Медведев сражается за четвёртый круг Майами! Ещё играют Мирра, Рыбакина и Соболенко. LIVE!

Лучшие теннисисты выходят на корты во Флориде, где в разгаре объединённый «тысячник». Появятся перед публикой и двое россиян.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на объединённом «тысячнике» в Майами. Сегодня, 23 марта, у мужчин будет доигран третий круг – состоится восемь поединков из нижней половины сетки. Женщины проведут все восемь матчей четвёртого круга. На корты выйдут и двое оставшихся в одиночных сетках россиян – Даниил Медведев (девятый номер посева) и Мирра Андреева (8), которая померяется силами со своей партнёршей по парной комбинации Викторией Мбоко (10). Также проведут встречи и представители топ-10 посева – Арина Соболенко (1), Елена Рыбакина (3), Янник Синер (2) и другие.