«Никогда не видел его в таком состоянии». Алькарас шокировал всех своим провалом в Майами

Первая ракетка мира Карлос Алькарас проиграл 36-му номеру рейтинга ATP Себастьяну Корде (3:6, 7:5, 4:6) в третьем круге «Мастерса» в Майами.

В прошлом сезоне Карлос выбыл во втором круге данного турнира, проиграв 55-й ракетке мира Давиду Гоффену в трёх сетах. После этого он одержал 32 победы в матчах с соперниками, которые находились за пределами топ-35. Таким образом, в противостоянии с Кордой Алькарас потерпел самое низкорейтинговое поражение за год.

Карлос только второй раз за год не дошёл до полуфинала турнира, в котором принимал участие – впервые после того, как в прошлом сезоне проиграл на старте «Мастерса» в Париже Кэмерону Норри. Для первой ракетки мира это второе поражение в сезоне, который начался с титула Australian Open и серии из 16 побед кряду. Теперь его баланс – 17-2. Ранее он уступил только Даниилу Медведеву в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Себастьян Корда подавал на матч во втором сете, но тогда не смог закрыть встречу. 25-летний американец впервые в карьере играл с первой ракеткой мира и сразу же победил. Корда стал пятым в истории тенниса представителем США, кому удалось одолеть лидера мирового рейтинга, присоединившись к Андре Агасси, Майклу Чангу, Энди Роддику и Дэвиду Уитону. Он впервые за год обыграл соперника из топ-10 – в прошлом сезоне здесь же в третьем круге Себастьян прошёл на тот момент 10-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса. Американец избежал повторения сценария встречи с Рафаэлем Надалем в Индиан-Уэллсе-2022, когда растерял лидерство 5:2 в третьем сете и уступил на тай-брейке.

Корда пятый раз в карьере сыграет в четвёртом круге «Мастерса», причём из них третий раз именно в Майами. Дальше 36-я ракетка мира встретится с ещё одним испанцем, Мартином Ландалус-Лакамброй, который выбил россиянина Карена Хачанова.

«Отличные ощущения. Конечно, я выбрал более сложный путь. Было немного больше стресса, чем хотелось бы, но я доволен своей игрой и тем, как держался. Продолжал верить. Я попадал в неприятные ситуации. Просто продолжал идти вперёд и верить. В конце сыграл действительно хорошо. Конечно, пришлось много подумать. Я многое пережил, играл против множества великих игроков. Мне не всегда удавалось добиться успеха, но всегда чувствовал, что, играя против этих топовых соперников, я начинаю бить мяч в ауты и пытаюсь сделать больше, чем нужно.

Мы с тренером решили, что сегодня наша цель — играть на среднем уровне. Просто держать средний темп. Не переусердствовать. Вот тогда у соперника и возникают проблемы. Алькарас как раз и ищет такой подход — когда ты начинаешь ошибаться и сам создаёшь себе проблемы в игре против него. Я отлично подавал на протяжении всего матча. Именно это нужно делать, чтобы обыграть такого игрока. Карлос невероятен во всех аспектах своей игры. Передвижение по корту, удары слёта, форхенд, бэкхенд. Нет ничего, чего бы он не мог сделать», — сказал Корда после матча.

Для Себастьяна Майами является удачным турниром, но Алькарас здесь в последнее время не впечатляет. Карлос взял во Флориде свой первый «Мастерс» в сезоне-2022, затем добирался до полуфинала и четвертьфинала, но последняя пара визитов сюда привела к ранним вылетам от Гоффена и Корды.

Первая ракетка мира пожаловался команде по ходу матча с американцем: «Я больше не могу это терпеть, я больше не могу это терпеть. Я больше не могу это сегодня терпеть. Я еду домой, я еду домой. В лучшем случае проиграю 3:6, 4:6 или 3:6, 5:7». Позже его тренер Самуэль Лопес посоветовал перестать рисковать. Алькарас выиграл второй сет со счётом 7:5, но не дожал соперника в решающей партии.

«Конечно, это был сложный матч. Я считаю, что Себастьян сегодня был невероятен. Он играл блестяще. Было много напряжённых моментов, когда я просто не смог ими воспользоваться. Думаю, в таких ситуациях он был лучше. Я бы сказал, что это и стало ключом к победе. Так что поздравляю его. Думаю, он этого заслуживает.

