета у Костюк был двойной шанс на брейк, но и там Рыбакина не дала украинке добиться своей цели. В остальном у Елены не было особых проблем в своих геймах. В седьмом гейме двукратная чемпионка ТБШ додавила соперницу с пятого брейк-пойнта и за счёт добытого преимущества в 10-м гейме подала на матч — 6:3, 6:4 за 1 час 23 минуты.

Рыбакина одержала 19-ю победу в последних 20 матчах с теннисистками не из топ-20 (единственное поражение — снятие по ходу матча с Антонией Ружич в Дубае) и вышла в четвёртый круг Майами. Там её соперницей станет 21-летняя австралийка Талия Гибсон (Q). С учётом квалификаций на турнирах «Солнечного дубля» Гибсон из последних 12 матчей выиграла 11. В третьем раунде Майами она выбила Иву Йович — 6:2, 6:2.

Четырёхкратная чемпионка ТБШ первый номер рейтинга WTA Арина Соболенко (1) играла с американкой Кэти Макнелли, располагающейся на 72-й строчке. В первом сете Макналли на равных держалась с Соболенко. На старте матча белоруска отдала подачу, однако ответила обратным брейком. А в середине сета обмен брейками состоялся уже в другом порядке. После 4:4 Арина в затяжном гейме с пятью «ровно» удержала подачу, после чего с первого сетбола приняла на партию — 6:4.

Во втором сете такой острой борьбы уже не было. Соболенко не подарила американке ни одного брейк-пойнта и после 2:2 забрала четыре гейма подряд, дважды сделав брейк, — 6:4, 6:2 за 1 час 26 минут. Так Арина одержала 25-ю победу подряд над теннисисткой не из топ-10 и вышла в четвёртый круг, где сыграет с олимпийской чемпионкой 2024 года Чжэн Циньвэнь, обыгравшей победительницу Australian Open — 2025 Мэдисон Киз (4:6, 6:2, 6:4). В 20 матчах этого сезона у белоруски 19 побед (единственное поражение — от Елены Рыбакиной в финале Australian Open).

В мужском турнире Карен Хачанов (14) сражался с 20-летним квалифаером Мартином Ландалус-Лакамброй, 151-й ракеткой мира. С учётом матчей, выигранных в отборе, испанский теннисист пребывал на серии из четырёх побед. Хачанов же начал Майами с того, что во втором круге расправился с Роберто Баутиста-Агутом (6:3, 6:3).

Выходя на матч, Хачанов уже знал, что в случае победы попадёт не на Карлоса Алькараса, а на Себастьяна Корду, сенсационно обыгравшего первую ракетку мира. Однако россиянин уступил низкорейтиноговому сопернику. В первом сете Хачанов не заработал ни одного брейк-пойнта, хотя его оппонент лишь в половине случаев попадал первым мячом. Ландалус-Лакамбра забрал большинство розыгрышей как на первой, так и на второй подаче и выиграл партию с двумя брейками — 6:3 за 32 минуты.

Во втором сете Хачанов дважды выходил вперёд с брейком, но испанец оба раза восстанавливал равенство, пусть и не сразу. А в 10-м гейме Ландалус-Лакамбра упустил тройной матчбол на приёме. Партия пришла к тай-брейку, и там у Карена не было шансов — 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Мартина за 1 час 35 минут. Россиянин собрал всего 12 активно выигранных очков, допустив 26 невынужденных ошибок.

До этого турнира у Ландалус-Лакамбры было всего две победы на уровне основных сеток ATP — по одной в 2024 и 2025 годах. А в Майами он выиграл уже три матча в основе. Испанец одержал вторую победу над игроком топ-20 (первую он добыл во втором круге против Лучано Дардери) и стал самым низкорейтинговым теннисистом, вышедшим в четвёртый раунд Майами, со времён Тейлора Дента, который в сезоне-2009 добился этого в ранге 467-й ракетки мира.

Что касается Хачанова, то он во второй раз в сезоне уступил сопернику не из первой сотни. Этот год Карен начал с поражения от 285-го номера рейтинга ATP Майкла Ммо во втором круге Гонконга. Таким образом, в мужской сетке Майами остался лишь один российский теннисист, а именно Даниил Медведев. В понедельник, 23 марта, Медведев в третьем круге сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло (18).

Кроме того, в женской парной сетке во второй круг (1/8 финала) вышли Мирра Андреева и Виктория Мбоко, игравшие с Эллен Перес и Деми Схурс, восьмыми сеяными. В первом сете Андреева и Мбоко уступали 0:5, но чудесным образом отыгрались — за всю партию их соперницы упустили в общей сложности восемь сетболов! На тай-брейке Мирра и Виктория использовали третий сетбол, а во второй партии уверенно победили — 7:6 (9:7), 6:3 за 1 час 29 минут.

Также в женском парном разряде во второй раунд вышли ещё два дуэта с участием российских теннисисток: Людмила Самсонова/Софья Кенин и Екатерина Александрова/Фанни Штолляр.