Немного раздражает уровень соперников в матчах со мной, но нужно с этим смириться. Нужно продолжать и выкладываться на полную. К счастью, я чувствую, что у меня много навыков и вариантов, как я могу попытаться создать им дискомфорт на корте. Хотя сегодня, честно говоря, мне это не удалось. Но я знаю, что они продолжат играть так же. Мне просто нужно быть готовым, как я уже сказал.

Скорее всего, сейчас я поеду домой, чего очень жду, чтобы несколько дней отдохнуть с семьёй и друзьями. Не знаю, сколько времени моя команда позволит мне отдохнуть. Я снова буду в строю, вернусь на корт. Грунтовый сезон уже не за горами. У меня запланировано несколько отличных турниров, и я с нетерпением жду возможности там сыграть. Да, сейчас я думаю о том, чтобы взять несколько выходных, отключиться от всего, восстановить силы и подготовиться к грунтовому сезону», — заявил Алькарас на пресс-конференции.

Теннисное сообщество с удивлением восприняло неудачу Алькараса, нуждающегося в улучшении многих аспектов игры. При этом многие отмечают высокий уровень Корды, который является большим талантом, но из-за травм в полной мере не раскрыл свой потенциал.

«Корда провёл лучший матч в своей жизни. Невероятно. Он продемонстрировал мастер-класс. Постоянно сбивал соперника с ритма. Алькарас чувствовал себя крайне некомфортно. Ему нужно было лучше контролировать игру с задней линии, чтобы Корда перестал постоянно диктовать ход матча. Карлос был в ярости и сказал команде, что едет домой. Я никогда не видел его в таком состоянии. С самого первого удара стало ясно, что это не день Алькараса. Мяч совсем не летел, и, хотя Карлос отыгрался после того, как казалось, что Корда одержит уверенную победу, к концу матча он выглядел очень истощённым физически. Эпический матч в исполнении Себастьяна. Он сыграл почти идеально, на десятку», — поделился впечатлениями испанский журналист Хосе Морон.

«Я был очень впечатлён игрой Корды в этом матче. Всё время ожидал, что давление момента скажется на нём, но этого не произошло!» — отметил британский обозреватель Скотт Баркли.

«Себастьян Корда, оправившись от неудачи во втором сете, одержал самую крупную победу в своей карьере. Поражение Карлоса в третьем раунде Майами означает, что в первой четверти сезона не будет ни одной встречи Синнер — Алькарас; посмотрим, что нас ждёт на грунте», — отмечает американский журналист Бен Ротенберг.

«Сегодня в центре внимания оказался особенно вдохновенный Себастьян Корда. Он отправил домой Алькараса, который второй год подряд не может взять титул ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами. Карлос сыграл плохо, выглядел растерянным и торопливым, слабо подавал и ужасно играл на приёме. С другой стороны, Корда был великолепен, сокрушительно подавал и очень уверенно играл с задней линии. После неудачного выступления в США для испанца начинается грунтовый сезон. Ему неизбежно придётся отвечать на вопросы», — пишет портал Ubitennis.

«Абсолютный мастер-класс в исполнении Корды. Мощная подача. Агрессивная игра с задней линии. Это худшее поражение Карлоса по рейтингу с прошлого года в Майами. Первая в карьере победа Себастьяна над первой ракеткой мира, 11-я над теннисистом из топ-10. Корда – один из величайших теннисных талантов США. Это не преувеличение. У Себастьяна есть всё, и сегодня он это показал. Самая большая победа в его жизни. В 25 лет. Он перенёс столько травм, что не смог полностью раскрыть свой огромный потенциал. Ничто не позволит ему сдержать себя. Невероятный талант, готовый к процветанию», — подчеркнул The Tennis Letter.

«Это уже второй случай в карьере Карлоса Алькараса, когда он, будучи первой ракеткой мира, проигрывает сопернику, не входящему в топ-35. На этот раз Себастьяну Корде. Впервые подобное случилось в 2022 году в Астане против Давида Гоффена, который занимал 66-е место в рейтинге. Янник Синнер допускал это один раз в прошлом году в Галле против Александра Бублика (45)», — нашёл интересную деталь обозреватель Лука Бранчер.

«Корда побеждает Алькараса, продемонстрировав все лучшие и худшие стороны своего репертуара. Победа, одержанная после того, как Себастьян едва не упустил её, имеет неоценимое значение для его дальнейшей карьеры. Он блестяще воспользовался слабостью Алькараса, который в момент, когда мог бы решить исход матча, позволил сопернику вернуться в игру. Этот турнир может стать поворотным для сына Петра Корды», — считает итальянский журналист Джоджио Спаллуто.